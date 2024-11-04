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Yeni yılda ödenecek olası MTV oranları belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Yeni yılda ödenecek olası MTV oranları belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı bugün netleşti. Yeniden değerleme oranı... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T14:57+0300
2024-11-04T15:02+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43.93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Böylece, olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da belli oldu.Cumhurbaşkanının diğer vergi ve harçlara ilişkin artırma ve azaltma yetki sınırı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde farklı olarak uygulanıyor. Bu vergide artırma yetkisi yüzde 50 iken, Cumhurbaşkanı MTV artış oranını yeniden değerleme oranının yüzde 20’sinden az belirleyemiyor.Ekonomim'in haberine göre, başka bir ifade ile artış oranında yüzde 80’e kadar indirim yapma yetkisi bulunuyor. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın yetkisi çerçevesinde 2025 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 8.78 en yüksek 65.89 olarak belirleyebilecek.En düşük sıfır oto vergisi 5 bin 804 lira olduMotorlu Taşıtlar Vergisi’nde 1Ocak 2018’den sonra tescil edilen araçlar için değerine göre 3 farklı kademede vergilendirme yapılıyor. Tescili bundan önce yapılanlarda ise tek kademeli vergi alınıyor.Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?Cumhurbaşkanı MTV’de değişiklik yetkisini kullanmazsa, değeri 260 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasında 1300 cm3 altındaki araçların vergisi 499 lira ile 5 bin 804 lira arasında değişecek. Bu kategorideki bir sıfır aracın vergisi 5 bin 804 lira olacak.Türkiye’de en çok kullanılan 1301-1600 cm3 arası araçların vergisi 994 lira ile 10 bin 113 lira arasında değişecek. Silindir hacmi bu aralıkta olan araçlarda en düşük MTV ise 10 bin 113 lira olarak belirlendi.
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Yeni yılda ödenecek olası MTV oranları belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

14:57 04.11.2024 (güncellendi: 15:02 04.11.2024)
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Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
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Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı bugün netleşti. Yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklandı. Böylece olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları netleşti. Peki, hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43.93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Böylece, olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da belli oldu.
Cumhurbaşkanının diğer vergi ve harçlara ilişkin artırma ve azaltma yetki sınırı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde farklı olarak uygulanıyor. Bu vergide artırma yetkisi yüzde 50 iken, Cumhurbaşkanı MTV artış oranını yeniden değerleme oranının yüzde 20’sinden az belirleyemiyor.
Ekonomim'in haberine göre, başka bir ifade ile artış oranında yüzde 80’e kadar indirim yapma yetkisi bulunuyor. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın yetkisi çerçevesinde 2025 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 8.78 en yüksek 65.89 olarak belirleyebilecek.

En düşük sıfır oto vergisi 5 bin 804 lira oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 1Ocak 2018’den sonra tescil edilen araçlar için değerine göre 3 farklı kademede vergilendirme yapılıyor. Tescili bundan önce yapılanlarda ise tek kademeli vergi alınıyor.

Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Cumhurbaşkanı MTV’de değişiklik yetkisini kullanmazsa, değeri 260 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasında 1300 cm3 altındaki araçların vergisi 499 lira ile 5 bin 804 lira arasında değişecek. Bu kategorideki bir sıfır aracın vergisi 5 bin 804 lira olacak.
Türkiye’de en çok kullanılan 1301-1600 cm3 arası araçların vergisi 994 lira ile 10 bin 113 lira arasında değişecek. Silindir hacmi bu aralıkta olan araçlarda en düşük MTV ise 10 bin 113 lira olarak belirlendi.

Araç bedeli

1 - 3 yaş

4-6 yaş

Vergi(TL)

7-11 yaş

260.000 TL'yi aşmayan

4,835

2,253

1,884

1300 cm3 ve aşağısı

260.000-374.219

5,314

2,477

2,069

374.219 TL üstü

5,804

2,701

2,265

260.000'i aşmayan

8,423

4,218

3,663

1301 - 1600 cm3 e kadar

260.000-374.219

9,269

4,642

4,032

374.219 TL üstü

10,113

5,062

4,390

1601 - 1800 cm3 e kadar

651.828 TL'yi aşmayan

16,371

8,551

7,524

651.828 TL'yi aşan

17,867

9,323

8,220

1801 - 2000 cm3 e kadar

651.828 TL'yi aşmayan

25,793

13,268

11,675

651.828 TL'yi aşan

28,144

14,480

12,736

2001 - 2500 cm3 e kadar

813.987 TL'yi aşmayan

38,697

18,764

17,550

813.987 TL'yi aşan

42,218

20,469

19,142

2501 - 3000 cm3 e kadar

1.629.115 TL'yi aşmayan

53,953

31,357

29,323

Araç bedeli

16 ve yukarı yaş

Vergi (TL)

12-15 yaş

260.000 TL'yi aşmayan

1,421

499

1300 cm3 ve aşağısı

260.000-374.219

1,567

552

374.219 TL üstü

1,711

595

260.000'i aşmayan

2,589

994

1301 - 1600 cm3 e kadar

260.000-374.219

2,839

1,086

374.219 TL üstü

3,099

1,186

1601 - 1800 cm3 e kadar

651.828 TL'yi aşmayan

4,591

1,779

651.828 TL'yi aşan

5,015

1,941

1801 - 2000 cm3 e kadar

651.828 TL'yi aşmayan

6,949

2,732

651.828 TL'yi aşan

7,579

2,983

2001 - 2500 cm3 e kadar

813.987 TL'yi aşmayan

10,482

4,146

813.987 TL'yi aşan

11,440

4,523

2501 - 3000 cm3 e kadar

1.629.115 TL'yi aşmayan

15,771

5,782

TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
EKONOMİ
Milyonların merakla beklediği yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve harçlar ne kadar artacak?
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