https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/yeni-yilda-odenecek-olasi-mtv-oranlari-belli-oldu-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1090010640.html
Yeni yılda ödenecek olası MTV oranları belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Yeni yılda ödenecek olası MTV oranları belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı bugün netleşti. Yeniden değerleme oranı... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T14:57+0300
2024-11-04T14:57+0300
2024-11-04T15:02+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
harç
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43.93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Böylece, olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da belli oldu.Cumhurbaşkanının diğer vergi ve harçlara ilişkin artırma ve azaltma yetki sınırı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde farklı olarak uygulanıyor. Bu vergide artırma yetkisi yüzde 50 iken, Cumhurbaşkanı MTV artış oranını yeniden değerleme oranının yüzde 20’sinden az belirleyemiyor.Ekonomim'in haberine göre, başka bir ifade ile artış oranında yüzde 80’e kadar indirim yapma yetkisi bulunuyor. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın yetkisi çerçevesinde 2025 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 8.78 en yüksek 65.89 olarak belirleyebilecek.En düşük sıfır oto vergisi 5 bin 804 lira olduMotorlu Taşıtlar Vergisi’nde 1Ocak 2018’den sonra tescil edilen araçlar için değerine göre 3 farklı kademede vergilendirme yapılıyor. Tescili bundan önce yapılanlarda ise tek kademeli vergi alınıyor.Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?Cumhurbaşkanı MTV’de değişiklik yetkisini kullanmazsa, değeri 260 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasında 1300 cm3 altındaki araçların vergisi 499 lira ile 5 bin 804 lira arasında değişecek. Bu kategorideki bir sıfır aracın vergisi 5 bin 804 lira olacak.Türkiye’de en çok kullanılan 1301-1600 cm3 arası araçların vergisi 994 lira ile 10 bin 113 lira arasında değişecek. Silindir hacmi bu aralıkta olan araçlarda en düşük MTV ise 10 bin 113 lira olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/milyonlarin-merakla-bekledigi-yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-vergi-ve-harclar-ne-kadar-artacak--1089994313.html
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Yeni yılda ödenecek olası MTV oranları belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
14:57 04.11.2024 (güncellendi: 15:02 04.11.2024)
Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı bugün netleşti. Yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklandı. Böylece olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları netleşti. Peki, hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43.93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Böylece, olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da belli oldu.
Cumhurbaşkanının diğer vergi ve harçlara ilişkin artırma ve azaltma yetki sınırı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde farklı olarak uygulanıyor. Bu vergide artırma yetkisi yüzde 50 iken, Cumhurbaşkanı MTV artış oranını yeniden değerleme oranının yüzde 20’sinden az belirleyemiyor.
Ekonomim'in haberine göre, başka bir ifade ile artış oranında yüzde 80’e kadar indirim yapma yetkisi bulunuyor. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın yetkisi çerçevesinde 2025 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 8.78 en yüksek 65.89 olarak belirleyebilecek.
En düşük sıfır oto vergisi 5 bin 804 lira oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 1Ocak 2018’den sonra tescil edilen araçlar için değerine göre 3 farklı kademede vergilendirme yapılıyor. Tescili bundan önce yapılanlarda ise tek kademeli vergi alınıyor.
Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Cumhurbaşkanı MTV’de değişiklik yetkisini kullanmazsa, değeri 260 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasında 1300 cm3 altındaki araçların vergisi 499 lira ile 5 bin 804 lira arasında değişecek. Bu kategorideki bir sıfır aracın vergisi 5 bin 804 lira olacak.
Türkiye’de en çok kullanılan 1301-1600 cm3 arası araçların vergisi 994 lira ile 10 bin 113 lira arasında değişecek. Silindir hacmi bu aralıkta olan araçlarda en düşük MTV ise 10 bin 113 lira olarak belirlendi.
Araç bedeli
1 - 3 yaş
4-6 yaş
Vergi(TL)
7-11 yaş
260.000 TL'yi aşmayan
4,835
2,253
1,884
1300 cm3 ve aşağısı
260.000-374.219
5,314
2,477
2,069
374.219 TL üstü
5,804
2,701
2,265
260.000'i aşmayan
8,423
4,218
3,663
1301 - 1600 cm3 e kadar
260.000-374.219
9,269
4,642
4,032
374.219 TL üstü
10,113
5,062
4,390
1601 - 1800 cm3 e kadar
651.828 TL'yi aşmayan
16,371
8,551
7,524
651.828 TL'yi aşan
17,867
9,323
8,220
1801 - 2000 cm3 e kadar
651.828 TL'yi aşmayan
25,793
13,268
11,675
651.828 TL'yi aşan
28,144
14,480
12,736
2001 - 2500 cm3 e kadar
813.987 TL'yi aşmayan
38,697
18,764
17,550
813.987 TL'yi aşan
42,218
20,469
19,142
2501 - 3000 cm3 e kadar
1.629.115 TL'yi aşmayan
53,953
31,357
29,323
Araç bedeli
16 ve yukarı yaş
Vergi (TL)
12-15 yaş
260.000 TL'yi aşmayan
1,421
499
1300 cm3 ve aşağısı
260.000-374.219
1,567
552
374.219 TL üstü
1,711
595
260.000'i aşmayan
2,589
994
1301 - 1600 cm3 e kadar
260.000-374.219
2,839
1,086
374.219 TL üstü
3,099
1,186
1601 - 1800 cm3 e kadar
651.828 TL'yi aşmayan
4,591
1,779
651.828 TL'yi aşan
5,015
1,941
1801 - 2000 cm3 e kadar
651.828 TL'yi aşmayan
6,949
2,732
651.828 TL'yi aşan
7,579
2,983
2001 - 2500 cm3 e kadar
813.987 TL'yi aşmayan
10,482
4,146
813.987 TL'yi aşan
11,440
4,523
2501 - 3000 cm3 e kadar
1.629.115 TL'yi aşmayan
15,771
5,782