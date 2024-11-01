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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ukraynali-esir-ukrayna-silahli-kuvvetlerinde-hapishane-yasalari-uygulaniyor-1089946529.html
Ukraynalı esir: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde hapishane yasaları uygulanıyor
Ukraynalı esir: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde hapishane yasaları uygulanıyor
Sputnik Türkiye
Rus güçlerine esir düşen Ukraynalı asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine alınan hükümlülerin cezaevinin ihtiyaçları için ücret ödemesi gerektiğini belirtti. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T23:44+0300
2024-11-01T23:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna silahlı kuvvetleri
asker
esir
mahkum
cezaevi
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tugay
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 58. Tugayında görevliyken Rus güçlerine esir düşen eski mahkum Maksim Musiyets, Sputnik muhabirine Harkov hapishanelerinden birinden Ukrayna ordusuna alınan mahkumların, yapılan her ödemeden cezaevlerindeki mahkumların ihtiyaçları için 'katkı payı' ödemek zorunda olduklarını söyledi.Esir asker, “Haydutlar çevresinden Brodyaga lakaplı bir kişi de bizimle geldi. Novopavlovka yakınlarındaki (Pokrovskoye yönü) Daçnoye köyünde konuşlandırılacağımız yere vardığımızda, orada toplandık ve her maaştan kampa gönderilmek üzere 5 bin Grivna toplamamız gerektiğini söylediler” dedi.Ukraynalı esir, mahkumların cezaevinden alınmalarının birkaç aşamada gerçekleştiğini, ilkin yaklaşık 30 kişiyi askere aldıkları, ardından haydutların tehdit yoluyla yaklaşık 100 mahkumu daha Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gitmeye ikna ettiklerini belirterek, “Böylece tugayda kampa ayda yaklaşık yarım milyon Grivna katkıda bulunan bir bölük kuruldu” diye konuştu.Musiyets, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde maaş aldığı üç aylık süre içinde, askere alındığı cezaevine yaklaşık 15 bin Grivna katkıda bulunduğunu belirterek, “Sözde ‘ortak kasaya’ 3 ayda 15 bin gönderdim. Her ay 5 bin. Ortak kasaya aktardığımıza ek olarak 2-2.5 bin grivna da bölüğün ihtiyaçları için veriyorduk. Bu paralarda nereye gittiğini bilmediğimiz araçlarla gönderiliyordu. Bize, otomatik silahlar için şarjörler ve başka şeyler alınacağı söyleniyordu. Şarjör filan alınmıyordu, çünkü 15-20 kişiye iki veya üç şarjör veriliyordu” dedi.Ukraynalı esir ayrıca, cezaevindeki mahkumların da cezaevinde kaldıkları süre boyunca sözde ‘ortak kasaya’ para vermekle yükümlü olduklarını, ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine girdikten sonra ‘ödemenin’ aylık hale geldiğini ve ödemeyi reddedenlerin fiziksel şiddetle cezalandırıldıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:Ukraynalı esir ayrıca, haydutların cezaevi yönetimiyle anlaşmalı olduklarını,toplanan paraları kendi aralarında paylaştıklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kuleba-bati-zelenskiyden-ozel-askeri-harekat-baslamadan-once-bir-vasiyetname-hazirlamasini-istedi-1089942170.html
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ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, esir, mahkum, cezaevi, haydut, harkov, grivna, tugay, katkı payı, ödeme
ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, esir, mahkum, cezaevi, haydut, harkov, grivna, tugay, katkı payı, ödeme

Ukraynalı esir: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde hapishane yasaları uygulanıyor

23:44 01.11.2024
© AP Photo / LIBKOSUkrayna ordusu askeri
Ukrayna ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
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Rus güçlerine esir düşen Ukraynalı asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine alınan hükümlülerin cezaevinin ihtiyaçları için ücret ödemesi gerektiğini belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 58. Tugayında görevliyken Rus güçlerine esir düşen eski mahkum Maksim Musiyets, Sputnik muhabirine Harkov hapishanelerinden birinden Ukrayna ordusuna alınan mahkumların, yapılan her ödemeden cezaevlerindeki mahkumların ihtiyaçları için 'katkı payı' ödemek zorunda olduklarını söyledi.
Esir asker, “Haydutlar çevresinden Brodyaga lakaplı bir kişi de bizimle geldi. Novopavlovka yakınlarındaki (Pokrovskoye yönü) Daçnoye köyünde konuşlandırılacağımız yere vardığımızda, orada toplandık ve her maaştan kampa gönderilmek üzere 5 bin Grivna toplamamız gerektiğini söylediler” dedi.
Ukraynalı esir, mahkumların cezaevinden alınmalarının birkaç aşamada gerçekleştiğini, ilkin yaklaşık 30 kişiyi askere aldıkları, ardından haydutların tehdit yoluyla yaklaşık 100 mahkumu daha Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gitmeye ikna ettiklerini belirterek, “Böylece tugayda kampa ayda yaklaşık yarım milyon Grivna katkıda bulunan bir bölük kuruldu” diye konuştu.
Musiyets, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde maaş aldığı üç aylık süre içinde, askere alındığı cezaevine yaklaşık 15 bin Grivna katkıda bulunduğunu belirterek, “Sözde ‘ortak kasaya’ 3 ayda 15 bin gönderdim. Her ay 5 bin. Ortak kasaya aktardığımıza ek olarak 2-2.5 bin grivna da bölüğün ihtiyaçları için veriyorduk. Bu paralarda nereye gittiğini bilmediğimiz araçlarla gönderiliyordu. Bize, otomatik silahlar için şarjörler ve başka şeyler alınacağı söyleniyordu. Şarjör filan alınmıyordu, çünkü 15-20 kişiye iki veya üç şarjör veriliyordu” dedi.
Ukraynalı esir ayrıca, cezaevindeki mahkumların da cezaevinde kaldıkları süre boyunca sözde ‘ortak kasaya’ para vermekle yükümlü olduklarını, ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine girdikten sonra ‘ödemenin’ aylık hale geldiğini ve ödemeyi reddedenlerin fiziksel şiddetle cezalandırıldıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

Ne kadar süren kaldığı önemli değil. Beş yılın da kalmış olsa savaşmaya gideceksin. Serbest kalmasına 50 gün kalan bir mahkum arkadaşım vardı, ‘ortak kasaya’ verecek parası yoktu. Bu yüzden o da savaşmaya gitti, çünkü ne annesi ne de başka kimsesi yoktu, kız arkadaşından başka kimsesi yoktu ve o da gerekli olan parayı kızdan almak istemedi. Ona, ‘bu parayı ödemek için git savaş dediler, ödemek istemiyorsan canını alırız’ dediler.

Ukraynalı esir ayrıca, haydutların cezaevi yönetimiyle anlaşmalı olduklarını,toplanan paraları kendi aralarında paylaştıklarını kaydetti.
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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