Lavrov: Ulusal çıkarlarımızın tanınması halinde ABD'yle eşit diyaloğa hazırız
© Sputnik / Servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia / Multimedya arşivine gidinSerguéi Lavrov, canciller ruso
© Sputnik / Servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia/
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Rusya'nın ulusal çıkarlarının Washington tarafından tanınması halinde ABD'yle eşit diyaloğa hazır olduklarını söyleyen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, bu ülkedeki her iki partinin de Rusya karşıtlığında birleştiğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un adil anlaşma konusundaki ciddiyetini göstermesi ve Rusya'nın ulusal çıkarlarını tanıması durumunda ABD'yle eşit diyaloğa hazır olduklarını belirtti.
Sputnik'e demeç veren Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı üzere tutumumuz iyi biliniyor. ABD tarafından adil anlaşma niyetleri ciddi şekilde gösterilirse ve gösterildiğinde, Rusya'nın ulusal çıkarlarının ve mütekabiliyet ilkesinin tanınması temelinde eşit diyaloğa hazırız" dedi.
Sputnik'e demeç veren Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı üzere tutumumuz iyi biliniyor. ABD tarafından adil anlaşma niyetleri ciddi şekilde gösterilirse ve gösterildiğinde, Rusya'nın ulusal çıkarlarının ve mütekabiliyet ilkesinin tanınması temelinde eşit diyaloğa hazırız" dedi.
'ABD'deki her iki parti de Rusya karşıtlığında birleşti'
ABD politikasındaki Rusya karşıtı ve Rusofobik çizginin iç siyasi konsensüse dayandığını ve her iki parti tarafından da desteklendiğini söyleyen Lavrov, bu politikada Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı açılan hibrit savaşın ana unsuru olarak görüldüğünün altını çizdi.
Bu bağlamda Lavrov, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde her iki adayın Moskova-Washington ilişkileri hakkında yaptığı açıklamaları ciddiye almaya gerek olmadığını da kaydetti.
Bu bağlamda Lavrov, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde her iki adayın Moskova-Washington ilişkileri hakkında yaptığı açıklamaları ciddiye almaya gerek olmadığını da kaydetti.
'ABD ilişkileri koparmazsa büyükelçi zamanında atanır'
Washington'a yeni büyükelçinin ne zaman atanacağıyla ilgili soru karşısında, Washington'un iki ülke arasındaki derin krize rağmen ikili ilişkileri koparmaya hazır olmadığına dikkat çeken Lavrov, "Eğer bu yaklaşım korunursa, Rusya'nın yeni ABD büyükelçisi zamanında atanacak. Gerekli iç prosedürler başlatıldı" yanıtını verdi.
2017 yılında ABD'de göreve başlayan eski Büyükelçi Anatoliy Antonov, 7 yılın ardından Ekim 2024 başında Moskova'ya dönmüştü.
2017 yılında ABD'de göreve başlayan eski Büyükelçi Anatoliy Antonov, 7 yılın ardından Ekim 2024 başında Moskova'ya dönmüştü.