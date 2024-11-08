https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/butun-bir-ingiltere-galatasarayi-konusuyor-tottenhami-resmen-saklabanacevirdiler-palyaco-gosterisi-1090166756.html

Bütün bir İngiltere Galatasaray'ı konuşuyor: 'Tottenham'ı resmen şaklabana çevirdiler, palyaço gösterisi gibiydi'

Bütün bir İngiltere Galatasaray'ı konuşuyor: 'Tottenham'ı resmen şaklabana çevirdiler, palyaço gösterisi gibiydi'

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, güçlü rakibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek Avrupa'daki iddiasını güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların sahadaki üstün... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T09:24+0300

2024-11-08T09:24+0300

2024-11-08T09:24+0300

spor

osimhen

victor james osimhen

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galatasaray

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Galatasaray’ın ezici üstünlüğü ve hücumdaki etkili oyunu, Tottenham'ı kendi sahasında adeta abluka altına aldı. Victor Osimhen’in yıldızlaştığı maçta Galatasaray, daha fazla gol fırsatını cömertçe harcasa da sahadan galip ayrıldı. İngiliz medyası, Tottenham’ın savunma zaaflarını ve Galatasaray’ın etkileyici futbolunu çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.The Guardian: 'Kriket maçı skoru gibi olabilirdi'The Guardian, Tottenham’ın skoru koruma çabalarını eleştirerek, "Maçın tek sürprizi, Tottenham'ın Galatasaray'a bu kadar yaklaşabilmesiydi. Victor Osimhen, çifte hat-trick için yeterli pozisyonu harcadı," yorumunda bulundu.BBC: Fark daha büyük olmalıydıBBC, maçın skorunun Galatasaray’ın oyundaki mutlak hakimiyetini tam olarak yansıtmadığını belirtti:The Sun: Osimhen’in orada ne i̇şi var?The Sun, Osimhen'in etkileyici performansına vurgu yaparak, "Osimhen’in İstanbul’daki transferi, ‘Bu ligde ne işi var?’ sorusunu daha da güçlendirdi" ifadelerini kullandı.Mirror: Unutulması gereken bir maçMirror, Tottenham’ın İstanbul’da yaşadığı mağlubiyeti, "Tottenham için unutulması gereken bir gece," olarak tanımladı.Daily Mail: Osimhen hezimetiDaily Mail, Galatasaray’ın 3-2’lik galibiyetini Osimhen’in iki golüyle ilişkilendirdi: Telegraph: Galatasaray, Tottenham’ı küçük düşürdüTelegraph, Tottenham’ın savunmasının Galatasaray karşısında zor anlar yaşadığını belirtti:Daily Express: Sayısız fırsat verildiDaily Express, Tottenham’ın defansif zaaflarını ele alarak, "Postecoglou’nun ‘bozuk’ savunması, Galatasaray’a sonsuz fırsatlar verdi," yorumunda bulundu.The Athletic: Sersemletici golThe Athletic, Yunus Akgün’ün attığı golü öne çıkardı:Sky Sports: Galatasaray cömertti, ama kazandıSky Sports, Tottenham’ın zor anlar yaşadığı maçta Galatasaray’ın zaferini şöyle yorumladı: Sonuç olarak, Galatasaray’ın üstün oyunuyla gelen bu galibiyet, Avrupa sahnesinde adından söz ettirirken, İngiliz basını Tottenham’ın zayıf noktalarına dikkat çekti.

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