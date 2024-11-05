https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/martindalein-tahliyesi-rusyanin-kendinden-yana-olanlari-bir-kenara-atmadigini-kanitladi-1090044427.html

‘Martindale’in tahliyesi Rusya’nın kendinden yana olanları bir kenara atmadığını kanıtladı’

‘Martindale’in tahliyesi Rusya’nın kendinden yana olanları bir kenara atmadığını kanıtladı’

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman Korotçenko, Rus ordusuna yardım eden ABD’li Martindale’in Ukrayna’dan tahliyesi için gerçekleştirilen başarılı operasyonun, Moskova’nın... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T12:27+0300

2024-11-05T12:27+0300

2024-11-05T12:33+0300

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1089992507_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ac4ca2210b598aa9056c0935fc3e75b8.jpg

Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, Rus ordusuna Ukraynalı askeri hedeflere ilişkin istihbarat sağlayan ABD vatandaşı Daniel Martindale’in tahliye etme operasyonunun Rusya Silahlı Kuvvetleri ve gizli servisler arasındaki net senkronizasyonun bir örneği olduğunu kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Korotçenko, Martindale’in Rusya'da mutlu ve başarılı bir gelecek bekleyebileceğini ve isterse Rusya vatandaşlığı alabileceğini, ona mesleki becerilerine uygun iş bulması için gerekli yardım sağlanacağını kaydetti.‘Martindale’in yaptıkları kahramanlık’İngiliz gazeteci Graham Phillips, Rus ordusuna yardım eden ABD’li Daniel Martindale’in yaptıklarını kahramanlık olarak gördüğünü açıkladı.Sputnik’e konuşan Phillips, “Bazı tehlikeli şeyler yaptı ama bunlar etkili oldu. Bundan dolayı ona aferin. Bu onun başarısı. Okuduklarım olumlu duygular uyandırıyor, iyi iş çıkarmış” ifadesini kullandı.Martindale’in, Rusya’ya destek veren ilk ABD’li olmadığına dikkat çeken İngiliz gazeteci, bu konuyla şu yorumda bulundu:Martindale kim?Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abdli-istihbaratci-ukrayna-ordusunun-en-buyuk-zafiyetini-acikladi-1090039622.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60