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Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım... Ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen ekim ayı enflasyon... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T14:19+0300
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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ev, işyeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak. Peki, ekim ayı enflasyonu yüzde kaç bekleniyor?Ekim ayı enflasyon tahminiAnkete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2.75 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2.46), bir önceki ay yüzde 49.38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47.98'e ineceği öngörülüyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44.23 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/emekliye-sifir-zam-riski-kok-maas-duzenlemesi-yapilacak-mi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-rakam-verildi-1089913324.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

14:19 01.11.2024
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© İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım... Ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen ekim ayı enflasyon verileri, 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak. Peki, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Ekim ayı enflasyonu ne kadar olacak?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ev, işyeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak. Peki, ekim ayı enflasyonu yüzde kaç bekleniyor?

Ekim ayı enflasyon tahmini

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2.75 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2.46), bir önceki ay yüzde 49.38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47.98'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44.23 oldu.
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