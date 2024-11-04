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Silahlı saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti
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New York metrosunda 'subway surfing' akımı nedeniyle bu yıl 6 genç hayatını kaybetti
New York metrosunda 'subway surfing' akımı nedeniyle bu yıl 6 genç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
New York metrosunda yaygınlaşan 'subway surfing' tehlikeli bir sosyal medya akımı haline geldi. 2024 yılı içerisinde 6 kişinin ölümüne neden olan tehlikeli... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T10:51+0300
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new york
subway surfing
metro surfing
metro sörfü
nypd
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sosyal medya akımı
sosyal medya
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ABD'nin New York eyaletinde bu yıl içinde 6 kişi, sosyal medyada bir meydan okuma olan 'metro sörfü' nedeniyle hayatını kaybetti. Hollywood filmlerinin vazgeçilmez sahnelerinden biri olan tren hareket halindeyken vagonun üstünde gezinme sahnelerini gerçek hayata taşıyan sosyal medya akımı 'subway surfing' can almaya devam ediyor. Akımın son kurbanı ise 13 yaşındaki bir kız çocuğu oldu.Yetkililer, pazar günü New York, Queens'te hareket eden tren vagonlarının üzerinde biri 13 diğeri 12 yaşında iki kızın koştuğu bildirdi. İkisi de vagon üzerindeyken dengesini kaybetti ve 13 yaşındaki çocuk vagonların arasına düşerek hayatını kaybettiği, 12 yaşındaki çocuğun ise beyin kanaması geçirerek başını yaraladığı duyuruldu.New York Polis Departmanı Salı günü yılbaşından 27 Ekim'e kadar altı metro sörfü ölümü ve 181 ilgili tutuklama kaydedildiğini bildirdi. 2023 yılındaki toplam 5 ölüm ve 118 tutuklamayı geride bırakan metro sörfü trendi bu sene özellikle gençleri sosyal medya üzerinden hedef almaya devam ediyor. New York polisi, sosyal medya üzerinden başlattıkları bir kampanyada 'Metro sörfü öldürür! İçeride durun, hayatta kalın' sloganıyla özellikle gençleri konu hakkında uyarıyor. Yetkililer, sosyal medyada metro sörfünü tasvir eden on binden fazla görüntünün kaldırıldığını söyledi.
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subway surfing, metro sörfü
subway surfing, metro sörfü

New York metrosunda 'subway surfing' akımı nedeniyle bu yıl 6 genç hayatını kaybetti

10:51 04.11.2024
© Fotoğraf / NYPD Chief of Transitmetro surfing
metro surfing - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© Fotoğraf / NYPD Chief of Transit
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New York metrosunda yaygınlaşan 'subway surfing' tehlikeli bir sosyal medya akımı haline geldi. 2024 yılı içerisinde 6 kişinin ölümüne neden olan tehlikeli akım, özellikle sosyal medyayı kullanan gençler arasında yaygınlaştı.
ABD'nin New York eyaletinde bu yıl içinde 6 kişi, sosyal medyada bir meydan okuma olan 'metro sörfü' nedeniyle hayatını kaybetti. Hollywood filmlerinin vazgeçilmez sahnelerinden biri olan tren hareket halindeyken vagonun üstünde gezinme sahnelerini gerçek hayata taşıyan sosyal medya akımı 'subway surfing' can almaya devam ediyor. Akımın son kurbanı ise 13 yaşındaki bir kız çocuğu oldu.
Yetkililer, pazar günü New York, Queens'te hareket eden tren vagonlarının üzerinde biri 13 diğeri 12 yaşında iki kızın koştuğu bildirdi. İkisi de vagon üzerindeyken dengesini kaybetti ve 13 yaşındaki çocuk vagonların arasına düşerek hayatını kaybettiği, 12 yaşındaki çocuğun ise beyin kanaması geçirerek başını yaraladığı duyuruldu.
New York Polis Departmanı Salı günü yılbaşından 27 Ekim'e kadar altı metro sörfü ölümü ve 181 ilgili tutuklama kaydedildiğini bildirdi. 2023 yılındaki toplam 5 ölüm ve 118 tutuklamayı geride bırakan metro sörfü trendi bu sene özellikle gençleri sosyal medya üzerinden hedef almaya devam ediyor.
New York polisi, sosyal medya üzerinden başlattıkları bir kampanyada 'Metro sörfü öldürür! İçeride durun, hayatta kalın' sloganıyla özellikle gençleri konu hakkında uyarıyor. Yetkililer, sosyal medyada metro sörfünü tasvir eden on binden fazla görüntünün kaldırıldığını söyledi.
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