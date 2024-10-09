https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/yok-son-raporu-paylasti-yeni-mezunlar-45-ayda-is-buldu-1088999593.html

YÖK son raporu paylaştı: Yeni mezunlar 4.5 ayda iş buldu

YÖK son raporu paylaştı: Yeni mezunlar 4.5 ayda iş buldu

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2024’ yayınlandı. Rapora göre, Türkiye’deki üniversitelerden... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T10:24+0300

2024-10-09T10:24+0300

2024-10-09T10:24+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

üniversite

mezun

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YÖK, üniversiteleri ‘Eğitim ve Öğretim’, ‘Araştırma-Geliştirme’, ‘Proje ve Yayın’, ‘Uluslararasılaşma’, ‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ başlıklarında değerlendirerek ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nu hazırladı. Rapora göre, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin yurtiçi ilk iş bulma süresi ortalaması 2023 yılında 4.5 ay olarak gerçekleşti. Bu süre 2022 yılında 6.4 ay olarak hesaplanmıştı. Üniversitelerin doktora programlarından mezun sayısı ise önemli bir artış göstererek 11 bin 290'dan 2023'te 13 bin 561'e yükseldi.Uluslararası öğrenci oranı yüzde 7.1'e yükseldiSabah'ın haberine göre, Türkiye'deki üniversitelerde uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısında artış kaydedildi. Uluslararası öğrenci oranı yüzde 6.23'ten yüzde 7.1'e yükselirken, değişim programları kapsamında Türkiye'ye gelen öğretim elemanı sayısı da arttı. Değişim programları kapsamında üniversite başına düşen uluslararası öğretim elemanı oranı, 2023 yılında 13.2'den 16.6'ya çıkarak gelişim gösterdi.2022 yılında endeksli dergi ve kitaplarda kurum adresli yayın sayısı 87 bin 355 iken, 2023 yılında bu sayı 89 bin 334'e yükseldi. 2023 yılında Türkiye'deki 188 üniversitenin endeksli dergi ve kitaplarda ulusal işbirlikli yayın ortalaması yüzde 52 seviyesinde gerçekleşti. Üniversitesektör işbirliğiyle yapılan yayınların oranı da yükselirken, 63 üniversitenin yayınlarına yapılan atıf sayısı dünya ortalamasının üzerinde oldu.THE sıralamasında 75 üniversiteTürk üniversiteleri dünya üniversite sıralama sistemlerinde yükselmeye devam ediyor. 2022 yılında Times Higher Education (THE) sıralamasında Türkiye'den 58 üniversite yer alırken, 2023 yılında bu sayı 75'e yükseldi. Quacquarelli Symonds (QS) sıralama sisteminde ise 2022'de 24 üniversite bulunurken, 2023'te 25 üniversite sıralamada yer aldı. Ayrıca dünyanın en prestijli sıralamaları olan THE'da 3, QS'te ise 2 Türk üniversitesi, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girme başarısını gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/yok-baskaniyeni-siber-guvenlik-meslek-yuksekokullarinin-basari-siralamasi-4-yillik-orgun-1088186315.html

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