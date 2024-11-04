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Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı: Ebru Gündeş konseriyle ilgili teftiş başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı: Ebru Gündeş konseriyle ilgili teftiş başlatıldı
Sputnik Türkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ödeme yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi bir... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T19:52+0300
2024-11-04T19:52+0300
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kamuoyuna duyuru şeklinde yazıl bir açıklama yayınladı. ABB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara'da sahne alan şarkıcı 'Ebru Gündeş'in konseri için 69 milyon TL ödendi' şeklindeki iddialara yanıt verildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen Ebru Gündeş konserine dair bir açıklama yapmış ve "Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/mansur-yavastan-ebru-gundes-konseri-aciklamasi-odeme-gerceklesmedi-1089980006.html
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Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı: Ebru Gündeş konseriyle ilgili teftiş başlatıldı

19:52 04.11.2024
© AA / Muhammed Abdullah KurtarEbru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı.
Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ödeme yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Buna göre ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatıldığı duyuruldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kamuoyuna duyuru şeklinde yazıl bir açıklama yayınladı. ABB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara'da sahne alan şarkıcı 'Ebru Gündeş'in konseri için 69 milyon TL ödendi' şeklindeki iddialara yanıt verildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen Ebru Gündeş konserine dair bir açıklama yapmış ve "Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir" demişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
TÜRKİYE
Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş konseri açıklaması: 'Ödeme gerçekleşmedi'
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