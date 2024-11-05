https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/fenerbahcede-irfan-can-kahveci-sakatlandi-3-4-hafta-sahalardan-uzak-kalacak-1090038939.html
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı: 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı: 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe- Trabzonspor maçında sakatlanan futbolca İrfan Can Kahveci'nin sol üst adele kas tendon bileşkesinde kısmı yırtık tespit edildi. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:59+0300
2024-11-05T10:59+0300
2024-11-05T10:59+0300
spor
irfan can kahveci
fenerbahçe
sakatlık
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."İrfan Can Kahveci'nin sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/fenerbahcenin-yildizi-tadice-baglama-buyusu-yapti-kocasi-bosanma-davasi-acti-1090023252.html
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irfan can kahveci, fenerbahçe, sakatlık
irfan can kahveci, fenerbahçe, sakatlık
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı: 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe- Trabzonspor maçında sakatlanan futbolca İrfan Can Kahveci'nin sol üst adele kas tendon bileşkesinde kısmı yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
İrfan Can Kahveci'nin sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.