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Rus uzmanlar olası Trump-Putin telefon görüşmesini değerlendirdi: İlk kim arayacak?
Rus uzmanlar olası Trump-Putin telefon görüşmesini değerlendirdi: İlk kim arayacak?
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık seçimlerinin ardından dünya olası Trump- Putin telefon görüşmesi beklentisine girdi. Rus uzman Yarıgin, olası görüşmenin ABD’nin girişimiyle... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T15:22+0300
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St. Petersburg Devlet Üniversitesi Amerikan Çalışmaları Bölümü’nden Doç.Grigoriy Yarıgin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin gerçekleşme olasılığıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık genel oturumunda, Trump’la görüşmeye hazır olduğu yönündeki sözlerinin ABD’nin yeni seçilmiş liderine, girişimlerinin Moskova tarafından geri çevrilmeyeceği teyidini verdiğini söyleyen uzman, ama aynı zamanda Rusya’nın duruşunda yumuşamanın, Rus çıkarlarına aykırı şartlarda uzlaşmanın söz konusu olmadığı sinyalinin de verildiğini kaydederek şunu dedi:Trump'tan dış politika alanında, fırsat aralığının oldukça dar olması nedeniyle ani girişimlerin beklenebileceği tahmininde bulunan Yarıgin, “Kendini kanıtlamaya ve ispatlamaya çalışacak. Hatalar yapabilir. Küçük bir fırsat penceresi var. 4 yıl. Aslında 2 yıl. Cumhuriyetçiler Kongre'yi kontrol ettiği sürece, kaybedecek bir şeyi yok. Zaten 4 yıl sonra gitmiş olacak. Bunun farkında. Bu bağlamda hatalar yapabilir ve harekete geçmek için acele edecek” yorumunda bulundu. Uzman sözlerini şöyle sürdürdü:‘ABD, Rusya’nın sinyaline kulak verecek’Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Geliştirme ve Destekleme Vakfı Başkanı Andrey Bıstritskiy, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Putin’in temaslara hazır olduğu yönündeki sözlerini şöyle değerlendirdi:Dün akşam Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık genel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilmesinden dolayı Donald Trump'ı kutladığını belirterek seçimleri kazanan Trump'ın Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarının dikkate değer olduğunu söylemişti.Putin, Trump'ın temasları yeniden başlatmak istemesi durumunda, buna hazır olduklarını kaydetmişti.
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rusya, vladimir putin, abd, donald trump, valday, valday tartışma kulübü, ukrayna
rusya, vladimir putin, abd, donald trump, valday, valday tartışma kulübü, ukrayna

Rus uzmanlar olası Trump-Putin telefon görüşmesini değerlendirdi: İlk kim arayacak?

15:22 08.11.2024 (güncellendi: 15:24 08.11.2024)
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Multimedya arşivine gidinPutin- Trump
Putin- Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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ABD başkanlık seçimlerinin ardından dünya olası Trump- Putin telefon görüşmesi beklentisine girdi. Rus uzman Yarıgin, olası görüşmenin ABD’nin girişimiyle yapılacağı ve başarısız olması durumunda riskleri azaltmak amacıyla Trump’ın yemin töreninden önce gerçekleşeceği görüşünü dile getirdi.
St. Petersburg Devlet Üniversitesi Amerikan Çalışmaları Bölümü’nden Doç.Grigoriy Yarıgin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin gerçekleşme olasılığıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Trump ve Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD’nin girişimiyle yapılacak ve Trump müzakere yeteneğini bir kez daha sergileyecek. Kampanya vaatlerini yerine getirmek için kararlılık ve azim gösterecek ve bence bu girişimde bulunacak. Bence bu yemin töreninden önce gerçekleşecek çünkü ekibinin başarısız olma riskini azaltacak. Moskova'yla iletişim kurma girişimlerinin resmi olarak göreve başlamadan önce gerçekleştiğini söyleyecekler, bu da bir şeyler ters giderse riskleri azaltacak.
Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık genel oturumunda, Trump’la görüşmeye hazır olduğu yönündeki sözlerinin ABD’nin yeni seçilmiş liderine, girişimlerinin Moskova tarafından geri çevrilmeyeceği teyidini verdiğini söyleyen uzman, ama aynı zamanda Rusya’nın duruşunda yumuşamanın, Rus çıkarlarına aykırı şartlarda uzlaşmanın söz konusu olmadığı sinyalinin de verildiğini kaydederek şunu dedi:
Donald Trump, önceki yönetimden farklı olarak Rusya ile konuşacak. Zaten 2016-2020 döneminde istekli ve kararlı olduğunu göstermişti. Burada hakkını teslim etmek gerekir ki, diğer pek çok başkanın aksine müzakere ediyor, kendisi için zor olan müzakerecilerle bile görüşüyor. Müzakere edecek, tek soru hangi şartlarda müzakere edeceği.
Trump'tan dış politika alanında, fırsat aralığının oldukça dar olması nedeniyle ani girişimlerin beklenebileceği tahmininde bulunan Yarıgin, “Kendini kanıtlamaya ve ispatlamaya çalışacak. Hatalar yapabilir. Küçük bir fırsat penceresi var. 4 yıl. Aslında 2 yıl. Cumhuriyetçiler Kongre'yi kontrol ettiği sürece, kaybedecek bir şeyi yok. Zaten 4 yıl sonra gitmiş olacak. Bunun farkında. Bu bağlamda hatalar yapabilir ve harekete geçmek için acele edecek” yorumunda bulundu. Uzman sözlerini şöyle sürdürdü:
Ekibinin profesyonelliğinin yanı sıra müzakere konusundaki istek ve kararlılığının olumlu bir rol oynayacağını umalım. Putin'in dün vurguladığı gibi Rusya müzakereye hazır ancak eşit şartlarda. Biz Batı'yı düşman olarak görmüyoruz. Rusya ve Rusya'nın içinde olduğu çoğunlukla görüşmek Batı'nın da çıkarına.

‘ABD, Rusya’nın sinyaline kulak verecek’

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Geliştirme ve Destekleme Vakfı Başkanı Andrey Bıstritskiy, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Putin’in temaslara hazır olduğu yönündeki sözlerini şöyle değerlendirdi:
Eminim kulak verecekler. Amerikalıların vereceği tepkinin tam şeklini tarif edemem, bence ne söylendiğinden bağımsız olarak bir tepki olacak. Çünkü Trump'ın ilk açıklaması bunu yapacağı yönündeydi. Dolayısıyla, bir önceki ifadeye dayanarak, temasların olacağını ve harekete geçeceklerini ve bu anlamda uzatılan müzakere eli önemli bir jest.
Dün akşam Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık genel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilmesinden dolayı Donald Trump'ı kutladığını belirterek seçimleri kazanan Trump'ın Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarının dikkate değer olduğunu söylemişti.
Putin, Trump'ın temasları yeniden başlatmak istemesi durumunda, buna hazır olduklarını kaydetmişti.
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