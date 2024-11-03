https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/cin-dunyayi-sadece-7-saatte-dolasabilen-hipersonik-bir-ucak-insa-ediyor-ilk-test-sonuclari-basarili-1089978456.html

Çin, dünyayı sadece 7 saatte dolaşabilen hipersonik bir uçak inşa ediyor: 'İlk test sonuçları başarılı'

Çin, dünyayı sadece 7 saatte dolaşabilen hipersonik bir uçak inşa ediyor: 'İlk test sonuçları başarılı'

Sputnik Türkiye

Çinli bir firma, Mach 4 hızına ulaşabilen Yunxing adlı ticari nakliye uçağının ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. Concorde'un iki katı... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T15:04+0300

2024-11-03T15:04+0300

2024-11-03T15:04+0300

yaşam

teknoloji

çin

pekin

çin uzay taşımacılığı

concorde

mach 2

mach 4

yunxing

ışık hızı

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Çinli bir firma, dünyanın ilk süpersonik yolcu taşıyan uçağı olan Concorde'un neredeyse iki katı daha hızda seyahat edebilen bir ticari nakliye uçağının ilk prototipini test ettiğini duyurdu. Firmaya göre, uçağın bütün kompozit yapıları test uçuşu sırasında aşırı koşullara karşı başarıyla dayandı.Çin'de bulunan Lingkong Tianxing Technology olarak bilinen Çin Uzay Taşımacılığı, Yunxing prototip uçağının ilk başarılı test uçuşunu duyurdu. Şirketin iddialarına göre uçak Mach 4 veya yaklaşık saatte 3 bin 69 mil hızda uçabiliyor. Yerel medyaya göre uçak, 2027 yılında ilk uçuşunu yapabilecek.Bir zamanların şaheseri Concorde geride mi kalıyor?Concorde uçakları, piyasaya ilk sürüldüğünde süpersonik yolcu seyahatinin tüm rekorlarını kırmıştı. Sud Aviation tarafından tasarlanıp üretilip sonrasında Fransa'nın Aerospatiale ve British Aircraft Corporation'ın bir parçası olan Concorde, hala havacılık teknolojisinin şaheserlerinden biri olarak biliniyor. Concorde, Atlantik'i ses hızının iki katı hızla geçerek yolcu taşıyan ilk turbo jet motorlu süpersonik yolcu uçağı olarak biliniyor ve Mach 2 veya saatte maksimum bin 330 mil hıza ulaşabiliyordu.Çinli firma, şimdi Mach 4 hızına ulaşabilen bir ticari uçak tanıtarak rekor kırmayı hedefliyor. Şirketin yeni uçağının Pekin'den New York'a yaklaşık iki saat süren bir yolculukla varabileceği iddia ediliyor. Bu da teorik olarak uçağın Dünya çevresinde 7 saat içinde tam bir tur atabileceği anlamına geliyor. Çin Uzay Taşımacılığı tarafından tasarlanan yeni uçak prototipinin, dikey olarak kalkış ve yaklaşık 20 bin metre yükseklikte uçma gibi ilginç özellikleri de bulunuyor.

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teknoloji, çin, pekin, çin uzay taşımacılığı, concorde, mach 2, mach 4, yunxing, ışık hızı, turbo jet, süpersonik uçak