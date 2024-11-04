https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/fenerbahcenin-yildizi-tadice-baglama-buyusu-yapti-kocasi-bosanma-davasi-acti-1090023252.html

Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e 'bağlama büyüsü' yaptı: Kocası boşanma davası açtı

Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e 'bağlama büyüsü' yaptı: Kocası boşanma davası açtı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Canan Çetin, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic'e bağlama büyüsü yaparak kendine aşık etmeye çalışınca eşi Yavuz Volkan Çetin... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

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Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic'e aşık olan 855 bin takipçili instagram fenomeni kocası tarafından dava edildi.Instagram fenomeni Canan Çetin'in Fenerbahçe oyuncusu Dusan Tadic için bağlama büyüsü yaptırdığı ortaya çıktı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre 855 bin takipçisi olan evli ve iki çocuklu Canan Çetin Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic için bağlama büyüsü yaptırdı. Yazılı büyüleri kocası Yavuz Volkan Çetin bulunca eşi hakkında boşanma davası açtı. Büyü yazan kağıtlarda ''O bana aşkla geldi, iyi ki seninle tanıştım. Roma'daki nikahımız, gelinliğim, damatlığın, kilisedeki muhteşem tören aklımdan çıkmıyor. Üçüncü şahıslardan kurtulsun sadece benimle olsun'' şeklinde yazılar fark eden koca mahkemeye belgeleri sundu. Mahkemeye sunulan belgelerde ayrıca ''En fazla 40 gün önce ölmüş birinin mezarını kaz, mezar taze olmalı, domuz yağı kullan ve doktor eldiveni al'' yazılı olduğu belirlendi. Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen davada kocası 5 milyon lira tazminat talep ederken darp uygulayan kadının ayrıca tehditte bulunduğu iddia edildi.Canan Çetin kimdir?Sosyal medya fenomeni Canan Çetin instagram hesabından moda üzerine paylaşımlar yapıyor. Bir dönem güzellik merkezi işleten fenomenin sosyal medya hesaplarında takipçi sayıları artınca influncer olduğu ifade edildi. Evli ve iki çocuk sahibi olan Canan Çetin, Yavuz Volkan Çetin ile 13 yıl evli kalmıştı.

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