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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/kremlin-trumpin-ukraynaya-iliskin-aciklamalarina-yanit-verdi-somut-adimlara-gore-karar-verecegiz--1090113076.html
Kremlin, Trump'ın Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına yanıt verdi: 'Somut adımlara göre karar vereceğiz
Kremlin, Trump'ın Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına yanıt verdi: 'Somut adımlara göre karar vereceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı seçilen Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik somut adımlar atması halinde Moskova'nın... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T22:22+0300
2024-11-06T22:23+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
abd
donald trump
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik somut adımlar atması halinde Moskova'nın söyleminin değişip değişmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu hatırlatarak "Burada Putin'in açıklamalarını hatırlatmak istiyorum, özellikle Rus tarafının diyaloga açık olduğunu birçok kez söyledi. Biz diyaloğa, en zor meseleleri tartışmaya açığız. Biz her zaman açık olduk ve şu anda da açıklığımızı koruyoruz. Bu yüzden göreceğiz. Tekrar, somut adımlara göre değerlendireceğiz" şeklinde cevap verdi.Peskov, Trump'ın Ukrayna'daki barış konusundaki sözlerini de değerlendirerek şu cümleleri kaydetti:'Rusya, yeni bir dünya düzenine doğru ilerliyor'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın yeni bir dünya düzenine doğru ilerlediğini ifade ederek dünyanın çok kutuplu bir sisteme geçiş yaptığını ve Rusya ekonomisine ilişkin merkezlerin batıdan doğuya kaydığını belirterek, “Bu gidişat artık geri döndürülemez, yeni bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Ana hatları henüz net değil ama Rusya’nın ne olacağı bizim için net” dedi.'Biden'ın hala ABD Başkanı olduğu unutmamalı'Kremlin Sözcüsü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Joe Biden'in bir buçuk ay daha ABD Başkanı olarak kalacağının unutulmaması gerektiğini söyledi.Peskov açıklamasında, “Şu an için, Başkan Biden'in neredeyse bir buçuk ay daha devlet başkanı olmaya devam edeceğini unutmayalım” cümlesini kaydederek Rusya'nın her şeyi Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başladığında yapacağı ilk resmi açıklamalara ve atacağı ilk somut adımlara göre değerlendireceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/kremlinden-abd-secimlerine-iliskin-ilk-aciklama-putin-trumpi-tebrik-edecek-mi--1090091334.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna

Kremlin, Trump'ın Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına yanıt verdi: 'Somut adımlara göre karar vereceğiz

22:22 06.11.2024 (güncellendi: 22:23 06.11.2024)
© Sputnik / Алексей МайшевKremlin'de Rusya bayrağı yarıya indirildi
Kremlin'de Rusya bayrağı yarıya indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı seçilen Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik somut adımlar atması halinde Moskova'nın söyleminin değişip değişmeyeceği sorusuna verdiği yanıtta Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik somut adımlar atması halinde Moskova'nın söyleminin değişip değişmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu hatırlatarak "Burada Putin'in açıklamalarını hatırlatmak istiyorum, özellikle Rus tarafının diyaloga açık olduğunu birçok kez söyledi. Biz diyaloğa, en zor meseleleri tartışmaya açığız. Biz her zaman açık olduk ve şu anda da açıklığımızı koruyoruz. Bu yüzden göreceğiz. Tekrar, somut adımlara göre değerlendireceğiz" şeklinde cevap verdi.
Peskov, Trump'ın Ukrayna'daki barış konusundaki sözlerini de değerlendirerek şu cümleleri kaydetti:
Pek çok Amerikan siyasi elitinden farklı olarak Trump'ın Ukrayna konusundaki seçim kampanyası sırasında barış sağlama arzusunu dile getirdiğini duyduk. Gerçekten de, son Ukraynalıya kadar savaşmayı sürdürme arzusundan bahsetmedi, barış sağlamaktan bahsetti. Bu durumu, Amerikan siyasi sahnesindeki diğer temsilcilerden oldukça farklı bir şekilde ortaya koydu. Trump'ın Oval Ofis'e girmesinin ardından neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Her şeyi ilk resmi açıklamalarına ve ilk somut adımlarına göre değerlendireceğiz.

'Rusya, yeni bir dünya düzenine doğru ilerliyor'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın yeni bir dünya düzenine doğru ilerlediğini ifade ederek dünyanın çok kutuplu bir sisteme geçiş yaptığını ve Rusya ekonomisine ilişkin merkezlerin batıdan doğuya kaydığını belirterek, “Bu gidişat artık geri döndürülemez, yeni bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Ana hatları henüz net değil ama Rusya’nın ne olacağı bizim için net” dedi.

'Biden'ın hala ABD Başkanı olduğu unutmamalı'

Kremlin Sözcüsü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Joe Biden'in bir buçuk ay daha ABD Başkanı olarak kalacağının unutulmaması gerektiğini söyledi.
Peskov açıklamasında, “Şu an için, Başkan Biden'in neredeyse bir buçuk ay daha devlet başkanı olmaya devam edeceğini unutmayalım” cümlesini kaydederek Rusya'nın her şeyi Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başladığında yapacağı ilk resmi açıklamalara ve atacağı ilk somut adımlara göre değerlendireceğini de sözlerine ekledi.
Putin- Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
DÜNYA
Kremlin'den ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama: Putin, Trump'ı tebrik edecek mi?
12:56
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