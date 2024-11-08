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Bütün bir İngiltere Galatasaray'ı konuşuyor: 'Tottenham'ı resmen şaklabana çevirdiler, palyaço gösterisi gibiydi'
Bütün bir İngiltere Galatasaray'ı konuşuyor: 'Tottenham'ı resmen şaklabana çevirdiler, palyaço gösterisi gibiydi'
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, güçlü rakibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek Avrupa'daki iddiasını güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların sahadaki üstün... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T09:24+0300
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Galatasaray’ın ezici üstünlüğü ve hücumdaki etkili oyunu, Tottenham'ı kendi sahasında adeta abluka altına aldı. Victor Osimhen’in yıldızlaştığı maçta Galatasaray, daha fazla gol fırsatını cömertçe harcasa da sahadan galip ayrıldı. İngiliz medyası, Tottenham’ın savunma zaaflarını ve Galatasaray’ın etkileyici futbolunu çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.The Guardian: 'Kriket maçı skoru gibi olabilirdi'The Guardian, Tottenham’ın skoru koruma çabalarını eleştirerek, "Maçın tek sürprizi, Tottenham'ın Galatasaray'a bu kadar yaklaşabilmesiydi. Victor Osimhen, çifte hat-trick için yeterli pozisyonu harcadı," yorumunda bulundu.BBC: Fark daha büyük olmalıydıBBC, maçın skorunun Galatasaray’ın oyundaki mutlak hakimiyetini tam olarak yansıtmadığını belirtti:The Sun: Osimhen’in orada ne i̇şi var?The Sun, Osimhen'in etkileyici performansına vurgu yaparak, "Osimhen’in İstanbul’daki transferi, ‘Bu ligde ne işi var?’ sorusunu daha da güçlendirdi" ifadelerini kullandı.Mirror: Unutulması gereken bir maçMirror, Tottenham’ın İstanbul’da yaşadığı mağlubiyeti, "Tottenham için unutulması gereken bir gece," olarak tanımladı.Daily Mail: Osimhen hezimetiDaily Mail, Galatasaray’ın 3-2’lik galibiyetini Osimhen’in iki golüyle ilişkilendirdi: Telegraph: Galatasaray, Tottenham’ı küçük düşürdüTelegraph, Tottenham’ın savunmasının Galatasaray karşısında zor anlar yaşadığını belirtti:Daily Express: Sayısız fırsat verildiDaily Express, Tottenham’ın defansif zaaflarını ele alarak, "Postecoglou’nun ‘bozuk’ savunması, Galatasaray’a sonsuz fırsatlar verdi," yorumunda bulundu.The Athletic: Sersemletici golThe Athletic, Yunus Akgün’ün attığı golü öne çıkardı:Sky Sports: Galatasaray cömertti, ama kazandıSky Sports, Tottenham’ın zor anlar yaşadığı maçta Galatasaray’ın zaferini şöyle yorumladı: Sonuç olarak, Galatasaray’ın üstün oyunuyla gelen bu galibiyet, Avrupa sahnesinde adından söz ettirirken, İngiliz basını Tottenham’ın zayıf noktalarına dikkat çekti.
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osimhen, victor james osimhen, ingiltere, futbol, galatasaray, galatasaray sk, tottenham, uefa, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, uefa şampiyonlar ligi, uefa konferans ligi, uefa uluslar ligi, uefa süper kupa, uefa süper kupa, uefa avrupa kupası, gol, maç

Bütün bir İngiltere Galatasaray'ı konuşuyor: 'Tottenham'ı resmen şaklabana çevirdiler, palyaço gösterisi gibiydi'

09:24 08.11.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, güçlü rakibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek Avrupa'daki iddiasını güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların sahadaki üstün performansı, İngiliz basınında geniş yankı buldu. İşte detaylar ve yorumlar.
Galatasaray’ın ezici üstünlüğü ve hücumdaki etkili oyunu, Tottenham'ı kendi sahasında adeta abluka altına aldı. Victor Osimhen’in yıldızlaştığı maçta Galatasaray, daha fazla gol fırsatını cömertçe harcasa da sahadan galip ayrıldı. İngiliz medyası, Tottenham’ın savunma zaaflarını ve Galatasaray’ın etkileyici futbolunu çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

The Guardian: 'Kriket maçı skoru gibi olabilirdi'

The Guardian, Tottenham’ın skoru koruma çabalarını eleştirerek, "Maçın tek sürprizi, Tottenham'ın Galatasaray'a bu kadar yaklaşabilmesiydi. Victor Osimhen, çifte hat-trick için yeterli pozisyonu harcadı," yorumunda bulundu.

BBC: Fark daha büyük olmalıydı

BBC, maçın skorunun Galatasaray’ın oyundaki mutlak hakimiyetini tam olarak yansıtmadığını belirtti:
"Tottenham’ın savunma hattı ve geriden oyun kurma çabaları, İstanbul’un zorlu atmosferinde ciddi bir sınav oldu."

The Sun: Osimhen’in orada ne i̇şi var?

The Sun, Osimhen'in etkileyici performansına vurgu yaparak, "Osimhen’in İstanbul’daki transferi, ‘Bu ligde ne işi var?’ sorusunu daha da güçlendirdi" ifadelerini kullandı.

Mirror: Unutulması gereken bir maç

Mirror, Tottenham’ın İstanbul’da yaşadığı mağlubiyeti, "Tottenham için unutulması gereken bir gece," olarak tanımladı.

Daily Mail: Osimhen hezimeti

Daily Mail, Galatasaray’ın 3-2’lik galibiyetini Osimhen’in iki golüyle ilişkilendirdi:
"Osimhen, Tottenham’ı İstanbul’da hezimete uğrattı."

Telegraph: Galatasaray, Tottenham’ı küçük düşürdü

Telegraph, Tottenham’ın savunmasının Galatasaray karşısında zor anlar yaşadığını belirtti:
"Bu maç, bir palyaço gösterisinin tüm kaosunu andırıyordu ve Tottenham Hotspur, şaklabanlığın çoğunu yapan taraftı."

Daily Express: Sayısız fırsat verildi

Daily Express, Tottenham’ın defansif zaaflarını ele alarak, "Postecoglou’nun ‘bozuk’ savunması, Galatasaray’a sonsuz fırsatlar verdi," yorumunda bulundu.

The Athletic: Sersemletici gol

The Athletic, Yunus Akgün’ün attığı golü öne çıkardı:
"Yunus’un sersemletici golü ve Osimhen’in iki golü, Galatasaray’ı galibiyete taşıdı."

Sky Sports: Galatasaray cömertti, ama kazandı

Sky Sports, Tottenham’ın zor anlar yaşadığı maçta Galatasaray’ın zaferini şöyle yorumladı:
"Spurs, 28 şutla boğuştu ancak sadece 5 şut atabildi. Galatasaray ise 3-2’lik galibiyetle sahadan ayrıldı."
Sonuç olarak, Galatasaray’ın üstün oyunuyla gelen bu galibiyet, Avrupa sahnesinde adından söz ettirirken, İngiliz basını Tottenham’ın zayıf noktalarına dikkat çekti.
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