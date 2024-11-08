https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/cumhurbaskani-erdogan-zaman-zaman-fikir-ayriliklari-yasansa-da-turkiye-ve-abdnin-ortakligi-1090175036.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da, Türkiye ve ABD'nin ortaklığı tartışılamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da, Türkiye ve ABD'nin ortaklığı tartışılamaz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ve Kırgızistan ziyaretleri sonrası Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ve Türk Dünyası ile ilişkileri yorumladı. Erdoğan... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T12:00+0300

2024-11-08T12:00+0300

2024-11-08T12:47+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

kırgızistan

macaristan

ab

abd

israil

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104075/98/1040759893_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5a7b857a2df63a404060ab8ea4173e46.jpg

Kırgızistan ve Macaristan ziyareti dönüşü ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerin oldukça başarılı geçtiğini söyledi. Kırgızistan - Türkiye 6'ıncı Yüksek Düzey İşbirliği Konseyi'nde 19 anlaşmaya imza attıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Ortak kurduğumuz Manas Üniversitesi 7 bine yaklaşan öğrenci sayısı, 13 bini aşan mezunuyla çok önemli hizmetler yapıyor. Üniversitemizin dünyanın ilk 1000 yükseköğretim kurumu arasına girmesi bizim açımızdan oldukça anlamlıydı. Kırgızistan ile büyük bir yakınlaşma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.'Türk Dünyası ile ortak alfabeyi başarabilirsek tarihi bir eşiği aşacağız'Türk Dünyası'nın 175 milyona ulaşan dinamik bir nüfusa sahip olduğunu ve 1,2 trilyon dolar hacmi bulan ticarete sahibiz ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ayrıca zirvemiz sırasında teşkilatımız bünyesinde toplam 8 belgeye imza atıldı. Ortak Türk alfabesi üzerinde de titizlikle çalışıyoruz. Ortak alfabeye geçebilirsek tarihi bir eşiği daha aşacak, böylece büyük bir kucaklaşmayı sağlamış olacağız" dedi. 'Trump yılmadan, usanmadan, direnerek devam etti'Donald Trump'un ABD Başkanı seçilmesi hakkında yorum yapan Erdoğan, "Donald Trump seçim sürecinde suikast girişimi dahil birçok güçlükle gerçekten büyük bir mücadele örneği verdi. Malum, kendisini vurmaya yeltendiler, mermi kulağını sıyırdı. Elleri kelepçeli halde karakollara götürdüler. Bütün bu olaylar cereyan ederken o, seçim kampanyasını gerçekten çok çok güçlü bir şekilde yılmadan, usanmadan, direnerek devam ettirdi. Bu, her siyasetçinin rahat rahat başaracağı bir uğraş değildir" dedi. 'Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da, Türkiye ve ABD'nin ortaklığı tartışılamaz'Türkiye - ABD ilişkileri hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı, Trump'ı telefonla aradığı sürede Türkiye ile yönelik güzel ifadeler duyduğunu söyleyerek, "Kendisini ülkemize davet ettik. Çünkü ABD ile aramızda F-35 konusu bulunuyor. S-400 ile ilgili bir süreç var. F-35 konusu ile ilgili Trump’ın başkanlığı döneminde Türkiye’den bahsederken “Parayı verdiler buna rağmen siz hala uçakları vermiyorsunuz?” beyanları bulunuyor. Yeni dönemde bu meseleleri bakalım nasıl bir zemine oturtacağız ve yolumuza nasıl devam edeceğiz? Bizim, Türkiye olarak müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri’nden beklentilerimiz biliniyor. Başta Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere pek çok sınama ile karşı karşıyayız. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da Türkiye ve ABD’nin model ortaklığı tartışılmaz" diye konuştu.X'in sahibi ve dünyanın en zengin insanı Musk'tan da bahseden Erdoğan, şunları söyledi: 'Biden dönemindeki politikaların devam edilmesini istemiyoruz'İsrail'deki birçok kişinin de Trump desteklediği ve krizin daha da artma ihtimali sorusu üzerine Erdoğan, İsrail - ABD ilişkilerine yönelik şunları söyledi: 'NATO'ya Amerika'dan sonra en yüksek seviyede para veren ülkelerden birisi de biziz'Donald Trump'ın seçilmesi ardından NATO'daki değişiklikler ve Rusya - Ukrayna çatışması hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı, "Trump açık sözlü biri. Geçmişte Merkel’e “Ben NATO’ya şu kadar para veriyorum, sen Almanya olarak ne veriyorsun?” demişti. Merkel’den orada bir çıt dahi çıkmadı. NATO’ya Amerika’dan sonra en yüksek seviyede para veren ülkelerden birisi de biziz. Bu noktada NATO içinde en fazla savunma harcaması yapan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Trump döneminde meseleye çözüm perspektifinden yaklaşan bir ABD yönetimi görürsek biz bu savaşı kolaylıkla bitirilebiliriz. Daha fazla silah, daha fazla bomba, daha fazla kaos ve çatışma bu savaşı bitirmez. Daha çok diyalog, daha çok diplomasi, daha çok mutabakat barışın kapısını aralar" ifadelerini kullandı. 'Kırgizistan FETÖ'nün tutunmaya çalıştığı, örgütün hedefindeki ülkelerden biri'Kırgizistan ziyareti hakkında FETÖ okulları hakkında da değerlendirme yapan Erdoğan, "Kırgızistan FETÖ’nün tutunmaya çalıştığı, örgütün hedefindeki ülkelerden biri. Son zamanlarda bu sinsi örgütle mücadele konusunda etkin adımlar atılıyor.Özellikle eğitim alanında alınacak tedbirlerin öneminin anlaşılmasından ve bu örgütün elindeki eğitim tesislerinin Maarif Vakfımıza devri konusunda adımlar atılmasından memnuniyet duyuyoruz. FETÖ’nün elinde tuttuğu okulların kontrolünü ve yönetimini Maarif Vakfının eğitim anlayışıyla uyumlu hale getirmeyi sürdürüyoruz diye konuştu.'Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda tam üyelik hedefimize bağlıyız'Macaristan'daki konferansta Avrupalı liderlerle görüşen Erdoğan, AB üyeliği konusunda da olumlu mesajlar vererek, "Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda tam üyelik hedefimize bağlıyız. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda adım atılması iyi bir başlangıç olacaktır. Bize verilen sözlerin tutulması Avrupa Birliği’nin de samimiyetini ortaya koyması açısından bir fırsattır. Çünkü biz verdiğimiz tüm sözleri tutarak o sınavdan zaten çoktan geçtik" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/putin-ile-temas-olasiliklari-hakkinda-trump-konusacagimizi-umuyorum-1090161659.html

türkiye

kırgızistan

macaristan

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, kırgızistan, macaristan, ab, abd, israil, donald trump