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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/mor-ve-otesinden-71-milyon-tllik-konser-aciklamasi-mansur-yavasin-kamuoyunu-bilgilendirecegine-1090132522.html
Mor ve Ötesi'nden 71 milyon TL'lik konser açıklaması: Mansur Yavaş’ın kamuoyunu bilgilendireceğine inanıyoruz
Mor ve Ötesi'nden 71 milyon TL'lik konser açıklaması: Mansur Yavaş’ın kamuoyunu bilgilendireceğine inanıyoruz
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Mor ve Ötesi konseri için 71 milyon 520 bin TL ödeme yaptığı iddia edilmişti. Müzik gurubu açıklama yaptı ve " 07.11.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Mor ve Ötesi konseri için toplamda; 71 milyon 520 bin TL bütçe ayırdığı ileri sürülmüştü. Müzik grubu açıklama yaptı ve 'Fantastik iddialar hakkında Mansur Yavaş'ın ayrıntılı açıklama yapacağına inanıyoruz' denildi.Mor ve Ötesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "Asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz" dedi.Morve Ötesi'nin açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ankara-buyuksehir-belediyesi-acikladi-ebru-gundes-konseriyle-ilgili-teftis-baslatildi-1090022723.html
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mor ve ötesi, mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi
mor ve ötesi, mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi

Mor ve Ötesi'nden 71 milyon TL'lik konser açıklaması: Mansur Yavaş’ın kamuoyunu bilgilendireceğine inanıyoruz

12:57 07.11.2024
© AA / Güven YılmazAnkara'da 19 Mayıs kutlamaları: Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Pinhani konser verdi
Ankara'da 19 Mayıs kutlamaları: Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Pinhani konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA / Güven Yılmaz
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Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Mor ve Ötesi konseri için 71 milyon 520 bin TL ödeme yaptığı iddia edilmişti. Müzik gurubu açıklama yaptı ve "
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Mor ve Ötesi konseri için toplamda; 71 milyon 520 bin TL bütçe ayırdığı ileri sürülmüştü. Müzik grubu açıklama yaptı ve 'Fantastik iddialar hakkında Mansur Yavaş'ın ayrıntılı açıklama yapacağına inanıyoruz' denildi.
Mor ve Ötesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "Asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz" dedi.
Morve Ötesi'nin açıklaması şöyle:
19 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Atatürk Orman Çiftliği’nde katıldığımız konserle ilgili son iki günde hakkımızda ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir. Bu gerçek dışı 'duyum'a doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş’ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne geçen 28 yılda kamu kaynaklarına dair herhangi bir israfın öznesi olmamaya büyük özen gösterdik. Öyle de devam edeceğiz. Hakkımızdaki 'mor ve ötesi balina avlamış, ada satın almış, dünyayı kontrol eden 3 aileden biriymiş' gibi söylencelere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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