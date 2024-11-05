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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu'ya kız arkadaşını darp suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu'ya kız arkadaşını darp suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası
Sputnik Türkiye
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun eski gitaristi olan Can Tunaboylu, kız arkadaşını darp etmek suçundan yargılandığı mahkemede 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
can tunaboylu
aybike çelik
şiddet
kadına şiddet
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dava
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Kız arkadaşı Aybike Çelik'i darp ettiği iddiasıyla Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması süren Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu'yla ilgili karar açıklandı. Mahkeme Tunaboylu'ya 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasını da geriye bıraktı. İlk duruşmada Tunaboylu 'elim yüz bölgesine gelmiş olabilir' diyerek savunurken, 'mağdur' olduğunu söylemişti. Kendini 'ben yaralamadım' diye savunduTunaboylu, Aybike Çelik'i kasten yaralamadığını ve zorla tutmadığını belirterek, "Sonrasında da 2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Hastaneye götürmek istediğimde kendisi kabul etmedi. Kolunu da o sürede kullanabiliyordu, kırık gibi değildi. Beni sosyal medyada linç ettikten sonra yüzlerce paylaşım yaptı, bir kere cevap vermedim. Ben sizin adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" diyerek savundu. Mahkeme Tunaboylu'nun, "hakaret" suçundan beraatine karar verirken "kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına hükmetti. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.Elim yüz bölgesine gelmiş mağdurum demiştiİlk duruşmada da Tunaboylu, "Protez tırnakları ile vücudumu çizip gözümü morarttı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum. Olay günü konserden çıkıp eve geldiğimizde aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirip saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. 'Yeter artık' diyerek ayağa kalkıp kollarımı açtım, sanırım bu sırada elim yüz bölgesine gelmiş. Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Mağdurum" diye savunmuştu. Olaydan sonra sevgilisine "Benim güzelim, elim kırılsın sana dokunan, vuran" şeklindeki mesaj attığı da sorulan Tunaboylu, "Yoğun bir gündü. Kendisi üzgün olduğu, yalnız evde kalamadığını söylediği için gönlünü anlamak adına attım. Kendisini darp ettiğim anlamı çıkmaz" diyerek kendisini savunmuştu. Sistematik darp iddiasıDuruşmada Aybike Çelik ise, "Sayısız kez telefonumu kırdı. Şiddet eylemi evdeki eşyalarla başladı. Gitarını, disko topunu, kapı, dolap her şeyi kırdı. Suratıma, karnıma birçok kez darpta bulundu. Bana karşı ilk şiddet eylemi, ailemin depremzede olduğu zaman, tekme atarak olmuştur. Çevresindeki insanlardan rahatsızdım, kıskançlığım yersiz değildi. İlişkinin bu şekilde yürüyemeyeceğini söyledim. Tırnaklarımı kendi göğsüne batırıp kırdı. Gözüme yumruk attı, tırnaklarımı göğsüme batırarak kırdı. Yüzüme tükürdü. Sistematik olarak darp edildim" demişti. Türk punk grubu Reptilians from Andromeda’nın eski vokalisti Aybike Çelik, sosyal medya hesabından gözü mor ve kolu sarılı haldeki fotoğraflarını paylaşmıştı. Can Tunaboylu kimdir?Can Tunaboylu, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz gruplarının eski gitaristidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/yuzyuzeyken-konusuruzun-eski-gitaristi-can-tunaboylu-hakim-karsisinda-kasten-vurmadim-magdurum-1084135780.html
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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu'ya kız arkadaşını darp suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası

14:13 05.11.2024
© Fotoğraf : Sosyal medyaCan Tunaboylu
Can Tunaboylu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun eski gitaristi olan Can Tunaboylu, kız arkadaşını darp etmek suçundan yargılandığı mahkemede 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Kız arkadaşı Aybike Çelik'i darp ettiği iddiasıyla Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması süren Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu'yla ilgili karar açıklandı. Mahkeme Tunaboylu'ya 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasını da geriye bıraktı. İlk duruşmada Tunaboylu 'elim yüz bölgesine gelmiş olabilir' diyerek savunurken, 'mağdur' olduğunu söylemişti.

Kendini 'ben yaralamadım' diye savundu

Tunaboylu, Aybike Çelik'i kasten yaralamadığını ve zorla tutmadığını belirterek, "Sonrasında da 2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Hastaneye götürmek istediğimde kendisi kabul etmedi. Kolunu da o sürede kullanabiliyordu, kırık gibi değildi. Beni sosyal medyada linç ettikten sonra yüzlerce paylaşım yaptı, bir kere cevap vermedim. Ben sizin adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" diyerek savundu.
Mahkeme Tunaboylu'nun, "hakaret" suçundan beraatine karar verirken "kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına hükmetti. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Elim yüz bölgesine gelmiş mağdurum demişti

İlk duruşmada da Tunaboylu, "Protez tırnakları ile vücudumu çizip gözümü morarttı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum. Olay günü konserden çıkıp eve geldiğimizde aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirip saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. 'Yeter artık' diyerek ayağa kalkıp kollarımı açtım, sanırım bu sırada elim yüz bölgesine gelmiş. Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Mağdurum" diye savunmuştu.
Olaydan sonra sevgilisine "Benim güzelim, elim kırılsın sana dokunan, vuran" şeklindeki mesaj attığı da sorulan Tunaboylu, "Yoğun bir gündü. Kendisi üzgün olduğu, yalnız evde kalamadığını söylediği için gönlünü anlamak adına attım. Kendisini darp ettiğim anlamı çıkmaz" diyerek kendisini savunmuştu.

Sistematik darp iddiası

Duruşmada Aybike Çelik ise, "Sayısız kez telefonumu kırdı. Şiddet eylemi evdeki eşyalarla başladı. Gitarını, disko topunu, kapı, dolap her şeyi kırdı. Suratıma, karnıma birçok kez darpta bulundu. Bana karşı ilk şiddet eylemi, ailemin depremzede olduğu zaman, tekme atarak olmuştur. Çevresindeki insanlardan rahatsızdım, kıskançlığım yersiz değildi. İlişkinin bu şekilde yürüyemeyeceğini söyledim. Tırnaklarımı kendi göğsüne batırıp kırdı. Gözüme yumruk attı, tırnaklarımı göğsüme batırarak kırdı. Yüzüme tükürdü. Sistematik olarak darp edildim" demişti.
Türk punk grubu Reptilians from Andromeda’nın eski vokalisti Aybike Çelik, sosyal medya hesabından gözü mor ve kolu sarılı haldeki fotoğraflarını paylaşmıştı.

Can Tunaboylu kimdir?

Can Tunaboylu, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz gruplarının eski gitaristidir.
Can Tunaboylu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
YAŞAM
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un eski gitaristi Can Tunaboylu hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum
23 Mayıs, 15:39
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