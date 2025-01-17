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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/1092791817.html
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, aile hekimlerine ilişkin getirilen yasal değişiklikleri değerlendirdi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
SGK Uzmanı Melis Elmen, Çalışma Hayatım programında, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda yapılan değişikliklere değindi.Elmen, şöyle konuştu:
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SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek

15:05 17.01.2025 (güncellendi: 17:49 17.01.2025)
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, aile hekimlerine ilişkin getirilen yasal değişiklikleri değerlendirdi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Çalışma Hayatım programında, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda yapılan değişikliklere değindi.
Elmen, şöyle konuştu:
“9 Ocak’ta Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun’da bazı değişiklikler yapılarak yasalaştı. Aile hekimleri çeşitli konularda alınan sağlık raporları için sizden ücret alabilecekler. Ayrıca aile hekimleri mesai dışında çalışarak ücreti karşılığında hizmet sunabilecekler. Peki bu parayı kime ve neye göre belirleyecekler, bu ibare yok. Benden neye göre ne kadar maliyet alacağı bir çelişki. Herkesin parası yok, insanlar ödedikleri SGK’lara dahil olarak sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmek için acile gidiyor. Neden ekstra para versin insanlar, bu ayrı bir muallak. Bu durumu kanunlaştırdılar. Daha önce aile hekimine gitmeden hastaneye gidememe gibi bir uygulama koymuşlardı, pek işe yaramadı. Ne kadar işe yarayacağını hep beraber göreceğiz.”
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