Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e 'bağlama büyüsü' yaptı: Kocası boşanma davası açtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:21
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:54
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/fenerbahcenin-yildizi-tadice-baglama-buyusu-yapti-kocasi-bosanma-davasi-acti-1090023252.html
Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e 'bağlama büyüsü' yaptı: Kocası boşanma davası açtı
Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e 'bağlama büyüsü' yaptı: Kocası boşanma davası açtı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Canan Çetin, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic'e bağlama büyüsü yaparak kendine aşık etmeye çalışınca eşi Yavuz Volkan Çetin... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T20:23+0300
2024-11-04T20:33+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
büyü
kara büyü
bağlama
boşanma
boşanma davası
boşanmak
aldatma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/08/1076149358_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_abbc09dc880a58a35852fffe08853683.jpg
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic'e aşık olan 855 bin takipçili instagram fenomeni kocası tarafından dava edildi.Instagram fenomeni Canan Çetin'in Fenerbahçe oyuncusu Dusan Tadic için bağlama büyüsü yaptırdığı ortaya çıktı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre 855 bin takipçisi olan evli ve iki çocuklu Canan Çetin Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic için bağlama büyüsü yaptırdı. Yazılı büyüleri kocası Yavuz Volkan Çetin bulunca eşi hakkında boşanma davası açtı. Büyü yazan kağıtlarda ''O bana aşkla geldi, iyi ki seninle tanıştım. Roma'daki nikahımız, gelinliğim, damatlığın, kilisedeki muhteşem tören aklımdan çıkmıyor. Üçüncü şahıslardan kurtulsun sadece benimle olsun'' şeklinde yazılar fark eden koca mahkemeye belgeleri sundu. Mahkemeye sunulan belgelerde ayrıca ''En fazla 40 gün önce ölmüş birinin mezarını kaz, mezar taze olmalı, domuz yağı kullan ve doktor eldiveni al'' yazılı olduğu belirlendi. Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen davada kocası 5 milyon lira tazminat talep ederken darp uygulayan kadının ayrıca tehditte bulunduğu iddia edildi.Canan Çetin kimdir?Sosyal medya fenomeni Canan Çetin instagram hesabından moda üzerine paylaşımlar yapıyor. Bir dönem güzellik merkezi işleten fenomenin sosyal medya hesaplarında takipçi sayıları artınca influncer olduğu ifade edildi. Evli ve iki çocuk sahibi olan Canan Çetin, Yavuz Volkan Çetin ile 13 yıl evli kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/fenerbahce-deplasmanda-trabzonsporu-3-2-maglup-etti-1089984912.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/08/1076149358_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_1f94d5127db707ae4a7f4c5c7f1c7d1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tadic büyü, canan çetin kimdir, aşk büyüsü
tadic büyü, canan çetin kimdir, aşk büyüsü

Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e 'bağlama büyüsü' yaptı: Kocası boşanma davası açtı

20:23 04.11.2024 (güncellendi: 20:33 04.11.2024)
© AA / Ali AtmacaTrendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic'in (10) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic'in (10) attığı golün ardından sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Sosyal medya fenomeni Canan Çetin, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic'e bağlama büyüsü yaparak kendine aşık etmeye çalışınca eşi Yavuz Volkan Çetin tarafından boşanma davası açıldı.
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic'e aşık olan 855 bin takipçili instagram fenomeni kocası tarafından dava edildi.
Instagram fenomeni Canan Çetin'in Fenerbahçe oyuncusu Dusan Tadic için bağlama büyüsü yaptırdığı ortaya çıktı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre 855 bin takipçisi olan evli ve iki çocuklu Canan Çetin Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic için bağlama büyüsü yaptırdı. Yazılı büyüleri kocası Yavuz Volkan Çetin bulunca eşi hakkında boşanma davası açtı. Büyü yazan kağıtlarda ''O bana aşkla geldi, iyi ki seninle tanıştım. Roma'daki nikahımız, gelinliğim, damatlığın, kilisedeki muhteşem tören aklımdan çıkmıyor. Üçüncü şahıslardan kurtulsun sadece benimle olsun'' şeklinde yazılar fark eden koca mahkemeye belgeleri sundu. Mahkemeye sunulan belgelerde ayrıca ''En fazla 40 gün önce ölmüş birinin mezarını kaz, mezar taze olmalı, domuz yağı kullan ve doktor eldiveni al'' yazılı olduğu belirlendi. Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen davada kocası 5 milyon lira tazminat talep ederken darp uygulayan kadının ayrıca tehditte bulunduğu iddia edildi.

Canan Çetin kimdir?

Sosyal medya fenomeni Canan Çetin instagram hesabından moda üzerine paylaşımlar yapıyor. Bir dönem güzellik merkezi işleten fenomenin sosyal medya hesaplarında takipçi sayıları artınca influncer olduğu ifade edildi. Evli ve iki çocuk sahibi olan Canan Çetin, Yavuz Volkan Çetin ile 13 yıl evli kalmıştı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe mücadele etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
SPOR
Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti
Dün, 21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала