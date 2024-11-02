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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/rus-silahli-kuvvetlerine-istihbarat-veren-martindale-ukrayna-ordusunun-kontrolundeki-topraklardan-1089958087.html
Rus Silahlı Kuvvetleri’ne istihbarat veren Martindale, Ukrayna ordusunun kontrolündeki topraklardan tahliye edildi
Rus Silahlı Kuvvetleri’ne istihbarat veren Martindale, Ukrayna ordusunun kontrolündeki topraklardan tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bilgi vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T14:04+0300
2024-11-02T14:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
daniel martindale
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ABD’li Daniel Martindale’nin 11 Şubat 2022 tarihinden beri Ukrayna topraklarında bulunduğu ve Ukrayna’nın askeri tesislerinin koordinatlarını Rusya’ya ilettiği vurgulandı.Martindale’den gelen bilgiler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin askeri teçhizatı ve personelinin vurulması için kullanıldı.Şu an itibarıyla Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenledi.Rus Silahlı Kuvvetleri’ne istihbarat veren ABD’li Martindale, Rus tarafıyla Telegram üzerinden iletişimde bulunduğunu kaydederek, kendisini Ukrayna’daki özel askeri operasyon bölgesinden tahliye eden Rus askerlerinin son derece profesyonel davrandıklarına vurgu yapıp kendilerine teşekkür etti.ABD’ye dönmek istemediğini söylediMartindale, ABD’ye dönmek istemediğini belirterek Washington’u düşmanı olarak gördüğünü açıkladı.Ukrayna'daki Rus ordu birliklerine yardım eden ABD'li Martindale, ülkesinde ailesinin başına bir şey gelirse bundan ABD’li yetkililerin sorumlu olacağını söyledi.Birkaç gün önce ailesiyle konuştuğunu söyleyen Martindale, yakınlarının ona destek verdiğini ve hatta belki de kıskandıklarını anlattı.Rusya'nın her halükârda Ukrayna'daki çatışmayı kazanacağını kaydeden Martindale, Batı’nın rolüne de değinerek Washington’un Ukrayna’da tüm dünyaya ve kendi vatandaşlarına karşı savaştığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ukraynali-esir-ukrayna-silahli-kuvvetlerinde-hapishane-yasalari-uygulaniyor-1089946529.html
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ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, daniel martindale
ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, daniel martindale

Rus Silahlı Kuvvetleri’ne istihbarat veren Martindale, Ukrayna ordusunun kontrolündeki topraklardan tahliye edildi

14:04 02.11.2024 (güncellendi: 14:18 02.11.2024)
© SputnikABD’li Daniel Martindale
ABD’li Daniel Martindale - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
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Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bilgi vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği belirtildi.
ABD’li Daniel Martindale’nin 11 Şubat 2022 tarihinden beri Ukrayna topraklarında bulunduğu ve Ukrayna’nın askeri tesislerinin koordinatlarını Rusya’ya ilettiği vurgulandı.
Martindale’den gelen bilgiler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin askeri teçhizatı ve personelinin vurulması için kullanıldı.
Şu an itibarıyla Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenledi.
Rus Silahlı Kuvvetleri’ne istihbarat veren ABD’li Martindale, Rus tarafıyla Telegram üzerinden iletişimde bulunduğunu kaydederek, kendisini Ukrayna’daki özel askeri operasyon bölgesinden tahliye eden Rus askerlerinin son derece profesyonel davrandıklarına vurgu yapıp kendilerine teşekkür etti.

ABD’ye dönmek istemediğini söyledi

Martindale, ABD’ye dönmek istemediğini belirterek Washington’u düşmanı olarak gördüğünü açıkladı.
Ukrayna'daki Rus ordu birliklerine yardım eden ABD'li Martindale, ülkesinde ailesinin başına bir şey gelirse bundan ABD’li yetkililerin sorumlu olacağını söyledi.
Birkaç gün önce ailesiyle konuştuğunu söyleyen Martindale, yakınlarının ona destek verdiğini ve hatta belki de kıskandıklarını anlattı.
Rusya'nın her halükârda Ukrayna'daki çatışmayı kazanacağını kaydeden Martindale, Batı’nın rolüne de değinerek Washington’un Ukrayna’da tüm dünyaya ve kendi vatandaşlarına karşı savaştığını vurguladı.
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