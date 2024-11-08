https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/dolar-altin-borsa-mevduat-faizinde-rakamlar-incelendi-ekim-ayinin-en-fazla-kazandiran-yatirim-araci-1090182731.html

Dolar, altın, borsa, mevduat faizinde rakamlar incelendi: Ekim ayının en fazla kazandıran yatırım aracı ne oldu?

Dolar, altın, borsa, mevduat faizinde rakamlar incelendi: Ekim ayının en fazla kazandıran yatırım aracı ne oldu?

Sputnik Türkiye

Ekim ayında en yüksek reel getiri yüzde 3.2 ile külçe altında gerçekleşti. Mevduat faizi yüzde 2.03 oranında reel getiri kazandırırken BİST 100 endeksi yüzde... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T13:03+0300

2024-11-08T13:03+0300

2024-11-08T13:03+0300

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Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Mevduat faizi yüzde 2.03 oranında reel getiri kazandırırken BİST 100 endeksi yüzde 10,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.Ekimde en çok ne kazandırdı?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.Buna göre, ekimde aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,2 oranlarıyla külçe altında görüldü.Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 2,03 yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,71, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,99, euro yüzde 2,42 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 0,46 reel getiri sağlarken dolar yüzde 2,25, DİBS yüzde 2,52, euro yüzde 3,93, BIST 100 endeksi yüzde 12,19 kayba yol açtı.Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,6 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.BIST 100 neden kaybettirdi?Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,01 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.6 aylık değerlendirmeye göre, mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,61, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,54 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.En yüksek getiri külçe altındaFinansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,89 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,58, avro yüzde 4,07, dolar yüzde 7,16, DİBS yüzde 9,03 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 12,4, avro yüzde 14,62, dolar yüzde 17,37, DİBS yüzde 19,03, ve BIST 100 endeksi

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