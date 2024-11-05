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1 sene önce kışlık erzak olarak hazırladıkları erişte yüzünden 12 kişilik ailenin 9'u hayatını kaybetti
1 sene önce kışlık erzak olarak hazırladıkları erişte yüzünden 12 kişilik ailenin 9'u hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bir yıldır dondurucuda bekleyen fermente mısır unundan yapılan erişteleri kahvaltıda tüketen 12 kişilik bir aileden 9'u, yedikleri yiyeceklerdeki zehir... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
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Çin'de yaşanan bu üzücü olay, dondurulmuş gıdalarda oluşabilecek zehirlenmelerin nelere yol açabileceğini gözler önüne serdi.Dondurucudaki tehlikeli zehir: Bongkrekik asitAile üyelerinin kahvaltıda fermente mısır unundan yapılan geleneksel bir Çin eriştesi olan Suantangzi’yi tüketmesi, kısa süre içinde mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı ve kusma gibi semptomlara yol açtı. Zehirlenme belirtileri birkaç saat içinde ortaya çıkarken, yemeğin içerdiği bongkrekik asit zehrinin ölümcül etkileri nedeniyle hastanede yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.Bongkrekik asit, özellikle fermente mısır veya hindistan cevizi içeren yiyeceklerde gelişen bir toksin olarak biliniyor. Bu toksin, karaciğer, böbrekler ve beynin işlevlerini olumsuz etkileyerek hayati organlara zarar veriyor ve küçük miktarlarda dahi ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.Zehirlenmeden korunmanın yolları nelerdir?Bu tür ölümcül vakaları önlemek için uzmanlar, fermente gıdaları tüketirken ekstra dikkat edilmesi gerektiğine işaret ediyor. İşte bu korkutucu senaryonun tekrarlanmaması için dikkat edilmesi gereken noktalar:Türkiye ve Avrupa i̇çin risk seviyesi düşükİyi haber ise, bongkrekik asidin yaygın olarak fermente mısır veya hindistan cevizi ürünlerinden elde edildiği Çin ve Endonezya dışında, Avrupa ve Türkiye’de bu tür zehirlenme vakalarının oldukça düşük olması. Ülkemizde bu yiyeceklerin daha az bulunması, tehlike riskini azaltıyor.Yine de, dondurulmuş gıda tüketiminde herkesin dikkatli olması öneriliyor. Buzluktan çıkarılan gıdaları doğru şekilde çözdürmek, gıda güvenliği açısından en önemli kurallar arasında. Gıdalarda hijyen ve güvenlik önlemlerine dikkat etmek, sağlığınızı korumanız için büyük önem taşıyor.
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erişte, makarna, kışlık, çin, dünya, dünya, dünya, dünya, zehir, zehirlenme, zehirleme, gıda zehirlenmesi, zehirli, ölüm, ölüm nedeni
erişte, makarna, kışlık, çin, dünya, dünya, dünya, dünya, zehir, zehirlenme, zehirleme, gıda zehirlenmesi, zehirli, ölüm, ölüm nedeni

1 sene önce kışlık erzak olarak hazırladıkları erişte yüzünden 12 kişilik ailenin 9'u hayatını kaybetti

13:00 05.11.2024
© DHAerişte
erişte - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© DHA
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Bir yıldır dondurucuda bekleyen fermente mısır unundan yapılan erişteleri kahvaltıda tüketen 12 kişilik bir aileden 9'u, yedikleri yiyeceklerdeki zehir nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin'de yaşanan bu üzücü olay, dondurulmuş gıdalarda oluşabilecek zehirlenmelerin nelere yol açabileceğini gözler önüne serdi.

Dondurucudaki tehlikeli zehir: Bongkrekik asit

Aile üyelerinin kahvaltıda fermente mısır unundan yapılan geleneksel bir Çin eriştesi olan Suantangzi’yi tüketmesi, kısa süre içinde mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı ve kusma gibi semptomlara yol açtı. Zehirlenme belirtileri birkaç saat içinde ortaya çıkarken, yemeğin içerdiği bongkrekik asit zehrinin ölümcül etkileri nedeniyle hastanede yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.
Bongkrekik asit, özellikle fermente mısır veya hindistan cevizi içeren yiyeceklerde gelişen bir toksin olarak biliniyor. Bu toksin, karaciğer, böbrekler ve beynin işlevlerini olumsuz etkileyerek hayati organlara zarar veriyor ve küçük miktarlarda dahi ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Zehirlenmeden korunmanın yolları nelerdir?

Bu tür ölümcül vakaları önlemek için uzmanlar, fermente gıdaları tüketirken ekstra dikkat edilmesi gerektiğine işaret ediyor. İşte bu korkutucu senaryonun tekrarlanmaması için dikkat edilmesi gereken noktalar:
Fermente Gıdalardan Kaçının: Özellikle fermente mısır ve hindistan cevizi bazlı gıdalardan sakının. Bu tür gıdaları tüketecekseniz, mutlaka taze ve güvenilir kaynaklardan aldığınızdan emin olun.
Buz Çözme İşlemlerinde Dikkatli Olun: Fermente ürünleri buzluktan çıkardıktan sonra oda sıcaklığında çözmek yerine, buzdolabında yavaşça çözdürün. Bu sayede, toksik madde üretimini en aza indirebilirsiniz.
Asidik Ürünlerle Karıştırın: Singapur Gıda Ajansı, potansiyel toksinleri nötralize etmek için yiyeceklere limon suyu veya sirke gibi asidik maddeler eklemeyi öneriyor. pH seviyesini düşüren bu yöntem, toksin oluşumunu önlemede etkili olabilir.

Türkiye ve Avrupa i̇çin risk seviyesi düşük

İyi haber ise, bongkrekik asidin yaygın olarak fermente mısır veya hindistan cevizi ürünlerinden elde edildiği Çin ve Endonezya dışında, Avrupa ve Türkiye’de bu tür zehirlenme vakalarının oldukça düşük olması. Ülkemizde bu yiyeceklerin daha az bulunması, tehlike riskini azaltıyor.
Yine de, dondurulmuş gıda tüketiminde herkesin dikkatli olması öneriliyor. Buzluktan çıkarılan gıdaları doğru şekilde çözdürmek, gıda güvenliği açısından en önemli kurallar arasında. Gıdalarda hijyen ve güvenlik önlemlerine dikkat etmek, sağlığınızı korumanız için büyük önem taşıyor.
İrfan Alış - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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