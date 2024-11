https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ozgur-ozel-yoku-kaldiracagiz-1090097018.html

Özgür Özel: YÖK'ü kaldıracağız

Özgür Özel: YÖK'ü kaldıracağız

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "YÖK'ü kaldırıp, YÖK'ü bu üniversitelerin sırtında bir yük olmaktan çıkarıp üniversiteleri özgürleştireceğiz. Üniversitelerin hem... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T14:49+0300

2024-11-06T14:49+0300

2024-11-06T14:49+0300

politika

özgür özel

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090053487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_632233a9ea7d779fed3dca03496f215a.jpg

Özgür Özel, "YÖK'ü kaldırıp, YÖK'ü bu üniversitelerin sırtında bir yük olmaktan çıkarıp üniversiteleri özgürleştireceğiz" dedi.Özel, partisince Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Bilim ve demokrasi ışığında yüksek öğretimi yeniden düşünmek" konulu "Yükseköğretim Buluşması"nda konuşma yaptı.'YÖK askeri darbenin ürünü'YÖK'ün, askeri darbenin ürünü olduğunu belirten Özel, "Yükseköğretim Kurulu, solu, sosyal demokrasiyi, sosyalizmi, düşünceyi, demokrasiyi yok edip farklı düşüncelere tahammülü tamamen askıya almış olan tek tip bir düşünce sistemini hedefleyenlerin üniversite tasarımının üst kurulu olarak kuruldu. Kurulduğu andan itibaren ülkemizde temel hedef aldığı, akademinin özerkliğiydi ve attıkları her adımla bunu kalıcılaştırmayı, kurumsallaştırmayı, her bir üniversitenin özerkliğini yukarıda güya onları koordine edecekmiş gibi olup üzerlerinde bir vesayet makamı olarak hem idari hem akademik yönden bulunduran anlayışın ürünüydü." diye konuştu.Özel, her seçimde birçok siyasi partinin YÖK'ü kaldırmayı vadettiğini ancak bunun gerçekleştirilmediğini dile getirdi.Rektör belirleme süreçlerine değinen Özel, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/yok-son-raporu-paylasti-yeni-mezunlar-45-ayda-is-buldu-1088999593.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, yök, yükseköğretim kurulu (yök)