Özgür Özel: YÖK'ü kaldıracağız

"Bizim temel yaklaşımımız, üniversitelerdeki rektörün, üniversitenin hocaları, üniversitenin öğrencileri, üniversitenin emekçileri ve üniversiteyle bağını koparmamış mezunları tarafından iyi tartışılmış bir modelle, katsayıları iyi belirlenmiş şekilde ama illaki sandıkla, seçimle ve o sonuca yürütmenin tamamen saygı duyacağı şekilde atanması, belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Üniversite rektörü seçimi noktasında dünyaya bakmanın, araştırmanın, Türkiye gerçeklerine bakmanın ve akademinin baş belirleyici olacağı, en doğru yöntemi belirlemenin de kararlılığı içindeyiz. Biz ne yapacağız? Biz, YÖK'ü kaldırıp, YÖK'ü bu üniversitelerin sırtında bir yük olmaktan çıkarıp üniversiteleri özgürleştireceğiz. Üniversitelerin hem bilimsel hem yönetsel özerkliğini sağlayacağız ve anayasal güvence altına alacağız. Rektör atamalarını liyakate ve demokratik ilkelere bağlayacağız. Üniversitelerimizi dünyayla işbirliği ve rekabet kapasitesi yüksek, dünya standartlarında bilim üreten yapılar haline getireceğiz. Akademisyenlerimizin çalışma koşullarını iyileştirecek, maaşlarını artıracak, akademik özgürlüğü garanti altına alacak, kayırmacı, baskıcı yönetim anlayışına son vererek akademisyenlerin sadece yaşamları için değil her yönden yetkinleşmelerini ve o yetkinliklerinin bu ülkenin bir zenginliği olarak artmasını sağlayacağız. Öğrencilerimize nitelikli eğitim, güvenli, sağlıklı, mutlu yaşam ve insanca barınma olanakları sunacağız. Üniversitelerde karar alma süreçlerine öğrencilerin de dahil olmasını sağlayacak, yurt kapasitelerini artırmanın yanında burs ve kredi imkanlarını da genişleteceğiz. Akademisyenlerin ve gençlerin yurt dışına eğitime ya da görgülerini artırmaya ya da çeşitli toplantılara, sadece gezmeye gitmelerini kolaylaştırmak için muhataplarımızla hızlı bir şekilde vize sorunlarını akademisyenler ve üniversite öğrencileri için tamamen sorun olmaktan çıkaracak adımları atacağız."