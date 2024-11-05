https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abdli-istihbaratci-ukrayna-ordusunun-en-buyuk-zafiyetini-acikladi-1090039622.html

ABD’li istihbaratçı Ukrayna ordusunun en büyük zafiyetini açıkladı

ABD’li istihbaratçı Ukrayna ordusunun en büyük zafiyetini açıkladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da geçirdiği süre içinde Rus ordusuna istihbarat sağlayarak yardım eden ABD’li Martindale, Ukrayna ordusunun en büyük zafiyetinin erkek eksikliği... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T11:10+0300

2024-11-05T11:10+0300

2024-11-05T11:32+0300

ukrayna krizi

daniel martindale

ukrayna

ukrayna ordusu

asker

rusya

rus ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

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Sputnik’e konuşan Daniel Martindale, “Bunun bir sır olduğunu sanmıyorum ama en büyük zafiyetleri erkek eksikliği. Savaşmaya istekli çok fazla asker kalmadı” ifadesini kullandı.ABD’nin Ukrayna'daki çatışmayı destekleyerek Rusya'yı bir rakip olmaktan çıkarmaya çalıştığını dile getiren Martindale, Amerikalı elitlerin Rus ormanlarında ve petrolünde gözü olduğunu kaydetti.ABD’li istihbaratçı, “Hepimiz Amerikalılar olarak ülkemizin yaptıklarının adalet adına, suçluları cezalandırmak ve yasadışı faaliyetleri durdurmak için olduğuna inanmak isteriz ama aslında ülkemiz bunun tam tersini yapıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Avrupa'yı çevreleme konusunda oldukça iyi bir iş çıkaran ABD’nin aynısını Çin’e yapma girişimlerinin başarısız olduğunu kaydeden Martindale, Ukrayna’daki olayların da daha önce Gürcistan ve Kafkasya’da olduğu gibi Rusya’yı çevreleme çabası olduğunu belirterek şunu dedi:Martindale kim?Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/rus-ordusuna-istihbarat-veren-martindale-ukrayna-ordusunda-latin-amerikali-militanlar-savasiyor-1090033416.html

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