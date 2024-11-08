https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bir-haftada-ikinci-rekor-geldi-bitcoin-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1090167089.html

Bir haftada ikinci rekor geldi: Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Bir haftada ikinci rekor geldi: Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Sputnik Türkiye

Bitcoin, Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından bu hafta ikinci kez rekor kırdı. Trump’ın başkanlık zaferini göğüslemesiyle, Bitcoin'in... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T09:32+0300

2024-11-08T09:32+0300

2024-11-08T10:06+0300

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Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Donald Trump'ın ABD seçimlerinde ipi göğüslemesinin ardından tekrar rekor tazeledi.Bitcoin 77 bin dolara yaklaştıBitcoin, Fed'in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından 76 bin 956 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve sonrasında gerileme gösterdi.Bitcoin'e Trump etkisiKripto yanlısı söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Donald Trump'ın ABD seçimlerini önde götürmesi, Bitcoin'e ivme kazandırdı.Trump'ın 5 Kasım günü delege sayısı yüksek eyaletlerde galibiyet alması kripto varlık piyasalarında da hızlı yükselişlere yol açtı.Bitcoin'in 2024'teki yüzde 60'ı aşan yükselişi, küresel hisse senetleri ve altın gibi geleneksel varlıkları geride bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kriptoda-trump-etkisi-yil-sonu-beklentisi-degisti-100-bin-dolar-ihtimali-masada-mi-1090121049.html

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