https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/eylul-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1087575006.html

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte eylül ayı kira zam oranı da belli oldu. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T10:12+0300

2024-09-03T10:12+0300

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ekonomi

kira

zam

ekonomi

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Kirada yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayı itibarıyla kalktı. Sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64.91 olarak gerçekleşti.Buna göre; Eylül ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 64,91 olmasının ardından yüzde 64,91 olarak uygulanacak.Eylül ayı kira artış oranı hesaplamaMevcut Kira Bedeli: 19 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 64.91Kira Artış Tutarı: 12 bin 333 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 333 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tuik-acikladi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-1087573751.html

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