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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/martindalein-tahliyesi-rusyanin-kendinden-yana-olanlari-bir-kenara-atmadigini-kanitladi-1090044427.html
‘Martindale’in tahliyesi Rusya’nın kendinden yana olanları bir kenara atmadığını kanıtladı’
‘Martindale’in tahliyesi Rusya’nın kendinden yana olanları bir kenara atmadığını kanıtladı’
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Korotçenko, Rus ordusuna yardım eden ABD’li Martindale’in Ukrayna’dan tahliyesi için gerçekleştirilen başarılı operasyonun, Moskova’nın... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T12:27+0300
2024-11-05T12:33+0300
ukrayna krizi
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Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, Rus ordusuna Ukraynalı askeri hedeflere ilişkin istihbarat sağlayan ABD vatandaşı Daniel Martindale’in tahliye etme operasyonunun Rusya Silahlı Kuvvetleri ve gizli servisler arasındaki net senkronizasyonun bir örneği olduğunu kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Korotçenko, Martindale’in Rusya'da mutlu ve başarılı bir gelecek bekleyebileceğini ve isterse Rusya vatandaşlığı alabileceğini, ona mesleki becerilerine uygun iş bulması için gerekli yardım sağlanacağını kaydetti.‘Martindale’in yaptıkları kahramanlık’İngiliz gazeteci Graham Phillips, Rus ordusuna yardım eden ABD’li Daniel Martindale’in yaptıklarını kahramanlık olarak gördüğünü açıkladı.Sputnik’e konuşan Phillips, “Bazı tehlikeli şeyler yaptı ama bunlar etkili oldu. Bundan dolayı ona aferin. Bu onun başarısı. Okuduklarım olumlu duygular uyandırıyor, iyi iş çıkarmış” ifadesini kullandı.Martindale’in, Rusya’ya destek veren ilk ABD’li olmadığına dikkat çeken İngiliz gazeteci, bu konuyla şu yorumda bulundu:Martindale kim?Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abdli-istihbaratci-ukrayna-ordusunun-en-buyuk-zafiyetini-acikladi-1090039622.html
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‘Martindale’in tahliyesi Rusya’nın kendinden yana olanları bir kenara atmadığını kanıtladı’

12:27 05.11.2024 (güncellendi: 12:33 05.11.2024)
© Sputnik / Vitaliy BelousovRus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD’li Daniel Martindale
Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD’li Daniel Martindale - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Rus askeri uzman Korotçenko, Rus ordusuna yardım eden ABD’li Martindale’in Ukrayna’dan tahliyesi için gerçekleştirilen başarılı operasyonun, Moskova’nın kendisiyle gizli işbirliği yapanların güvenliğini sağlamak için tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kanıtladığını belirtti.
Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, Rus ordusuna Ukraynalı askeri hedeflere ilişkin istihbarat sağlayan ABD vatandaşı Daniel Martindale’in tahliye etme operasyonunun Rusya Silahlı Kuvvetleri ve gizli servisler arasındaki net senkronizasyonun bir örneği olduğunu kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Onun sağladığı istihbarat, askerlerimize doğru koordinatlara hassas saldırılar yapmasına ve nihayetinde Rus ordusunun özel operasyon sırasında, yakın zamanda bir dizi yerleşim yerinin kurtarılması da dahil başarılı taarruzlar gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Bir ABD vatandaşının başarıyla tahliye edilmesi, ülkemize gizli yardım sağlayan kişilerin, Rusya'nın onlara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirileceğinden her zaman emin olabileceklerini ve kaynakların güvenliğinin sağlanmasının Rus güvenlik kurumları ve gizli servislerinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu kanıtladı.
Korotçenko, Martindale’in Rusya'da mutlu ve başarılı bir gelecek bekleyebileceğini ve isterse Rusya vatandaşlığı alabileceğini, ona mesleki becerilerine uygun iş bulması için gerekli yardım sağlanacağını kaydetti.

‘Martindale’in yaptıkları kahramanlık’

İngiliz gazeteci Graham Phillips, Rus ordusuna yardım eden ABD’li Daniel Martindale’in yaptıklarını kahramanlık olarak gördüğünü açıkladı.
Sputnik’e konuşan Phillips, “Bazı tehlikeli şeyler yaptı ama bunlar etkili oldu. Bundan dolayı ona aferin. Bu onun başarısı. Okuduklarım olumlu duygular uyandırıyor, iyi iş çıkarmış” ifadesini kullandı.
Martindale’in, Rusya’ya destek veren ilk ABD’li olmadığına dikkat çeken İngiliz gazeteci, bu konuyla şu yorumda bulundu:
Dünyanın her yerinde akıllı ve duyarlı insanlar bizden, hakikatten yana. Elbette bunun bizim için mücadele eden ilk ABD’li olmadığını da söyleyebiliriz. (Rusya vatandaşlığına sahip ABD’li ve Sputnik muhabiri Russell Bentley)Texas’ı hatırlıyoruz. Bence Teksas, bir yurttaşının bu başarısını görseydi onunla gurur duyardı. Belki de o, gücün ne olduğunu anlayan bir Amerikalı.

Martindale kim?

Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.
Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.
Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD’li Daniel Martindale - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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ABD’li istihbaratçı Ukrayna ordusunun en büyük zafiyetini açıkladı
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