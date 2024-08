https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/japon-deprem-uzmani-moriwaki-yakinda-diyerek-uyardi-o-fay-hattinin-kirilma-ihtimali-var-1086884555.html

Japon deprem uzmanı Moriwaki, 'yakında' diyerek uyardı: 'O fay hattının kırılma ihtimali var'

Japon deprem uzmanı Moriwaki, 'yakında' diyerek uyardı: 'O fay hattının kırılma ihtimali var'

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediyesi'nin Marmara depremine karşı ilçede alınması gereken önlemleri de kapsayan bir panel düzenledi. Panelde konuşma yapan Japon deprem uzmanı... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T16:19+0300

2024-08-15T16:19+0300

2024-08-15T16:59+0300

türkiye

yoshinori moriwaki

deprem

istanbul

adana

kıbrıs

fay

fay hattı

esenyurt

esenyurt belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086883670_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecd5c176b72d30f9672b90a216e9c999.jpg

Deprem konusunda bilinç oluşturmak ve muhtemel bir depremin hasarını en aza indirmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Esenyurt Belediyesi bir Deprem Paneli düzenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer öncülüğünde düzenlenen panel, Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Moderatörlüğünü Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hışır’ın yaptığı deprem paneline, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, İBB Afet İşleri Daire Başkanı Selçuk Tütüncü, İÜ Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şamil Şen, MAG-AMADER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ve Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki katıldı. Panelde konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Adana'dan Kıbrıs’a doğru giden bir fay hattı var. Bu fay hattının yakında kırılma ihtimali olduğunu düşünüyorum” dedi.'Adana’dan Kıbrıs’a uzanan fay hattının yakında kırılma ihtimali var'Yıllardır Türkiye’de çalışmalar gerçekleştiren Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, panelde ülkenin deprem konusunda mevcut durumu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği sunumda Türkiye’deki önlemlerin artırılması gerektiğini söyleyen Moriwaki, şu cümleleri kaydetti:'İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor'Erzincan'da 1939'daki büyük deprem bu süreci başlattığını ve 1990'lar boyunca Türkiye'de birçok büyük deprem yaşandığını söyleyen Moriwaki, “Doğu Anadolu Fay Hattı boyunca birçok yer etkilendi. Kahramanmaraş'tan sonra Hatay'a kadar uzanan bir fay hattı domino etkisi oluşturuyor. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca da büyük depremler yaşandı. 1999 Gölcük Depremi bunlardan biridir ve Yalova'ya kadar olan bölgeyi etkiledi. İstanbul'da ise 1509 yılında büyük bir deprem yaşandı ve Osmanlı döneminde İstanbul'un surlarını yıktı. 1760'da yine büyük bir deprem oldu ve bu dönemler arası yaklaşık 250 yıl sürdü. Bu nedenle, Türkiye'deki depremler her 100-150 yılda bir büyük birikmiş bir enerjiyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor” şeklinde konuştu.'En önemli ulusal meselemiz deprem'Deprem gerçeğinin ülkedeki herkes tarafından önemle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “En önemli ulusal meselemiz depremdir. Deprem gerçeği partiyle, ideolojiyle, bir kesimle, iktidarla veya muhalefetle ilgili değil. Bu mesele, herkesin sahiplenmesi gereken en temel meselemizdir. Ülkemizin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel başkenti olan, ticaretimizin ve ekonomimizin can damarı olan İstanbul'umuzun böyle bir vakayla karşı karşıya kalma riski var. Bu konuda çözüm yolları olduğunu biliyoruz. Japonya'da büyük ve yüksek binalar var, deprem gerçeği de mevcut. Üstelik şiddeti yüksek depremler meydana geliyor fakat can kaybı yaşanmıyor. Peki, bizim ülkemizde neden böyle değil? Bunu sormaya ve cevabını irdelemeye hepimizin hakkı var” diye konuştu.'Açıklanan bu rakamlar gerçekçi değil'Çaldıran depreminde 4 kardeşini kaybettiğini açıklayan Başkan Özer, depremle ilgili ise 1924 yılından beri 18 büyük deprem yaşandığını ve 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek şu cümleleri dile getirdi:'Yapmamız gereken, afetleri felakete çevirmemek'Yapacakları çalışmalarda insanı odağa alacaklarını söyleyen Başkan Özer, “Hâlâ ruhsatsız binalarda binlerce insan oturuyor. Yarın bir deprem olduğunda ne yapacağız? Allah korusun, düşünmek bile istemiyoruz. Toplanma alanlarını bile inşaat alanlarına çevirmişler. Deprem hazırlığı için ayrılan konteyner alanlarını çarçur etmişler. Sadece beton var. İnsana odaklanmayan hiçbir proje başarılı olamaz. Kant der ki: ‘İnsan amaçtır, asla araç olarak kullanmayacaksın.’ Araç olarak kullananlar bir gün o aracın altında kalırlar. Bu nedenle zararın neresinden dönülse kârdır misali, şimdi bazı şeyler yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki afetler var. Biz var oldukça, dünya var oldukça afetler de olacak. Depremleri önleyemeyiz ama afeti felakete çevirmeyebiliriz. Afetleri felakete biz çeviriyoruz. Yapmamız gereken şey, afetleri felakete çevirmemek” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/maras-depremini-bilmisti-yeniden-uyardi-tokat-ve-hatayda-deprem-beklentisi-1084711276.html

türkiye

istanbul

adana

kıbrıs

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japon deprem uzmanı yoshinori moriwaki, japon uzmandan deprem uyarısı, istanbul deprem, adana deprem, fay hatta kırılacak, istanbul’da ne zaman deprem olacak, adana’da deprem, kıbrıs deprem, kıbrıs depremi hatayı etkiler mi, kıbrıs deprem bölgesi mi, adana deprem, adana deprem riski, adana deprem bölgesi mi, japon deprem uzmanı istanbul depremi, japon deprem bilimci, japon deprem uzmanı uyardı, japon deprem uzmanı adana, japon deprem uzmanı kıbrıs, japon deprem uzmanı istanbul, japon deprem bilim adamı, japon depremci, deprem uyarısı