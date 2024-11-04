https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/yeni-yilda-odenecek-olasi-mtv-oranlari-belli-oldu-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1090010640.html

Yeni yılda ödenecek olası MTV oranları belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Yeni yılda ödenecek olası MTV oranları belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Sputnik Türkiye

Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı bugün netleşti. Yeniden değerleme oranı... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T14:57+0300

2024-11-04T14:57+0300

2024-11-04T15:02+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

harç

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090010485_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_91cbaaa9dcef9bf1c42f631b83e9dd5a.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43.93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Böylece, olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da belli oldu.Cumhurbaşkanının diğer vergi ve harçlara ilişkin artırma ve azaltma yetki sınırı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde farklı olarak uygulanıyor. Bu vergide artırma yetkisi yüzde 50 iken, Cumhurbaşkanı MTV artış oranını yeniden değerleme oranının yüzde 20’sinden az belirleyemiyor.Ekonomim'in haberine göre, başka bir ifade ile artış oranında yüzde 80’e kadar indirim yapma yetkisi bulunuyor. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın yetkisi çerçevesinde 2025 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 8.78 en yüksek 65.89 olarak belirleyebilecek.En düşük sıfır oto vergisi 5 bin 804 lira olduMotorlu Taşıtlar Vergisi’nde 1Ocak 2018’den sonra tescil edilen araçlar için değerine göre 3 farklı kademede vergilendirme yapılıyor. Tescili bundan önce yapılanlarda ise tek kademeli vergi alınıyor.Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?Cumhurbaşkanı MTV’de değişiklik yetkisini kullanmazsa, değeri 260 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasında 1300 cm3 altındaki araçların vergisi 499 lira ile 5 bin 804 lira arasında değişecek. Bu kategorideki bir sıfır aracın vergisi 5 bin 804 lira olacak.Türkiye’de en çok kullanılan 1301-1600 cm3 arası araçların vergisi 994 lira ile 10 bin 113 lira arasında değişecek. Silindir hacmi bu aralıkta olan araçlarda en düşük MTV ise 10 bin 113 lira olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/milyonlarin-merakla-bekledigi-yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-vergi-ve-harclar-ne-kadar-artacak--1089994313.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeniden değerleme oranı 2025, ekim ayı enflasyon 2024, tüik ekim enflasyon 2024, ekim ayı enflasyon, mtv zammı 2025, pasaport ücretleri, 10 yıllık pasaport ücreti 2024, pasaport ücreti, yeniden değerleme oranı, pasaport fiyatları, yeniden değerleme oranı 2025, mtv oranları 2025, mtv zammı 1015, mtv'ye ne kadar zam geldi