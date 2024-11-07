https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/mor-ve-otesinden-71-milyon-tllik-konser-aciklamasi-mansur-yavasin-kamuoyunu-bilgilendirecegine-1090132522.html

Mor ve Ötesi'nden 71 milyon TL'lik konser açıklaması: Mansur Yavaş’ın kamuoyunu bilgilendireceğine inanıyoruz

Mor ve Ötesi'nden 71 milyon TL'lik konser açıklaması: Mansur Yavaş’ın kamuoyunu bilgilendireceğine inanıyoruz

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Mor ve Ötesi konseri için 71 milyon 520 bin TL ödeme yaptığı iddia edilmişti. Müzik gurubu açıklama yaptı ve " 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T12:57+0300

2024-11-07T12:57+0300

2024-11-07T12:57+0300

türkiye

mor ve ötesi

mansur yavaş

ankara büyükşehir belediyesi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Mor ve Ötesi konseri için toplamda; 71 milyon 520 bin TL bütçe ayırdığı ileri sürülmüştü. Müzik grubu açıklama yaptı ve 'Fantastik iddialar hakkında Mansur Yavaş'ın ayrıntılı açıklama yapacağına inanıyoruz' denildi.Mor ve Ötesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "Asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz" dedi.Morve Ötesi'nin açıklaması şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ankara-buyuksehir-belediyesi-acikladi-ebru-gundes-konseriyle-ilgili-teftis-baslatildi-1090022723.html

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mor ve ötesi, mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi