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6 Kasım Ulusal Stres Farkındalık Günü; ‘Stres, bize sınırlarımızı hatırlatan bir dost gibidir’
6 Kasım Ulusal Stres Farkındalık Günü; ‘Stres, bize sınırlarımızı hatırlatan bir dost gibidir’
Sputnik Türkiye
Her yıl kasım ayının her ilk çarşambasında kutlanan Ulusal Stres Farkındalık Günü bu yıl 6 Kasım’da kutlanıyor. Özellikle farkındalığı artırmak ve insanların... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T13:09+0300
2024-11-06T13:09+0300
görüş
stres
stres testi
stres seviyesi
travma sonrası stres bozukluğu
psikolog meryem zeynep çetin
ulusal stres farkındalık günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090044708_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_57651f6d336ccaa78f77e692489f95cb.png
Her yıl kasım ayının her ilk çarşambasında kutlanan Ulusal Stres Farkındalık Günü bu yıl 6 Kasım’da kutlanıyor. Özellikle farkındalığı artırmak ve insanların stresi tanımalarına, günlük hayattaki stresi yönetmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Peki stresle nasıl baş edilir? Doğru stres yönetimi nasıl yapılır? Stresin zihin ve beden üzerindeki etkisi nedir? Ulusal Stres Farkındalık Günü’nün önemi nedir? Psikolog Meryem Zeynep Çetin, Sputnik’e özel anlattı.‘Stres, aslında bize sınırlarımızı hatırlatan bir dost gibidir’Psikolog Meryem Zeynep Çetin, stresi iç dünyamızın bize durmamız için seslendiği anlar olarak tanımlarken günlük hayatta en sık karşılaştığımız stres kaynaklarını şöyle sıraladı:“Stres, iç dünyamızın bize 'Dur, bir nefes al!' diye seslendiği anlardır. Günlük hayatın koşuşturması içinde farkında olmadan yükleniriz; bazen işler, bazen ilişkiler, bazen de toplumsal beklentiler bu yükü artırır. Stres kendini pek çok farklı biçimde gösterir: gerginlik, kas ağrıları, uykusuzluk, sindirim sorunları, huzursuzluk veya kaygı gibi belirtilerle karşımıza çıkar. En yaygın stres kaynakları ise iş hayatının yükü, ekonomik zorluklar, sosyal ilişkilerdeki gerginlikler ve günlük yaşamın getirdiği sürekli bir 'yetişme' baskısıdır. Stres, aslında bize sınırlarımızı hatırlatan bir dost gibidir; bizi korumak için var ama onu görmezden geldiğimizde ağır bir yük olur.”‘Stresle başa çıkmayı öğrenmek, kendimize yapabileceğimiz en değerli yatırımlardan biri’Çetin, stresle başa çıkmayı öğrenmenin insanın kendine yapabileceği en değerli yatırımlardan biri olduğunun altını çizerken, doğru stres yönetiminin önemini şu sözlerle vurguladı:“Stresi yönetmek, öncelikle kendimize iyi bakmayı öğrenmekle başlar. Kısa vadede, sakin nefes alıp verme, bedeni gevşetme ve zihni rahatlatma gibi basit ama etkili teknikler, bizi toparlar. Bu, adeta fırtınalı bir havada sakin kalabilmek için kısa süreli bir sığınak bulmak gibidir. Ancak uzun vadede dengede kalmak istiyorsak, hayatımızdaki stres kaynaklarını tanıyıp sağlıklı sınırlar koymak, 'Bu durumu nasıl daha iyi yönetebilirim?' diye kendimize sormak gerekir. Düzenli egzersiz, sağlıklı uyku alışkanlıkları ve kişisel farkındalık, uzun vadede dayanıklılığımızı artıran başlıca adımlardır. Tipik bir gün içinde duyularımıza dikkat ederek farkındalığı geliştirmek, stres yönetiminde güçlü bir araçtır. Örneğin, bir görevi yaparken etrafınızda neler gördüğünüzü, kokladığınızı, duyduğunuzu ve hissettiğinizi fark etmeye çalışın. Bu basit ama güçlü anlar, bize 'anda kalma' becerisi kazandırır."‘Zihnimiz huzursuz olduğunda bedenimiz bunu hemen hisseder’Psikolog Meryem Zeynep Çetin, zihin ve bedenin birbirine sıkıca bağlı olduğunu belirtirken zihinsel dalgaların beden üzerindeki etkilerini şöyle aktardı:“Zihin ve beden birbirine sıkıca bağlıdır; zihnimiz huzursuz olduğunda bedenimiz bunu hemen hisseder. Stresli anlarda bedenimizin gerginleşmesi, kalbimizin hızlı atması ya da nefesimizin daralması bunun bir yansımasıdır. Zihnimizdeki yükleri hafiflettiğimizde bedenimiz de rahatlar, tıpkı denize atılmış bir taşın suyu dalgalandırması gibi, stres de zihnimizden bedenimize yayılır. Eğer bu dalgalar bizi sürekli yoruyor, işlerimizi yapmamızı zorlaştırıyor veya yaşamdaki dengemizi bozuyorsa, bir uzmandan yardım almak en doğrusudur. Bazen kendi başımıza sakinleşmek zor olabilir; uzman desteği, stresle daha sağlıklı başa çıkmamız için bize yeni yollar sunabilir.”‘Stresi tanımak, yaşam yolculuğumuzdaki trafik levhalarını okumak gibidir’Çetin, stresi tanımayı trafik levhalarını okumaya benzetirken bireylerin stres yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarının önemini anlattı:“Stresi tanımak, yaşam yolculuğumuzdaki trafik levhalarını okumak gibidir; nerede hız kesmemiz, nerede mola vermemiz gerektiğini anlamamıza yardımcı olur. Çoğu insan stresi kaçılması gereken bir durum olarak görse de aslında stres, bize sınırlarımızı hatırlatan bir uyarıcıdır. Hepimizin kendi stresle baş etme yöntemlerimizi öğrenebilmemiz bu yolculukta levhaları doğru okuyabilmemizi sağlar. Kendimizi kaybolmuş hissettiğimizde yolumuzu bulmamıza rehberlik eder. Sözün özünde; stres farkındalığını artırmak, hayatımızdaki işaretleri okumakla başlar. Zihnimizin bize gönderdiği sinyalleri fark etmek, stresin ne zaman, nasıl ve neden ortaya çıktığını gözlemlemek önemlidir. Böylece stres yönetimi konusundaki farkındalık, bireylerin yalnızca günlük hayatlarındaki küçük pürüzleri değil, aynı zamanda gelecekteki büyük fırtınaları da daha sağlıklı karşılamalarını sağlar. Özetle, stresin her zaman bizi yoracak bir yük değil, dikkatlice yönetildiğinde bize güç katacak bir ders olduğunu da hatırlamak önemlidir.”‘Stresin doğal bir tepki olduğunu kabul etmek, ihtiyaç halinde destek almak gerektiğini bilmek hepimiz için kıymetlidir’Psikolog Meryem Zeynep Çetin, son olarak Ulusal Stres Farkındalık Günü’nün önemini şu sözlerle aktardı:“Zihinsel sağlık ile ilgili farkındalık oluşturan günleri anlamlı buluyorum. Günlük hayatın koşuşturmasında o gün bu konu hakkında durup bir düşünme olanağı tanıyor. Dolayısıyla Stres Farkındalık Günü de hepimizin bir anlığına da olsa yavaşlayıp stresin yaşamımızdaki yerine dair düşünmemiz için bir hatırlatıcıdır. Stresin doğal bir tepki olduğunu kabul etmek, ancak onun etkilerini azaltmak için destek almak gerektiğini bilmek, hepimiz için kıymetlidir. Stresle baş etmenin herkesin hakkı olduğu bilinciyle, bugün de kendimize bir mola vermemizi ve iyi hissetmenin yollarını aramamızı diliyorum. Hepimiz için.”
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stres, stres seviyesi, stres testi, travma sonrası stres bozukluğu, ulusal stres farkındalık günü
stres, stres seviyesi, stres testi, travma sonrası stres bozukluğu, ulusal stres farkındalık günü

6 Kasım Ulusal Stres Farkındalık Günü; ‘Stres, bize sınırlarımızı hatırlatan bir dost gibidir’

13:09 06.11.2024
© Fotoğrafstres
stres - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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Başak Koçak
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Her yıl kasım ayının her ilk çarşambasında kutlanan Ulusal Stres Farkındalık Günü bu yıl 6 Kasım’da kutlanıyor. Özellikle farkındalığı artırmak ve insanların stresi tanımalarına, günlük hayattaki stresi yönetmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Peki stresle nasıl baş edilir? Doğru stres yönetimi nasıl yapılır?
Her yıl kasım ayının her ilk çarşambasında kutlanan Ulusal Stres Farkındalık Günü bu yıl 6 Kasım’da kutlanıyor. Özellikle farkındalığı artırmak ve insanların stresi tanımalarına, günlük hayattaki stresi yönetmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Peki stresle nasıl baş edilir? Doğru stres yönetimi nasıl yapılır? Stresin zihin ve beden üzerindeki etkisi nedir? Ulusal Stres Farkındalık Günü’nün önemi nedir? Psikolog Meryem Zeynep Çetin, Sputnik’e özel anlattı.

‘Stres, aslında bize sınırlarımızı hatırlatan bir dost gibidir’

Psikolog Meryem Zeynep Çetin, stresi iç dünyamızın bize durmamız için seslendiği anlar olarak tanımlarken günlük hayatta en sık karşılaştığımız stres kaynaklarını şöyle sıraladı:
“Stres, iç dünyamızın bize 'Dur, bir nefes al!' diye seslendiği anlardır. Günlük hayatın koşuşturması içinde farkında olmadan yükleniriz; bazen işler, bazen ilişkiler, bazen de toplumsal beklentiler bu yükü artırır. Stres kendini pek çok farklı biçimde gösterir: gerginlik, kas ağrıları, uykusuzluk, sindirim sorunları, huzursuzluk veya kaygı gibi belirtilerle karşımıza çıkar. En yaygın stres kaynakları ise iş hayatının yükü, ekonomik zorluklar, sosyal ilişkilerdeki gerginlikler ve günlük yaşamın getirdiği sürekli bir 'yetişme' baskısıdır. Stres, aslında bize sınırlarımızı hatırlatan bir dost gibidir; bizi korumak için var ama onu görmezden geldiğimizde ağır bir yük olur.

‘Stresle başa çıkmayı öğrenmek, kendimize yapabileceğimiz en değerli yatırımlardan biri’

Çetin, stresle başa çıkmayı öğrenmenin insanın kendine yapabileceği en değerli yatırımlardan biri olduğunun altını çizerken, doğru stres yönetiminin önemini şu sözlerle vurguladı:
“Stresi yönetmek, öncelikle kendimize iyi bakmayı öğrenmekle başlar. Kısa vadede, sakin nefes alıp verme, bedeni gevşetme ve zihni rahatlatma gibi basit ama etkili teknikler, bizi toparlar. Bu, adeta fırtınalı bir havada sakin kalabilmek için kısa süreli bir sığınak bulmak gibidir. Ancak uzun vadede dengede kalmak istiyorsak, hayatımızdaki stres kaynaklarını tanıyıp sağlıklı sınırlar koymak, 'Bu durumu nasıl daha iyi yönetebilirim?' diye kendimize sormak gerekir. Düzenli egzersiz, sağlıklı uyku alışkanlıkları ve kişisel farkındalık, uzun vadede dayanıklılığımızı artıran başlıca adımlardır. Tipik bir gün içinde duyularımıza dikkat ederek farkındalığı geliştirmek, stres yönetiminde güçlü bir araçtır. Örneğin, bir görevi yaparken etrafınızda neler gördüğünüzü, kokladığınızı, duyduğunuzu ve hissettiğinizi fark etmeye çalışın. Bu basit ama güçlü anlar, bize 'anda kalma' becerisi kazandırır."
"Stres yönetimini ihmal ettiğimizde ise, bu yük bedenimize ve zihnimize birikerek kronik bir hal alabilir; kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, depresyon gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Bu yüzden stresle başa çıkmayı öğrenmek, kendimize yapabileceğimiz en değerli yatırımlardan biridir.”

