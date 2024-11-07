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FED politika faizini 25 baz puan indirdi
FED politika faizini 25 baz puan indirdi
Sputnik Türkiye
FED politika faizini 25 baz puan indirerek, yüzde 4.50-4.75 aralığına indirdi. 07.11.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.
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fed, fed, fed faiz kararı, son dakika
fed, fed, fed faiz kararı, son dakika

FED politika faizini 25 baz puan indirdi

22:04 07.11.2024 (güncellendi: 22:07 07.11.2024)
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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FED politika faizini 25 baz puan indirerek, yüzde 4.50-4.75 aralığına indirdi.
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.
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