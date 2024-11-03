Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde?

Türkiye
Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
09:07
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
09:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
09:46
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:04
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:24
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
11:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
16:10
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:10
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:56
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/enflasyon-verileri-ne-zaman-aciklanacak-beklentiler-ne-yonde-1089977877.html
Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde?
Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verileri, ev sahipleri, işyeri sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T14:30+0300
2024-11-03T14:30+0300
ekonomi
enflasyon
enflasyon araştırma grubu
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
gıda enflasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8ebb026393cad28a136904c4c9df9a45.jpg
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Hem ev kiraları hem de market fiyatlarına etki edecek olan ekim ayı enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin TÜFE beklentisi sorgulanıyor. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,47 artış göstermişti. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti.Eylül ayı enflasyonu ne olmuştu?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi.Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/eylul-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1087575006.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ekonomistlerin-ekim-ayi-enflasyon-beklentisi-belli-oldu-enflasyon-verileri-ne-zaman-aciklanacak-1089929012.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d9c5759efda1fa212c1727a7cd9084fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
enflasyon, eylül ayı enflasyonu, ekim ayı enflasyonu, enflasyon tahminleri enflasyon ne zaman açıklanacak, enflasyon kasım ne zaman
enflasyon, eylül ayı enflasyonu, ekim ayı enflasyonu, enflasyon tahminleri enflasyon ne zaman açıklanacak, enflasyon kasım ne zaman

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde?

14:30 03.11.2024
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA
Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verileri, ev sahipleri, işyeri sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verilerine göre kira artış oranları belirlenecek. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Hem ev kiraları hem de market fiyatlarına etki edecek olan ekim ayı enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin TÜFE beklentisi sorgulanıyor. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,47 artış göstermişti. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
EKONOMİ
Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
3 Eylül, 10:12

Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti.

Eylül ayı enflasyonu ne olmuştu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
EKONOMİ
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
1 Kasım, 14:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала