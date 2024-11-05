https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/enflasyon-rakami-aciklandi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-1090030706.html

Enflasyon rakamı açıklandı, masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamı açıklandı, masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

2025 yılı için asgari ücret zammı tartışmaları devam ederken, ekim ayı enflasyon verileri ve S&P’nin asgari ücretle ilgili yorumları yeni beklentileri... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T07:34+0300

2024-11-05T07:34+0300

2024-11-05T07:34+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

2025 yılı

maaş

brüt maaş

net maaş

eşit maaş

maaş krizi

yüksek maaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg

S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasının ardından yaptığı açıklamalara göre, asgari ücrete yüzde 30 zam gündemde.Ekim Ayı Enflasyon Verileri AçıklandıTÜİK verilerine göre, ekimde aylık enflasyon yüzde 2.88 artış gösterirken yıllık enflasyon yüzde 48.58 olarak gerçekleşti. Bu oran, asgari ücret zam oranında belirleyici rol oynayacak.S&P’den Çarpıcı Asgari Ücret YorumuGeçtiğimiz hafta Türkiye’nin kredi notunu artıran S&P, asgari ücretin yıl sonu enflasyonu ve 2025 enflasyon hedefi arasında bir artışla güncellenmesi gerektiğini belirtti. S&P, yıl sonu enflasyonunun yüzde 44 seviyelerinde olmasını beklerken, 2025 yılı için hedef enflasyonun yüzde 17,5 olduğu dikkate alınarak asgari ücrete yüzde 30 zam yapılabileceğini öngördü.Hükümetten 'enflasyona ezdirmeme' sözüCumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin enflasyona yenilmeyeceğini vurguladı. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz yıl izlenen yolun bu yıl da aynı şekilde uygulanarak vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir zam yapılacağını ifade etti.Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve pazarlık masasıAsgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. 2025 asgari ücret zammı pazarlıklarında bu yıl, gerçekleşen enflasyon değil, beklenen enflasyon üzerinden bir değerlendirme yapılacağı belirtiliyor. Hedeflenen 17,5 enflasyon oranı üzerinden pazarlıkların 20.000 TL seviyesinden başlaması öngörülüyor.İşçi tarafının beklentisi yüksekİşçi tarafı ise enflasyon oranına ek olarak refah payı artışı talep ediyor. Ekim ayında açlık sınırının 20.432 TL’ye yükselmesi ve yıl sonu enflasyonun yüzde 40-45 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilerek, işçi temsilcilerinin yüzde 50’lik bir artış talep etmesi bekleniyor.Asgari ücrette oy birliği mümkün mü?Uzmanlara göre, geniş bir fiyat aralığının masada olması, uzlaşmanın zorlu geçeceğini gösteriyor. Geçen yıl yüzde 49,25 oranındaki zam oranı oy birliğiyle belirlenememişti; benzer şekilde bu yıl da oy çokluğuyla karar alınabileceği düşünülüyor.2025 asgari ücret artışı tahmini: Yüzde 30 artış bekleniyorEkonomi yönetimi, enflasyon oranına uygun bir artışla zam yapılmasını hedefliyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-45 bandında seyredeceği öngörüsü ile 2025 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 17,5 olması dikkate alındığında, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasıyla yeni yıl itibarıyla 22.102 TL seviyesinde olması tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/yeni-yilda-odenecek-olasi-mtv-oranlari-belli-oldu-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1090010640.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı