2 un markasında zehirli madde tespit edildi: Türkiye'de pestisit kullanımı ve denetim süreçleri

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden üç günlük grev: ‘Yeni yönetmelik şiddete zemin hazırlayabilir’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçı nerede oynanacak?
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nasıl tarafsız sahaya alınır?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
DEM Partili belediyelere kayyum atanması sonrası gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Avukat İrem Çiçek: Yeni isimlerle ilgili suç duyurularımız var
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
19:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
21:00
17 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
22:01
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de dikkat çeken ‘hata’: Cumhuriyetçi bölgelerde oy makinesi krizi
22:19
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan Kongresi’nde panik: Benzin kokan şüpheli şahıs yakalandı
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Başkan adaylarının geceyi nerede geçireceği belli oldu
22:50
1 dk
HABERLER
Mehmet Perinçek: Kim seçilirse seçilsin ABD artık at koşturamaz
23:00
45 dk
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
DNA testi 50 yıl önceki karışıklığı ortaya çıkardı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD seçimlerinde son durum
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/2-un-markasinda-zehirli-madde-tespit-edildi-turkiyede-pestisit-kullanimi-ve-denetim-surecleri-1090081449.html
2 un markasında zehirli madde tespit edildi: Türkiye'de pestisit kullanımı ve denetim süreçleri
2 un markasında zehirli madde tespit edildi: Türkiye'de pestisit kullanımı ve denetim süreçleri
Sputnik Türkiye
Almanya’da marketlerde satılan unlar üzerindeki test sonuçları, tüketicilerde endişe yarattı. Almanya’nın ünlü kalite kontrol kuruluşu Öko-Test, unlardaki... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T10:20+0300
2024-11-06T10:27+0300
gıda
gıda zehirlenmesi
gıda ürünü
pestisit
un
un
sağlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090082888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_483d6a14bfe852f2d26a3f2edd2cfa94.jpg
Öko-Test’in açıkladığı sonuçlara göre, iki popüler un markasında yüksek seviyede zararlı madde tespit edildi. Aldi Süd’de satılan 'Back Family Weizenmehl Typ 405' ve Lidl’in 'Belbake Weizenmehl Type 405' unlarında üç farklı zararlı kimyasal maddeye rastlandığı bildirildi. Bu iki marka, özellikle yüksek pestisit oranlarıyla dikkat çekti.30 üründen 21'i "çok i̇yi" not aldıRapor, 12’si organik olmak üzere 30 farklı un markasını içeriyor. Sevindirici bir gelişme olarak, test edilen unların büyük çoğunluğu sağlık açısından güvenli bulundu. İncelenen 30 markadan 21’i “çok iyi” not alarak sağlık açısından güvenilir ürünler arasında yer aldı.Bu analiz, Almanya’daki tüketicilere hangi ürünleri güvenle kullanabileceklerine dair ipuçları verirken, bazı markalar için dikkatli olunması gerektiğini gözler önüne serdi.Pestisit Nedir? Gıdalarımızdaki bu gizli tehlike hakkında bilmeniz gerekenlerUzmanlara göre Pestisit, tarımda yaygın olarak kullanılan, zararlı böcekler, mantarlar, yabani otlar gibi ürünlerin verimini ve kalitesini düşüren organizmaları kontrol etmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Özellikle tarım ve gıda sektöründe sıklıkla gündeme gelen pestisitler, hem tarım ürünlerinin kalitesini korumada önemli bir yer tutuyor, hem de sağlığımız üzerinde potansiyel bir risk oluşturuyor. Peki, pestisitlerin sağlığımıza ve çevreye etkileri neler? İşte pestisit hakkında bilinmesi gerekenler…Pestisit neden kullanılır?Tarım alanlarındaki zararlı organizmalar, ürünlere büyük ölçüde zarar vererek verim düşüşlerine neden olabilir. Pestisitler, bu zararlıların kontrol altına alınmasını sağlayarak mahsullerin daha yüksek verim ve kalite ile yetişmesine destek olur. Kullanım amacı, bitkilerin sağlıklı kalmasını sağlamak ve üretim kayıplarını en aza indirmektir.Pestisit çeşitleri nelerdir?Pestisitler, kontrol altına aldıkları zararlılara göre çeşitli gruplara ayrılır. En bilinenleri:Her bir pestisit çeşidi, farklı kimyasal bileşimler içerir ve spesifik zararlı türlere yönelik olarak üretilir.Pestisitlerin sağlığa etkileri neler?Pestisit kalıntıları, doğrudan temas yoluyla ya da gıdalara geçerek insan sağlığını tehdit edebilir. Pestisit kalıntıları uzun vadeli maruziyetlerde kanser riskini artırabilir, hormonal sistemde bozukluklara yol açabilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Özellikle hamile kadınlar ve çocuklar gibi hassas gruplarda pestisitlerin olumsuz etkileri daha belirgin olabilir.Pestisit kalıntılarından nasıl korunabiliriz?Pestisit kalıntılarından korunmak için önerilen yöntemlerden bazıları şunlardır:Türkiye'de pestisit kullanımı ve denetim süreçleriTürkiye’de pestisit kullanımı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Belirli ürünlerde belirli pestisit kalıntı oranlarına izin verilir ve bu oranların aşılması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanır. Bakanlık tarafından her yıl rastgele örnekler alınarak ürünlerdeki pestisit kalıntıları incelenir ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılır.Pestisitlerin çevreye etkileriPestisitler sadece insanlar için değil, çevre için de ciddi bir tehdit oluşturur. Toprakta birikerek yararlı mikroorganizmaların zarar görmesine neden olabilir, su yollarına karışarak balık ve diğer su canlıları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ekosisteme olan zararı da düşünüldüğünde, pestisit kullanımının bilinçli yapılması büyük önem taşır.Pestisit kullanımı ve alternatif çözümlerGünümüzde çevreye ve sağlığa daha az zararlı biyolojik pestisitler ve entegre zararlı yönetimi (IPM) gibi doğal çözümler popüler hale gelmiştir. Bu yöntemler, kimyasal pestisitlerin yerine doğa dostu alternatiflerle bitki koruma sağlamayı amaçlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/1-sene-once-kislik-erzak-olarak-hazirladiklari-eriste-yuzunden-12-kisilik-ailenin-9u-hayatini-1090045090.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090082888_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1460b98d30b3260371e655617fe9beaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gıda, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, pestisit , un, un
gıda, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, pestisit , un, un

2 un markasında zehirli madde tespit edildi: Türkiye'de pestisit kullanımı ve denetim süreçleri

10:20 06.11.2024 (güncellendi: 10:27 06.11.2024)
© İHAUn
Un - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© İHA
Abone ol
Almanya’da marketlerde satılan unlar üzerindeki test sonuçları, tüketicilerde endişe yarattı. Almanya’nın ünlü kalite kontrol kuruluşu Öko-Test, unlardaki pestisit kalıntılarını analiz ettiği raporunu yayımlayarak bazı markalarda zehirli madde bulunduğunu açıkladı. Peki, Türkiye'de pestisit kullanımı ve denetim süreçleri nasıl işliyor?
Öko-Test’in açıkladığı sonuçlara göre, iki popüler un markasında yüksek seviyede zararlı madde tespit edildi. Aldi Süd’de satılan 'Back Family Weizenmehl Typ 405' ve Lidl’in 'Belbake Weizenmehl Type 405' unlarında üç farklı zararlı kimyasal maddeye rastlandığı bildirildi. Bu iki marka, özellikle yüksek pestisit oranlarıyla dikkat çekti.

30 üründen 21'i "çok i̇yi" not aldı

Rapor, 12’si organik olmak üzere 30 farklı un markasını içeriyor. Sevindirici bir gelişme olarak, test edilen unların büyük çoğunluğu sağlık açısından güvenli bulundu. İncelenen 30 markadan 21’i “çok iyi” not alarak sağlık açısından güvenilir ürünler arasında yer aldı.
Bu analiz, Almanya’daki tüketicilere hangi ürünleri güvenle kullanabileceklerine dair ipuçları verirken, bazı markalar için dikkatli olunması gerektiğini gözler önüne serdi.

