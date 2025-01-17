https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/1092791817.html
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, aile hekimlerine ilişkin getirilen yasal değişiklikleri değerlendirdi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T15:05+0300
2025-01-17T15:05+0300
2025-01-17T17:49+0300
melis elmen'le çalişma hayatim
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SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
SGK Uzmanı Melis Elmen, Çalışma Hayatım programında, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda yapılan değişikliklere değindi.Elmen, şöyle konuştu:
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Melis Elmen
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MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
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