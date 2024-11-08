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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj: Elini taşın altına koymasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj: Elini taşın altına koymasını bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasıyla düzenlenen “6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T14:47+0300
2024-11-08T15:01+0300
politika
kadın
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'ncı Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine dikkat çekip "Değerli dostum Trump'tan eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:"Kadın hakları konusudna muhalefet karşımızda oldu. 22 yıl boyunca çok ciddi engellerle karşılaştık. Vesayetin, baskının hücrelerine kadar işlemiş yasakçı zihniyetin her çeşidiyle muhatap olduk. Maalesef anayasamızın apaçık hükümlerine rağmen kadınlar yıllarca bu ülkede sırf başörtüsünden dolayı eğitim ve çalışma hayatından dışlandı. Üniversitelerin kapısına faşizmin kapısına ikna odaları kuruldu. Kraldan çok kralcı davranan özel sektör kuruluşlarımızda kadınlar özgürce çalışamadı. İBB Başkanı ve Başbakan olarak biz de eski Türkiye'nin dayatmalarıyla karşılaştık. Son 22 yılda verdiğimiz mücadele neticesinde tüm bunları kötü birer hatıra olarak geride bıraktık. Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda ülkemizin beşeri sanayi zenginleşmesi için tüm engeller kaldırıldı.Kadın ve erkeğim beraberce güçlü olduğu ailelerle toplumu ve ülkemizi daha da güçlendireceğiz. Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri. Her alanda aktif rol almaları. Her fırsattan eşit yararlanmaları için nerede eksiğimiz varsa kapatacağız. Nerede atmamız gereken adım varsa onu uygulamaya geçireceğiz.'Elini taşın altına koymasını bekliyoruz'Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettik. Gazze ve Lübnan'ı hatırlattık. Trump'tan 2. başkanlık döneminde eski yönetimin hatalarını terk etmesini bekliyoruz. Daha fazla kan akmaması, savaşın bitmesi için elini taşın altına koymasını bekliyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/cumhurbaskani-erdogan-zaman-zaman-fikir-ayriliklari-yasansa-da-turkiye-ve-abdnin-ortakligi-1090175036.html
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kadın, recep tayyip erdoğan, donald trump
kadın, recep tayyip erdoğan, donald trump

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj: Elini taşın altına koymasını bekliyoruz

14:47 08.11.2024 (güncellendi: 15:01 08.11.2024)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasıyla düzenlenen “6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini anımsatarak "Daha fazla kan akmaması, savaşın bitmesi için elini taşın altına koymasını bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'ncı Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine dikkat çekip "Değerli dostum Trump'tan eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Kadın hakları konusudna muhalefet karşımızda oldu. 22 yıl boyunca çok ciddi engellerle karşılaştık. Vesayetin, baskının hücrelerine kadar işlemiş yasakçı zihniyetin her çeşidiyle muhatap olduk. Maalesef anayasamızın apaçık hükümlerine rağmen kadınlar yıllarca bu ülkede sırf başörtüsünden dolayı eğitim ve çalışma hayatından dışlandı. Üniversitelerin kapısına faşizmin kapısına ikna odaları kuruldu. Kraldan çok kralcı davranan özel sektör kuruluşlarımızda kadınlar özgürce çalışamadı. İBB Başkanı ve Başbakan olarak biz de eski Türkiye'nin dayatmalarıyla karşılaştık. Son 22 yılda verdiğimiz mücadele neticesinde tüm bunları kötü birer hatıra olarak geride bıraktık. Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda ülkemizin beşeri sanayi zenginleşmesi için tüm engeller kaldırıldı.
Kadın ve erkeğim beraberce güçlü olduğu ailelerle toplumu ve ülkemizi daha da güçlendireceğiz. Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri. Her alanda aktif rol almaları. Her fırsattan eşit yararlanmaları için nerede eksiğimiz varsa kapatacağız. Nerede atmamız gereken adım varsa onu uygulamaya geçireceğiz.

'Elini taşın altına koymasını bekliyoruz'

Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettik. Gazze ve Lübnan'ı hatırlattık. Trump'tan 2. başkanlık döneminde eski yönetimin hatalarını terk etmesini bekliyoruz. Daha fazla kan akmaması, savaşın bitmesi için elini taşın altına koymasını bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da, Türkiye ve ABD'nin ortaklığı tartışılamaz
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