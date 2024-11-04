https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ankara-buyuksehir-belediyesi-acikladi-ebru-gundes-konseriyle-ilgili-teftis-baslatildi-1090022723.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı: Ebru Gündeş konseriyle ilgili teftiş başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı: Ebru Gündeş konseriyle ilgili teftiş başlatıldı

Sputnik Türkiye

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ödeme yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi bir... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T19:52+0300

2024-11-04T19:52+0300

2024-11-04T19:52+0300

türkiye

konser

abb

mansur yavaş

ankara

ebru gündeş

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kamuoyuna duyuru şeklinde yazıl bir açıklama yayınladı. ABB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara'da sahne alan şarkıcı 'Ebru Gündeş'in konseri için 69 milyon TL ödendi' şeklindeki iddialara yanıt verildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen Ebru Gündeş konserine dair bir açıklama yapmış ve "Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/mansur-yavastan-ebru-gundes-konseri-aciklamasi-odeme-gerceklesmedi-1089980006.html

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