Pestisit Nedir? Gıdalarımızdaki bu gizli tehlike hakkında bilmeniz gerekenler

Uzmanlara göre Pestisit, tarımda yaygın olarak kullanılan, zararlı böcekler, mantarlar, yabani otlar gibi ürünlerin verimini ve kalitesini düşüren organizmaları kontrol etmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Özellikle tarım ve gıda sektöründe sıklıkla gündeme gelen pestisitler, hem tarım ürünlerinin kalitesini korumada önemli bir yer tutuyor, hem de sağlığımız üzerinde potansiyel bir risk oluşturuyor. Peki, pestisitlerin sağlığımıza ve çevreye etkileri neler? İşte pestisit hakkında bilinmesi gerekenler…

Pestisit neden kullanılır?

Tarım alanlarındaki zararlı organizmalar, ürünlere büyük ölçüde zarar vererek verim düşüşlerine neden olabilir. Pestisitler, bu zararlıların kontrol altına alınmasını sağlayarak mahsullerin daha yüksek verim ve kalite ile yetişmesine destek olur. Kullanım amacı, bitkilerin sağlıklı kalmasını sağlamak ve üretim kayıplarını en aza indirmektir.

Pestisit çeşitleri nelerdir?

Pestisitler, kontrol altına aldıkları zararlılara göre çeşitli gruplara ayrılır. En bilinenleri:
İnsektisitler: Böceklere karşı kullanılır.
Fungisitler: Mantar ve küf oluşumunu engeller.
Herbisitler: Yabani otların gelişimini durdurur.
Rodentisitler: Kemirgenleri kontrol altına alır.
Her bir pestisit çeşidi, farklı kimyasal bileşimler içerir ve spesifik zararlı türlere yönelik olarak üretilir.

Pestisitlerin sağlığa etkileri neler?

Pestisit kalıntıları, doğrudan temas yoluyla ya da gıdalara geçerek insan sağlığını tehdit edebilir. Pestisit kalıntıları uzun vadeli maruziyetlerde kanser riskini artırabilir, hormonal sistemde bozukluklara yol açabilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Özellikle hamile kadınlar ve çocuklar gibi hassas gruplarda pestisitlerin olumsuz etkileri daha belirgin olabilir.

Pestisit kalıntılarından nasıl korunabiliriz?

Pestisit kalıntılarından korunmak için önerilen yöntemlerden bazıları şunlardır:
1.
Organik Ürünleri Tercih Edin: Organik tarımda pestisit kullanımı sınırlıdır.
2.
Meyve ve Sebzeleri İyice Yıkayın: Su ve sirkeli su kullanarak pestisit kalıntılarının bir kısmından kurtulabilirsiniz.
3.
Kabuklu Ürünleri Soğuk Su ile Temizleyin: Pestisit kalıntılarının büyük bir kısmı yüzeyde olduğundan kabuklu ürünlerde suyla temizlik önemlidir.

Türkiye'de pestisit kullanımı ve denetim süreçleri

Türkiye’de pestisit kullanımı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Belirli ürünlerde belirli pestisit kalıntı oranlarına izin verilir ve bu oranların aşılması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanır. Bakanlık tarafından her yıl rastgele örnekler alınarak ürünlerdeki pestisit kalıntıları incelenir ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılır.

Pestisitlerin çevreye etkileri

Pestisitler sadece insanlar için değil, çevre için de ciddi bir tehdit oluşturur. Toprakta birikerek yararlı mikroorganizmaların zarar görmesine neden olabilir, su yollarına karışarak balık ve diğer su canlıları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ekosisteme olan zararı da düşünüldüğünde, pestisit kullanımının bilinçli yapılması büyük önem taşır.

Pestisit kullanımı ve alternatif çözümler

Günümüzde çevreye ve sağlığa daha az zararlı biyolojik pestisitler ve entegre zararlı yönetimi (IPM) gibi doğal çözümler popüler hale gelmiştir. Bu yöntemler, kimyasal pestisitlerin yerine doğa dostu alternatiflerle bitki koruma sağlamayı amaçlar.
erişte - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
SAĞLIK
1 sene önce kışlık erzak olarak hazırladıkları erişte yüzünden 12 kişilik ailenin 9'u hayatını kaybetti
Dün, 13:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала