https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rus-uzman-olasi-trump-putin-telefon-gorusmesini-degerlendirdi-ilk-kim-arayacak-1090191983.html

Rus uzmanlar olası Trump-Putin telefon görüşmesini değerlendirdi: İlk kim arayacak?

Rus uzmanlar olası Trump-Putin telefon görüşmesini değerlendirdi: İlk kim arayacak?

Sputnik Türkiye

ABD başkanlık seçimlerinin ardından dünya olası Trump- Putin telefon görüşmesi beklentisine girdi. Rus uzman Yarıgin, olası görüşmenin ABD’nin girişimiyle... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T15:22+0300

2024-11-08T15:22+0300

2024-11-08T15:24+0300

dünya

rusya

vladimir putin

abd

donald trump

valday

valday tartışma kulübü

ukrayna

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St. Petersburg Devlet Üniversitesi Amerikan Çalışmaları Bölümü’nden Doç.Grigoriy Yarıgin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin gerçekleşme olasılığıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık genel oturumunda, Trump’la görüşmeye hazır olduğu yönündeki sözlerinin ABD’nin yeni seçilmiş liderine, girişimlerinin Moskova tarafından geri çevrilmeyeceği teyidini verdiğini söyleyen uzman, ama aynı zamanda Rusya’nın duruşunda yumuşamanın, Rus çıkarlarına aykırı şartlarda uzlaşmanın söz konusu olmadığı sinyalinin de verildiğini kaydederek şunu dedi:Trump'tan dış politika alanında, fırsat aralığının oldukça dar olması nedeniyle ani girişimlerin beklenebileceği tahmininde bulunan Yarıgin, “Kendini kanıtlamaya ve ispatlamaya çalışacak. Hatalar yapabilir. Küçük bir fırsat penceresi var. 4 yıl. Aslında 2 yıl. Cumhuriyetçiler Kongre'yi kontrol ettiği sürece, kaybedecek bir şeyi yok. Zaten 4 yıl sonra gitmiş olacak. Bunun farkında. Bu bağlamda hatalar yapabilir ve harekete geçmek için acele edecek” yorumunda bulundu. Uzman sözlerini şöyle sürdürdü:‘ABD, Rusya’nın sinyaline kulak verecek’Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Geliştirme ve Destekleme Vakfı Başkanı Andrey Bıstritskiy, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Putin’in temaslara hazır olduğu yönündeki sözlerini şöyle değerlendirdi:Dün akşam Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık genel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilmesinden dolayı Donald Trump'ı kutladığını belirterek seçimleri kazanan Trump'ın Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarının dikkate değer olduğunu söylemişti.Putin, Trump'ın temasları yeniden başlatmak istemesi durumunda, buna hazır olduklarını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ukrayna-guvenlik-servisinin-eski-calisani-prozorov-ukraynada-baris-isteyenlerin-sayisi-kat-kat-1090187614.html

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rusya, vladimir putin, abd, donald trump, valday, valday tartışma kulübü, ukrayna