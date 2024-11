https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/new-york-metrosunda-subway-surfing-akimi-nedeniyle-bu-yil-6-genc-hayatini-kaybetti-1089996654.html

New York metrosunda 'subway surfing' akımı nedeniyle bu yıl 6 genç hayatını kaybetti

New York metrosunda 'subway surfing' akımı nedeniyle bu yıl 6 genç hayatını kaybetti

04.11.2024

ABD'nin New York eyaletinde bu yıl içinde 6 kişi, sosyal medyada bir meydan okuma olan 'metro sörfü' nedeniyle hayatını kaybetti. Hollywood filmlerinin vazgeçilmez sahnelerinden biri olan tren hareket halindeyken vagonun üstünde gezinme sahnelerini gerçek hayata taşıyan sosyal medya akımı 'subway surfing' can almaya devam ediyor. Akımın son kurbanı ise 13 yaşındaki bir kız çocuğu oldu.Yetkililer, pazar günü New York, Queens'te hareket eden tren vagonlarının üzerinde biri 13 diğeri 12 yaşında iki kızın koştuğu bildirdi. İkisi de vagon üzerindeyken dengesini kaybetti ve 13 yaşındaki çocuk vagonların arasına düşerek hayatını kaybettiği, 12 yaşındaki çocuğun ise beyin kanaması geçirerek başını yaraladığı duyuruldu.New York Polis Departmanı Salı günü yılbaşından 27 Ekim'e kadar altı metro sörfü ölümü ve 181 ilgili tutuklama kaydedildiğini bildirdi. 2023 yılındaki toplam 5 ölüm ve 118 tutuklamayı geride bırakan metro sörfü trendi bu sene özellikle gençleri sosyal medya üzerinden hedef almaya devam ediyor. New York polisi, sosyal medya üzerinden başlattıkları bir kampanyada 'Metro sörfü öldürür! İçeride durun, hayatta kalın' sloganıyla özellikle gençleri konu hakkında uyarıyor. Yetkililer, sosyal medyada metro sörfünü tasvir eden on binden fazla görüntünün kaldırıldığını söyledi.

