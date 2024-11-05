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Enflasyon rakamı açıklandı, masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Enflasyon rakamı açıklandı, masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
2025 yılı için asgari ücret zammı tartışmaları devam ederken, ekim ayı enflasyon verileri ve S&P’nin asgari ücretle ilgili yorumları yeni beklentileri... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T07:34+0300
2024-11-05T07:34+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
2025 yılı
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
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S&amp;P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasının ardından yaptığı açıklamalara göre, asgari ücrete yüzde 30 zam gündemde.Ekim Ayı Enflasyon Verileri AçıklandıTÜİK verilerine göre, ekimde aylık enflasyon yüzde 2.88 artış gösterirken yıllık enflasyon yüzde 48.58 olarak gerçekleşti. Bu oran, asgari ücret zam oranında belirleyici rol oynayacak.S&amp;P’den Çarpıcı Asgari Ücret YorumuGeçtiğimiz hafta Türkiye’nin kredi notunu artıran S&amp;P, asgari ücretin yıl sonu enflasyonu ve 2025 enflasyon hedefi arasında bir artışla güncellenmesi gerektiğini belirtti. S&amp;P, yıl sonu enflasyonunun yüzde 44 seviyelerinde olmasını beklerken, 2025 yılı için hedef enflasyonun yüzde 17,5 olduğu dikkate alınarak asgari ücrete yüzde 30 zam yapılabileceğini öngördü.Hükümetten 'enflasyona ezdirmeme' sözüCumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin enflasyona yenilmeyeceğini vurguladı. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz yıl izlenen yolun bu yıl da aynı şekilde uygulanarak vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir zam yapılacağını ifade etti.Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve pazarlık masasıAsgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. 2025 asgari ücret zammı pazarlıklarında bu yıl, gerçekleşen enflasyon değil, beklenen enflasyon üzerinden bir değerlendirme yapılacağı belirtiliyor. Hedeflenen 17,5 enflasyon oranı üzerinden pazarlıkların 20.000 TL seviyesinden başlaması öngörülüyor.İşçi tarafının beklentisi yüksekİşçi tarafı ise enflasyon oranına ek olarak refah payı artışı talep ediyor. Ekim ayında açlık sınırının 20.432 TL’ye yükselmesi ve yıl sonu enflasyonun yüzde 40-45 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilerek, işçi temsilcilerinin yüzde 50’lik bir artış talep etmesi bekleniyor.Asgari ücrette oy birliği mümkün mü?Uzmanlara göre, geniş bir fiyat aralığının masada olması, uzlaşmanın zorlu geçeceğini gösteriyor. Geçen yıl yüzde 49,25 oranındaki zam oranı oy birliğiyle belirlenememişti; benzer şekilde bu yıl da oy çokluğuyla karar alınabileceği düşünülüyor.2025 asgari ücret artışı tahmini: Yüzde 30 artış bekleniyorEkonomi yönetimi, enflasyon oranına uygun bir artışla zam yapılmasını hedefliyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-45 bandında seyredeceği öngörüsü ile 2025 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 17,5 olması dikkate alındığında, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasıyla yeni yıl itibarıyla 22.102 TL seviyesinde olması tahmin ediliyor.
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2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı
2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı

Enflasyon rakamı açıklandı, masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

07:34 05.11.2024
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Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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2025 yılı için asgari ücret zammı tartışmaları devam ederken, ekim ayı enflasyon verileri ve S&P’nin asgari ücretle ilgili yorumları yeni beklentileri beraberinde getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklarken, gözler asgari ücrette yapılacak artışta.
S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasının ardından yaptığı açıklamalara göre, asgari ücrete yüzde 30 zam gündemde.

Ekim Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

TÜİK verilerine göre, ekimde aylık enflasyon yüzde 2.88 artış gösterirken yıllık enflasyon yüzde 48.58 olarak gerçekleşti. Bu oran, asgari ücret zam oranında belirleyici rol oynayacak.

S&P’den Çarpıcı Asgari Ücret Yorumu

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin kredi notunu artıran S&P, asgari ücretin yıl sonu enflasyonu ve 2025 enflasyon hedefi arasında bir artışla güncellenmesi gerektiğini belirtti. S&P, yıl sonu enflasyonunun yüzde 44 seviyelerinde olmasını beklerken, 2025 yılı için hedef enflasyonun yüzde 17,5 olduğu dikkate alınarak asgari ücrete yüzde 30 zam yapılabileceğini öngördü.

Hükümetten 'enflasyona ezdirmeme' sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin enflasyona yenilmeyeceğini vurguladı. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz yıl izlenen yolun bu yıl da aynı şekilde uygulanarak vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir zam yapılacağını ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve pazarlık masası

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. 2025 asgari ücret zammı pazarlıklarında bu yıl, gerçekleşen enflasyon değil, beklenen enflasyon üzerinden bir değerlendirme yapılacağı belirtiliyor. Hedeflenen 17,5 enflasyon oranı üzerinden pazarlıkların 20.000 TL seviyesinden başlaması öngörülüyor.

İşçi tarafının beklentisi yüksek

İşçi tarafı ise enflasyon oranına ek olarak refah payı artışı talep ediyor. Ekim ayında açlık sınırının 20.432 TL’ye yükselmesi ve yıl sonu enflasyonun yüzde 40-45 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilerek, işçi temsilcilerinin yüzde 50’lik bir artış talep etmesi bekleniyor.

Asgari ücrette oy birliği mümkün mü?

Uzmanlara göre, geniş bir fiyat aralığının masada olması, uzlaşmanın zorlu geçeceğini gösteriyor. Geçen yıl yüzde 49,25 oranındaki zam oranı oy birliğiyle belirlenememişti; benzer şekilde bu yıl da oy çokluğuyla karar alınabileceği düşünülüyor.

2025 asgari ücret artışı tahmini: Yüzde 30 artış bekleniyor

Ekonomi yönetimi, enflasyon oranına uygun bir artışla zam yapılmasını hedefliyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-45 bandında seyredeceği öngörüsü ile 2025 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 17,5 olması dikkate alındığında, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasıyla yeni yıl itibarıyla 22.102 TL seviyesinde olması tahmin ediliyor.
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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