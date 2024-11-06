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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/japon-deprem-uzmani-moriwaki-kipkirmizi-diyerek-bir-kenti-uyardi-deprem-riskinin-en-az-oldugu-ili-1090103324.html
Japon deprem uzmanı Moriwaki 'kıpkırmızı' diyerek bir kenti uyardı: Deprem riskinin en az olduğu ili duyurdu
Japon deprem uzmanı Moriwaki 'kıpkırmızı' diyerek bir kenti uyardı: Deprem riskinin en az olduğu ili duyurdu
Sputnik Türkiye
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli'nde katıldığı bir konferansta Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T16:42+0300
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türkiye
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Türkiye'nin aktif diri fay haritasıyla ilgili deprem uzmanlarından hemen hemen her gün yeni uyarılar geliyor. Japon uzman Yoshinori Moriwaki, bu kez de Kırklareli'nden uyarılarda bulundu. Deprem risk haritasıyla ilgili konuşan Moriwaki, dünyanın bazı bölgelerinde ciddi deprem riski olduğunu söyledi.Türkiye'nin deprem riskiTürkiye'nin de deprem riski bulunan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Moriwaki, Endonezya'dan başlayan fay hattının, Çin, Hindistan ve İran üzerinden Türkiye'ye ulaştığını kaydetti.Moriwaki, Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu kenti açıkladı. Japon uzman, Kırklareli'nin deprem riskinin düşük olduğunu dile getirdi.Moriwaki 'kıpkırmızı' diyerek uyardıMarmara Bölgesi'nin depremlere karşı çok riskli olduğunu vurgulayan Moriwaki, "İstanbul birinci tehlike kuşağında, kıpkırmızı. Ankara fay hattından uzak, kayalık bölgede" dedi.Depremlere karşı duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğine dikkati çeken Moriwaki, her an deprem olacakmış gibi hazırlık yapılması gerektiğini anlattı.Eğitim kurumlarında depremlere karşı sık sık tatbikatlar yapılması önerisinde bulunan Moriwaki, şöyle konuştu:"Özellikle ilkokullarda senede bir kez yapılan tatbikatlar yetersiz. Japonya'da tehlikeli bölgelerde ayda bir kez tatbikat yapılıyor. Tatbikatı ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi. Küçük yaşta eğitim önemli. Depreme hazır olmak lazım. Belediye, hükümet, okullar, şirketler ve aileler, herkes tek tek depreme hazır olmalı. Hep beraber depreme hazır olursak hasarı yüzde 70 azaltabiliriz. Yüzde 70 büyük bir rakam. Japonlar bunu anladığı için gerekli önlemleri alıyor. Türkiye'de maalesef yapılmıyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/japon-deprem-uzmani-moriwaki-yakinda-diyerek-uyardi-o-fay-hattinin-kirilma-ihtimali-var-1086884555.html
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Japon deprem uzmanı Moriwaki 'kıpkırmızı' diyerek bir kenti uyardı: Deprem riskinin en az olduğu ili duyurdu

16:42 06.11.2024 (güncellendi: 17:00 06.11.2024)
© AAJapon deprem uzmanı Moriwaki
Japon deprem uzmanı Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA
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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli'nde katıldığı bir konferansta Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Moriwaki, Türkiye'de deprem riskinin en az ve en fazla olduğu illeri açıkladı. Japon deprem uzmanı, "kıpkırmızı" diyerek İstanbul'u özellikle uyardı.
Türkiye'nin aktif diri fay haritasıyla ilgili deprem uzmanlarından hemen hemen her gün yeni uyarılar geliyor. Japon uzman Yoshinori Moriwaki, bu kez de Kırklareli'nden uyarılarda bulundu. Deprem risk haritasıyla ilgili konuşan Moriwaki, dünyanın bazı bölgelerinde ciddi deprem riski olduğunu söyledi.

Türkiye'nin deprem riski

Türkiye'nin de deprem riski bulunan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Moriwaki, Endonezya'dan başlayan fay hattının, Çin, Hindistan ve İran üzerinden Türkiye'ye ulaştığını kaydetti.
Moriwaki, Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu kenti açıkladı. Japon uzman, Kırklareli'nin deprem riskinin düşük olduğunu dile getirdi.

Moriwaki 'kıpkırmızı' diyerek uyardı

Marmara Bölgesi'nin depremlere karşı çok riskli olduğunu vurgulayan Moriwaki, "İstanbul birinci tehlike kuşağında, kıpkırmızı. Ankara fay hattından uzak, kayalık bölgede" dedi.
Depremlere karşı duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğine dikkati çeken Moriwaki, her an deprem olacakmış gibi hazırlık yapılması gerektiğini anlattı.
Eğitim kurumlarında depremlere karşı sık sık tatbikatlar yapılması önerisinde bulunan Moriwaki, şöyle konuştu:
"Özellikle ilkokullarda senede bir kez yapılan tatbikatlar yetersiz. Japonya'da tehlikeli bölgelerde ayda bir kez tatbikat yapılıyor. Tatbikatı ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi. Küçük yaşta eğitim önemli. Depreme hazır olmak lazım. Belediye, hükümet, okullar, şirketler ve aileler, herkes tek tek depreme hazır olmalı. Hep beraber depreme hazır olursak hasarı yüzde 70 azaltabiliriz. Yüzde 70 büyük bir rakam. Japonlar bunu anladığı için gerekli önlemleri alıyor. Türkiye'de maalesef yapılmıyor."
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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Japon deprem uzmanı Moriwaki, 'yakında' diyerek uyardı: 'O fay hattının kırılma ihtimali var'
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