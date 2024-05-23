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Yüzyüzeyken Konuşuruz'un eski gitaristi Can Tunaboylu hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un eski gitaristi Can Tunaboylu hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum
Sputnik Türkiye
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Sanık Tunaboylu savunmasında, “Kendisine isteyerek... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T15:39+0300
2024-05-23T15:39+0300
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can tunaboylu
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Sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun yargılanmasına başlandı.Şarkıcı Aybike Çelik (34), 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi olan sevgilisi Can Tunaboylu'nun (35) 4 Haziran 2023 tarihinde kendisini darp ettiğini iddia etti.Aybike Çelik olaydan 12 gün sonra Tunaboylu'dan şikayetçi oldu.9 Ekim 2023 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlanarak, Can Tunaboylu hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.Sanık Tunaboylu'nun yargılanmasına başlandı. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Can Tunaboylu ve müşteki Aybike Çelik ile taraf avukatları katıldı.'Daha önce hiçbir şiddet olayına karışıp davalık olmadım'Duruşmada savunma yapması için söz verilen sanık Can Tunaboylu, “Annem ve babam sanatçı, ben de müzisyenin. Daha önce hiçbir şiddet olayına karışıp davalık olmadım. Müşteki ile 2023 yılı başlarında inişli çıkışlı duygusal bir ilişkimiz oldu. Kendisi aynı yıl Mart ayında protez tırnakları ile benim vücudumu çizip gözümü morartmıştı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum. Halen soruşturma aşamasındadır. Dava konusu olay günü konserden çıkmıştım. Eve geldiğimizde müşteki aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirerek bana saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. 'Yeter artık' diyerek kollarımı yana açtım. Yanlışlıkla suratına darbe geldi" dedi.“Kendisine isteyerek vurmadım, mağdurum”Savunmasına devam eden Tunaboylu, "Cinnet geçirerek bana saldırmaya başladı. Kendisine isteyerek vurmadım. Tam göremedim ama darbe suratına geldi sanırım. Sinir krizleri asla bitmedi. Kendisini sakinleştiremedim. Sabaha karşı polis çağırdım. İkimizde şikayetçi olmadık. Kendisine yumruk attığımı söylüyor fakat bunlar gerçek dışı. Kasten yapmadım. Kıskançlık seviyesi arttıkça bu noktaya gelindi. İşlerimin en yoğun olduğu dönemde sosyal medya aracılığıyla üzerimden linç kampanyası başlattı. Mağdurum” dedi.
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yüzyüzeyken konuşuruz, can tunaboylu, gitarist, hakim, müzik
yüzyüzeyken konuşuruz, can tunaboylu, gitarist, hakim, müzik

Yüzyüzeyken Konuşuruz'un eski gitaristi Can Tunaboylu hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum

15:39 23.05.2024
© -AW210928Can Tunaboylu
Can Tunaboylu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© -AW210928
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Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Sanık Tunaboylu savunmasında, “Kendisine isteyerek vurmadım, mağdurum” dedi.
Sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun yargılanmasına başlandı.

Şarkıcı Aybike Çelik (34), 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi olan sevgilisi Can Tunaboylu'nun (35) 4 Haziran 2023 tarihinde kendisini darp ettiğini iddia etti.

Aybike Çelik olaydan 12 gün sonra Tunaboylu'dan şikayetçi oldu.

9 Ekim 2023 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlanarak, Can Tunaboylu hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Sanık Tunaboylu'nun yargılanmasına başlandı. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Can Tunaboylu ve müşteki Aybike Çelik ile taraf avukatları katıldı.

'Daha önce hiçbir şiddet olayına karışıp davalık olmadım'


Duruşmada savunma yapması için söz verilen sanık Can Tunaboylu, “Annem ve babam sanatçı, ben de müzisyenin. Daha önce hiçbir şiddet olayına karışıp davalık olmadım. Müşteki ile 2023 yılı başlarında inişli çıkışlı duygusal bir ilişkimiz oldu. Kendisi aynı yıl Mart ayında protez tırnakları ile benim vücudumu çizip gözümü morartmıştı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum. Halen soruşturma aşamasındadır. Dava konusu olay günü konserden çıkmıştım. Eve geldiğimizde müşteki aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirerek bana saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. 'Yeter artık' diyerek kollarımı yana açtım. Yanlışlıkla suratına darbe geldi" dedi.

“Kendisine isteyerek vurmadım, mağdurum”


Savunmasına devam eden Tunaboylu, "Cinnet geçirerek bana saldırmaya başladı. Kendisine isteyerek vurmadım. Tam göremedim ama darbe suratına geldi sanırım. Sinir krizleri asla bitmedi. Kendisini sakinleştiremedim. Sabaha karşı polis çağırdım. İkimizde şikayetçi olmadık. Kendisine yumruk attığımı söylüyor fakat bunlar gerçek dışı. Kasten yapmadım. Kıskançlık seviyesi arttıkça bu noktaya gelindi. İşlerimin en yoğun olduğu dönemde sosyal medya aracılığıyla üzerimden linç kampanyası başlattı. Mağdurum” dedi.
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