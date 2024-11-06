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Kremlin'den ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama: Putin, Trump'ı tebrik edecek mi?
Kremlin'den ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama: Putin, Trump'ı tebrik edecek mi?
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in kesin olmayan sonuçlara göre ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturması beklenen Trump'ı tebrik etmeyi... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T12:56+0300
2024-11-06T13:17+0300
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Gazetecilerin sorusu üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendini 47. ABD başkanı ilan eden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı tebrik etmeye yönelik bir planı olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Unutmayalım ki, burada hem doğrudan hem de dolaylı olarak ülkemize karşı savaşa müdahil olan bir hasım ülke söz konusu" dedi.'İlişkileri daha da kötüye götürmek neredeyse imkansız'Putin'in tebrik etmemesi halinde Trump'ın buna gücenip gücenmeyeceğini soran gazeteciler, "İlişkileri daha kötüye götürmek neredeyse imkansız. İlişkiler tarihin en düşük seviyesinde ve geleceği, bir sonraki ABD yönetimine bağlı" cevabını aldı.'Bunu bize sormayın'Peskov, Putin'in Trump'la telefonda görüşmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine de, "Bunu bize sormayın. Size Putin'in sözlerini, temaslara ve diyaloğa olan açıklığını hatırlatırım. Bu bizim tutarlı duruşumuz ve tüm dünyada iyi biliniyor. Gerisi için somut eylemleri bekleyelim" yanıtını verdi.Putin'in adalet, eşitlik ve karşılıklı hassasiyetleri gözetmeye dayanan yapıcı diyaloğa açık olduğunu defaatle dile getirdiğini anımsatan Peskov, şu anda ABD yönetiminin Rusya'yla taban tabana zıt konumda olduğunu, Ocak ayında yaşanacaklara ise bakacaklarını söyledi.'Ukrayna çatışması bir gecede sona erdirilemez'Trump'ın Ukrayna krizine 24 saat içinde çözüm bulma vaadini de değerlendiren Kremlin Sözcüsü, "ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesine katkı sunacak güçte olduğunu defaatle söyledik. Ancak elbette bunu bir gecede yapmak imkansız" diye konuştu.Peskov, çatışmayı kışkırtan, üzerine sürekli benzin döken ve doğrudan müdahil olan ABD'nin dış politikadaki bu çizgisini değiştirme kapasitesine sahip olduğunu da kaydetti.'Seçime müdahale iddialarını kesinlikle reddediyoruz'Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialar da sorulan Peskov, Moskova'nın bunları kesinlikle reddettiğinin altını çizdi.
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rusya, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, vladimir putin, donald trump, dmitriy peskov
rusya, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, vladimir putin, donald trump, dmitriy peskov

Kremlin'den ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama: Putin, Trump'ı tebrik edecek mi?

12:56 06.11.2024 (güncellendi: 13:17 06.11.2024)
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Multimedya arşivine gidinPutin- Trump
Putin- Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Alexey Nikolsky
/
Multimedya arşivine gidin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in kesin olmayan sonuçlara göre ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturması beklenen Trump'ı tebrik etmeyi planlamadığını ifade etti.
Gazetecilerin sorusu üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendini 47. ABD başkanı ilan eden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı tebrik etmeye yönelik bir planı olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Unutmayalım ki, burada hem doğrudan hem de dolaylı olarak ülkemize karşı savaşa müdahil olan bir hasım ülke söz konusu" dedi.

'İlişkileri daha da kötüye götürmek neredeyse imkansız'

Putin'in tebrik etmemesi halinde Trump'ın buna gücenip gücenmeyeceğini soran gazeteciler, "İlişkileri daha kötüye götürmek neredeyse imkansız. İlişkiler tarihin en düşük seviyesinde ve geleceği, bir sonraki ABD yönetimine bağlı" cevabını aldı.

'Bunu bize sormayın'

Peskov, Putin'in Trump'la telefonda görüşmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine de, "Bunu bize sormayın. Size Putin'in sözlerini, temaslara ve diyaloğa olan açıklığını hatırlatırım. Bu bizim tutarlı duruşumuz ve tüm dünyada iyi biliniyor. Gerisi için somut eylemleri bekleyelim" yanıtını verdi.

Putin'in adalet, eşitlik ve karşılıklı hassasiyetleri gözetmeye dayanan yapıcı diyaloğa açık olduğunu defaatle dile getirdiğini anımsatan Peskov, şu anda ABD yönetiminin Rusya'yla taban tabana zıt konumda olduğunu, Ocak ayında yaşanacaklara ise bakacaklarını söyledi.

'Ukrayna çatışması bir gecede sona erdirilemez'

Trump'ın Ukrayna krizine 24 saat içinde çözüm bulma vaadini de değerlendiren Kremlin Sözcüsü, "ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesine katkı sunacak güçte olduğunu defaatle söyledik. Ancak elbette bunu bir gecede yapmak imkansız" diye konuştu.

Peskov, çatışmayı kışkırtan, üzerine sürekli benzin döken ve doğrudan müdahil olan ABD'nin dış politikadaki bu çizgisini değiştirme kapasitesine sahip olduğunu da kaydetti.

'Seçime müdahale iddialarını kesinlikle reddediyoruz'

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialar da sorulan Peskov, Moskova'nın bunları kesinlikle reddettiğinin altını çizdi.
Republican presidential nominee former President Donald Trump arrives at a campaign rally at the Bryce Jordan Center, Saturday, Oct. 26, 2024, in State College, Pa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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