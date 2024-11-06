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Özgür Özel: YÖK'ü kaldıracağız
Özgür Özel: YÖK'ü kaldıracağız
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "YÖK'ü kaldırıp, YÖK'ü bu üniversitelerin sırtında bir yük olmaktan çıkarıp üniversiteleri özgürleştireceğiz. Üniversitelerin hem... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T14:49+0300
2024-11-06T14:49+0300
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Özgür Özel, "YÖK'ü kaldırıp, YÖK'ü bu üniversitelerin sırtında bir yük olmaktan çıkarıp üniversiteleri özgürleştireceğiz" dedi.Özel, partisince Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Bilim ve demokrasi ışığında yüksek öğretimi yeniden düşünmek" konulu "Yükseköğretim Buluşması"nda konuşma yaptı.'YÖK askeri darbenin ürünü'YÖK'ün, askeri darbenin ürünü olduğunu belirten Özel, "Yükseköğretim Kurulu, solu, sosyal demokrasiyi, sosyalizmi, düşünceyi, demokrasiyi yok edip farklı düşüncelere tahammülü tamamen askıya almış olan tek tip bir düşünce sistemini hedefleyenlerin üniversite tasarımının üst kurulu olarak kuruldu. Kurulduğu andan itibaren ülkemizde temel hedef aldığı, akademinin özerkliğiydi ve attıkları her adımla bunu kalıcılaştırmayı, kurumsallaştırmayı, her bir üniversitenin özerkliğini yukarıda güya onları koordine edecekmiş gibi olup üzerlerinde bir vesayet makamı olarak hem idari hem akademik yönden bulunduran anlayışın ürünüydü." diye konuştu.Özel, her seçimde birçok siyasi partinin YÖK'ü kaldırmayı vadettiğini ancak bunun gerçekleştirilmediğini dile getirdi.Rektör belirleme süreçlerine değinen Özel, şunları söyledi:
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özgür özel, yök, yükseköğretim kurulu (yök)
özgür özel, yök, yükseköğretim kurulu (yök)

Özgür Özel: YÖK'ü kaldıracağız

14:49 06.11.2024
© İsmail AslandağÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© İsmail Aslandağ
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "YÖK'ü kaldırıp, YÖK'ü bu üniversitelerin sırtında bir yük olmaktan çıkarıp üniversiteleri özgürleştireceğiz. Üniversitelerin hem bilimsel hem yönetsel özerkliğini sağlayacağız ve anayasal güvence altına alacağız." dedi.
Özgür Özel, "YÖK'ü kaldırıp, YÖK'ü bu üniversitelerin sırtında bir yük olmaktan çıkarıp üniversiteleri özgürleştireceğiz" dedi.
Özel, partisince Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Bilim ve demokrasi ışığında yüksek öğretimi yeniden düşünmek" konulu "Yükseköğretim Buluşması"nda konuşma yaptı.

'YÖK askeri darbenin ürünü'

YÖK'ün, askeri darbenin ürünü olduğunu belirten Özel, "Yükseköğretim Kurulu, solu, sosyal demokrasiyi, sosyalizmi, düşünceyi, demokrasiyi yok edip farklı düşüncelere tahammülü tamamen askıya almış olan tek tip bir düşünce sistemini hedefleyenlerin üniversite tasarımının üst kurulu olarak kuruldu. Kurulduğu andan itibaren ülkemizde temel hedef aldığı, akademinin özerkliğiydi ve attıkları her adımla bunu kalıcılaştırmayı, kurumsallaştırmayı, her bir üniversitenin özerkliğini yukarıda güya onları koordine edecekmiş gibi olup üzerlerinde bir vesayet makamı olarak hem idari hem akademik yönden bulunduran anlayışın ürünüydü." diye konuştu.
Özel, her seçimde birçok siyasi partinin YÖK'ü kaldırmayı vadettiğini ancak bunun gerçekleştirilmediğini dile getirdi.
Rektör belirleme süreçlerine değinen Özel, şunları söyledi:
"Bizim temel yaklaşımımız, üniversitelerdeki rektörün, üniversitenin hocaları, üniversitenin öğrencileri, üniversitenin emekçileri ve üniversiteyle bağını koparmamış mezunları tarafından iyi tartışılmış bir modelle, katsayıları iyi belirlenmiş şekilde ama illaki sandıkla, seçimle ve o sonuca yürütmenin tamamen saygı duyacağı şekilde atanması, belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Üniversite rektörü seçimi noktasında dünyaya bakmanın, araştırmanın, Türkiye gerçeklerine bakmanın ve akademinin baş belirleyici olacağı, en doğru yöntemi belirlemenin de kararlılığı içindeyiz. Biz ne yapacağız? Biz, YÖK'ü kaldırıp, YÖK'ü bu üniversitelerin sırtında bir yük olmaktan çıkarıp üniversiteleri özgürleştireceğiz. Üniversitelerin hem bilimsel hem yönetsel özerkliğini sağlayacağız ve anayasal güvence altına alacağız. Rektör atamalarını liyakate ve demokratik ilkelere bağlayacağız. Üniversitelerimizi dünyayla işbirliği ve rekabet kapasitesi yüksek, dünya standartlarında bilim üreten yapılar haline getireceğiz. Akademisyenlerimizin çalışma koşullarını iyileştirecek, maaşlarını artıracak, akademik özgürlüğü garanti altına alacak, kayırmacı, baskıcı yönetim anlayışına son vererek akademisyenlerin sadece yaşamları için değil her yönden yetkinleşmelerini ve o yetkinliklerinin bu ülkenin bir zenginliği olarak artmasını sağlayacağız. Öğrencilerimize nitelikli eğitim, güvenli, sağlıklı, mutlu yaşam ve insanca barınma olanakları sunacağız. Üniversitelerde karar alma süreçlerine öğrencilerin de dahil olmasını sağlayacak, yurt kapasitelerini artırmanın yanında burs ve kredi imkanlarını da genişleteceğiz. Akademisyenlerin ve gençlerin yurt dışına eğitime ya da görgülerini artırmaya ya da çeşitli toplantılara, sadece gezmeye gitmelerini kolaylaştırmak için muhataplarımızla hızlı bir şekilde vize sorunlarını akademisyenler ve üniversite öğrencileri için tamamen sorun olmaktan çıkaracak adımları atacağız."
Mezuniyet - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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