Kremlin, Trump'ın Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına yanıt verdi: 'Somut adımlara göre karar vereceğiz

06.11.2024

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik somut adımlar atması halinde Moskova'nın söyleminin değişip değişmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu hatırlatarak "Burada Putin'in açıklamalarını hatırlatmak istiyorum, özellikle Rus tarafının diyaloga açık olduğunu birçok kez söyledi. Biz diyaloğa, en zor meseleleri tartışmaya açığız. Biz her zaman açık olduk ve şu anda da açıklığımızı koruyoruz. Bu yüzden göreceğiz. Tekrar, somut adımlara göre değerlendireceğiz" şeklinde cevap verdi.Peskov, Trump'ın Ukrayna'daki barış konusundaki sözlerini de değerlendirerek şu cümleleri kaydetti:'Rusya, yeni bir dünya düzenine doğru ilerliyor'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın yeni bir dünya düzenine doğru ilerlediğini ifade ederek dünyanın çok kutuplu bir sisteme geçiş yaptığını ve Rusya ekonomisine ilişkin merkezlerin batıdan doğuya kaydığını belirterek, “Bu gidişat artık geri döndürülemez, yeni bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Ana hatları henüz net değil ama Rusya’nın ne olacağı bizim için net” dedi.'Biden'ın hala ABD Başkanı olduğu unutmamalı'Kremlin Sözcüsü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Joe Biden'in bir buçuk ay daha ABD Başkanı olarak kalacağının unutulmaması gerektiğini söyledi.Peskov açıklamasında, “Şu an için, Başkan Biden'in neredeyse bir buçuk ay daha devlet başkanı olmaya devam edeceğini unutmayalım” cümlesini kaydederek Rusya'nın her şeyi Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başladığında yapacağı ilk resmi açıklamalara ve atacağı ilk somut adımlara göre değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

