Çin: Süper güçler arasındaki rekabet zamanın eğilimlerine uymuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, süper güçler arasındaki rekabetin zamanın eğilimlerine uymadığını, çevreleme ve baskı da popüler olmadığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, “Çin her zaman süper güçler arasındaki rekabetin zamanın trendlerine uygun olmadığını ve çevreleme, bastırma ve blok çatışmasının popüler olmadığını savundu. Karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği, ülkelerin bir arada yaşaması için doğru yol” ifadesini kullandı.Çinli diplomat, Pekin ve Moskova’nın her zaman bloklara bağlı olmama, çatışmama ve üçüncü tarafları hedef almama ilkeleri temelinde ikili ilişkilerini ve her alanda işbirliğini geliştirdiğini kaydetti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün oturumunda, ülkesinin Çin'i itidalli politika izlediği ve müttefiki olduğu için desteklediğini dile getirmişti. Putin, Çin ve Rusya'yı çevrelemeye çalışan ABD'nin çifte çevreleme politikası uyguladığını kaydetmişti.

