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Çin: Süper güçler arasındaki rekabet zamanın eğilimlerine uymuyor
Çin: Süper güçler arasındaki rekabet zamanın eğilimlerine uymuyor
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, süper güçler arasındaki rekabetin zamanın eğilimlerine uymadığını, çevreleme ve baskı da popüler olmadığını belirtti. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, “Çin her zaman süper güçler arasındaki rekabetin zamanın trendlerine uygun olmadığını ve çevreleme, bastırma ve blok çatışmasının popüler olmadığını savundu. Karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği, ülkelerin bir arada yaşaması için doğru yol” ifadesini kullandı.Çinli diplomat, Pekin ve Moskova’nın her zaman bloklara bağlı olmama, çatışmama ve üçüncü tarafları hedef almama ilkeleri temelinde ikili ilişkilerini ve her alanda işbirliğini geliştirdiğini kaydetti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün oturumunda, ülkesinin Çin'i itidalli politika izlediği ve müttefiki olduğu için desteklediğini dile getirmişti. Putin, Çin ve Rusya'yı çevrelemeye çalışan ABD'nin çifte çevreleme politikası uyguladığını kaydetmişti.
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çin, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, rusya, vladimir putin, abd
çin, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, rusya, vladimir putin, abd

Çin: Süper güçler arasındaki rekabet zamanın eğilimlerine uymuyor

15:47 08.11.2024
© Fotoğraf : Çin Dışişleri BakanlığıÇin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Fotoğraf : Çin Dışişleri Bakanlığı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, süper güçler arasındaki rekabetin zamanın eğilimlerine uymadığını, çevreleme ve baskı da popüler olmadığını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, “Çin her zaman süper güçler arasındaki rekabetin zamanın trendlerine uygun olmadığını ve çevreleme, bastırma ve blok çatışmasının popüler olmadığını savundu. Karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği, ülkelerin bir arada yaşaması için doğru yol” ifadesini kullandı.
Çinli diplomat, Pekin ve Moskova’nın her zaman bloklara bağlı olmama, çatışmama ve üçüncü tarafları hedef almama ilkeleri temelinde ikili ilişkilerini ve her alanda işbirliğini geliştirdiğini kaydetti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün oturumunda, ülkesinin Çin'i itidalli politika izlediği ve müttefiki olduğu için desteklediğini dile getirmişti. Putin, Çin ve Rusya'yı çevrelemeye çalışan ABD'nin çifte çevreleme politikası uyguladığını kaydetmişti.
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