‘Zihnimiz huzursuz olduğunda bedenimiz bunu hemen hisseder’

Psikolog Meryem Zeynep Çetin, zihin ve bedenin birbirine sıkıca bağlı olduğunu belirtirken zihinsel dalgaların beden üzerindeki etkilerini şöyle aktardı:
“Zihin ve beden birbirine sıkıca bağlıdır; zihnimiz huzursuz olduğunda bedenimiz bunu hemen hisseder. Stresli anlarda bedenimizin gerginleşmesi, kalbimizin hızlı atması ya da nefesimizin daralması bunun bir yansımasıdır. Zihnimizdeki yükleri hafiflettiğimizde bedenimiz de rahatlar, tıpkı denize atılmış bir taşın suyu dalgalandırması gibi, stres de zihnimizden bedenimize yayılır. Eğer bu dalgalar bizi sürekli yoruyor, işlerimizi yapmamızı zorlaştırıyor veya yaşamdaki dengemizi bozuyorsa, bir uzmandan yardım almak en doğrusudur. Bazen kendi başımıza sakinleşmek zor olabilir; uzman desteği, stresle daha sağlıklı başa çıkmamız için bize yeni yollar sunabilir.”

‘Stresi tanımak, yaşam yolculuğumuzdaki trafik levhalarını okumak gibidir’

Çetin, stresi tanımayı trafik levhalarını okumaya benzetirken bireylerin stres yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarının önemini anlattı:
“Stresi tanımak, yaşam yolculuğumuzdaki trafik levhalarını okumak gibidir; nerede hız kesmemiz, nerede mola vermemiz gerektiğini anlamamıza yardımcı olur. Çoğu insan stresi kaçılması gereken bir durum olarak görse de aslında stres, bize sınırlarımızı hatırlatan bir uyarıcıdır. Hepimizin kendi stresle baş etme yöntemlerimizi öğrenebilmemiz bu yolculukta levhaları doğru okuyabilmemizi sağlar. Kendimizi kaybolmuş hissettiğimizde yolumuzu bulmamıza rehberlik eder. Sözün özünde; stres farkındalığını artırmak, hayatımızdaki işaretleri okumakla başlar. Zihnimizin bize gönderdiği sinyalleri fark etmek, stresin ne zaman, nasıl ve neden ortaya çıktığını gözlemlemek önemlidir. Böylece stres yönetimi konusundaki farkındalık, bireylerin yalnızca günlük hayatlarındaki küçük pürüzleri değil, aynı zamanda gelecekteki büyük fırtınaları da daha sağlıklı karşılamalarını sağlar. Özetle, stresin her zaman bizi yoracak bir yük değil, dikkatlice yönetildiğinde bize güç katacak bir ders olduğunu da hatırlamak önemlidir.”

‘Stresin doğal bir tepki olduğunu kabul etmek, ihtiyaç halinde destek almak gerektiğini bilmek hepimiz için kıymetlidir’

Psikolog Meryem Zeynep Çetin, son olarak Ulusal Stres Farkındalık Günü’nün önemini şu sözlerle aktardı:
“Zihinsel sağlık ile ilgili farkındalık oluşturan günleri anlamlı buluyorum. Günlük hayatın koşuşturmasında o gün bu konu hakkında durup bir düşünme olanağı tanıyor. Dolayısıyla Stres Farkındalık Günü de hepimizin bir anlığına da olsa yavaşlayıp stresin yaşamımızdaki yerine dair düşünmemiz için bir hatırlatıcıdır. Stresin doğal bir tepki olduğunu kabul etmek, ancak onun etkilerini azaltmak için destek almak gerektiğini bilmek, hepimiz için kıymetlidir. Stresle baş etmenin herkesin hakkı olduğu bilinciyle, bugün de kendimize bir mola vermemizi ve iyi hissetmenin yollarını aramamızı diliyorum. Hepimiz için.”
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Çalışanların üçte biri 'e-posta stresi' yaşıyor
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