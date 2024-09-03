https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/eylul-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1087575006.html
Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte eylül ayı kira zam oranı da belli oldu. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T10:12+0300
2024-09-03T10:12+0300
2024-09-03T10:17+0300
ekonomi
kira
zam
ekonomi
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Kirada yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayı itibarıyla kalktı. Sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64.91 olarak gerçekleşti.Buna göre; Eylül ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 64,91 olmasının ardından yüzde 64,91 olarak uygulanacak.Eylül ayı kira artış oranı hesaplamaMevcut Kira Bedeli: 19 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 64.91Kira Artış Tutarı: 12 bin 333 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 333 TL
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Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
10:12 03.09.2024 (güncellendi: 10:17 03.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte eylül ayı kira zam oranı da belli oldu.
Kirada yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayı itibarıyla kalktı. Sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.
TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64.91 olarak gerçekleşti.
Buna göre; Eylül ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 64,91 olmasının ardından yüzde 64,91 olarak uygulanacak.
Eylül ayı kira artış oranı hesaplama
Mevcut Kira Bedeli: 19 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 64.91
Kira Artış Tutarı: 12 bin 333 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 333 TL