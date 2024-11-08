https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/tcmb-baskani-karahandan-asgari-ucret-zammi-sorusuna-yanit-1090175086.html
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret zammı' sorusuna yanıt
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret zammı' sorusuna yanıt
Sputnik Türkiye
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon raporu sonrası asgari ücret zammıyla ilgili soruya yanıt verdi. Karahan... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T11:37+0300
2024-11-08T11:37+0300
2024-11-08T11:44+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
fatih karahan
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2025 asgari ücret zammıyla ilgili son durum, on binlerce işçi ve asgari ücretli çalışanın gündeminde yer alıyor. Hükümet, işçi ve işveren kesimi tarafından yapılacak olan 3 toplantının ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. 2025 asgari ücret zammıyla ilgili çeşitli tahminler de gündeme getiriliyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunun ardından sorulara yanıt verdi. Karahan'dan asgari ücret açıklaması geldi. TCMB Başkanı'na "Asgari ücrette bu enflasyon oranı kadar bir düzeltme yapılmasına nasıl bakıyorsunuz" sorusu yöneltildi. TCMB Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklamasıKarahan'ın asgari ücret açıklamasından öne çıkanlar şöyle:"Önce asgari ücretle ilgili konuyu cevaplayayım çünkü çok gündem oluyor. Daha sonra yönetilen-değerlendirilen fiyatlarla ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Aslında daha önce defalarca söylediğimi tekrar edeceğim. Her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. Sizin önüne çıktığımızda da yatırmcılarla yabancı ya da yerli görüştüğümüzde de kesinlikle böyle iddia edildiği gibi ‘kapalı kapılar ardında’ başka bir şey söylediğimiz doğru değil. Bunu net bir şekilde yalanlamak istiyorum. Bu konuda bizim normatif şöyle olmalı gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Doğru da olmaz. Çünkü biz bir karar verici değiliz. Kurul var burada; kurul toplanıyor. Belirli süreçlerini işletiyor, çeşitli kısımları dinliyor ve bir karar veriyor. Bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayri resmi herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz. Bununla birlikte tabii ki raporumuzda bir enflasyon tahmini vermek durumundayız. Dolasıyla ücret gelişimleri dahil çeşitli varsayımlar yapmamız gerekiyor. Buradaki varsayımları da yaparken yetkili merciilerin yaptıkları açıklamaların üzerinden farklı senaryolar oluşturuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Yani ücretlerin erimesine sebep olan şey enflasyonun yüksek olması. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak. Bu konuda kararlıyız. Enflasyon net bir şekilde düştüğünde alım gücünün arttığını, kalıcı bir düzelme olduğunu, refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından daha düzgün bir şekilde paylaşıldığını göreceğimizi düşünüyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/yilin-son-enflasyon-raporu-aciklandi-merkez-bankasinin-yil-sonu-enflasyon-tahmini-yukseldi-1090172532.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fatih karahan
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fatih karahan
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret zammı' sorusuna yanıt
11:37 08.11.2024 (güncellendi: 11:44 08.11.2024)
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon raporu sonrası asgari ücret zammıyla ilgili soruya yanıt verdi. Karahan, "İddia edildiği gibi ‘kapalı kapılar ardında’ başka bir şey söylediğimiz doğru değil" dedi. TCMB Başkanı, asgari ücret zammında karar verici olmadıklarını vurguladı.
2025 asgari ücret zammıyla ilgili son durum, on binlerce işçi ve asgari ücretli çalışanın gündeminde yer alıyor. Hükümet, işçi ve işveren kesimi tarafından yapılacak olan 3 toplantının ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. 2025 asgari ücret zammıyla ilgili çeşitli tahminler de gündeme getiriliyor.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunun ardından sorulara yanıt verdi. Karahan'dan asgari ücret açıklaması geldi. TCMB Başkanı'na "Asgari ücrette bu enflasyon oranı kadar bir düzeltme yapılmasına nasıl bakıyorsunuz" sorusu yöneltildi.
TCMB Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Karahan'ın asgari ücret açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"Önce asgari ücretle ilgili konuyu cevaplayayım çünkü çok gündem oluyor. Daha sonra yönetilen-değerlendirilen fiyatlarla ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Aslında daha önce defalarca söylediğimi tekrar edeceğim. Her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. Sizin önüne çıktığımızda da yatırmcılarla yabancı ya da yerli görüştüğümüzde de kesinlikle böyle iddia edildiği gibi ‘kapalı kapılar ardında’ başka bir şey söylediğimiz doğru değil. Bunu net bir şekilde yalanlamak istiyorum. Bu konuda bizim normatif şöyle olmalı gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Doğru da olmaz. Çünkü biz bir karar verici değiliz. Kurul var burada; kurul toplanıyor. Belirli süreçlerini işletiyor, çeşitli kısımları dinliyor ve bir karar veriyor. Bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayri resmi herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz. Bununla birlikte tabii ki raporumuzda bir enflasyon tahmini vermek durumundayız. Dolasıyla ücret gelişimleri dahil çeşitli varsayımlar yapmamız gerekiyor. Buradaki varsayımları da yaparken yetkili merciilerin yaptıkları açıklamaların üzerinden farklı senaryolar oluşturuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Yani ücretlerin erimesine sebep olan şey enflasyonun yüksek olması. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak. Bu konuda kararlıyız. Enflasyon net bir şekilde düştüğünde alım gücünün arttığını, kalıcı bir düzelme olduğunu, refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından daha düzgün bir şekilde paylaşıldığını göreceğimizi düşünüyorum."