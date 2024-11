https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ukraynali-esir-ukrayna-silahli-kuvvetlerinde-hapishane-yasalari-uygulaniyor-1089946529.html

Ukraynalı esir: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde hapishane yasaları uygulanıyor

Rus güçlerine esir düşen Ukraynalı asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine alınan hükümlülerin cezaevinin ihtiyaçları için ücret ödemesi gerektiğini belirtti. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 58. Tugayında görevliyken Rus güçlerine esir düşen eski mahkum Maksim Musiyets, Sputnik muhabirine Harkov hapishanelerinden birinden Ukrayna ordusuna alınan mahkumların, yapılan her ödemeden cezaevlerindeki mahkumların ihtiyaçları için 'katkı payı' ödemek zorunda olduklarını söyledi.Esir asker, “Haydutlar çevresinden Brodyaga lakaplı bir kişi de bizimle geldi. Novopavlovka yakınlarındaki (Pokrovskoye yönü) Daçnoye köyünde konuşlandırılacağımız yere vardığımızda, orada toplandık ve her maaştan kampa gönderilmek üzere 5 bin Grivna toplamamız gerektiğini söylediler” dedi.Ukraynalı esir, mahkumların cezaevinden alınmalarının birkaç aşamada gerçekleştiğini, ilkin yaklaşık 30 kişiyi askere aldıkları, ardından haydutların tehdit yoluyla yaklaşık 100 mahkumu daha Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gitmeye ikna ettiklerini belirterek, “Böylece tugayda kampa ayda yaklaşık yarım milyon Grivna katkıda bulunan bir bölük kuruldu” diye konuştu.Musiyets, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde maaş aldığı üç aylık süre içinde, askere alındığı cezaevine yaklaşık 15 bin Grivna katkıda bulunduğunu belirterek, “Sözde ‘ortak kasaya’ 3 ayda 15 bin gönderdim. Her ay 5 bin. Ortak kasaya aktardığımıza ek olarak 2-2.5 bin grivna da bölüğün ihtiyaçları için veriyorduk. Bu paralarda nereye gittiğini bilmediğimiz araçlarla gönderiliyordu. Bize, otomatik silahlar için şarjörler ve başka şeyler alınacağı söyleniyordu. Şarjör filan alınmıyordu, çünkü 15-20 kişiye iki veya üç şarjör veriliyordu” dedi.Ukraynalı esir ayrıca, cezaevindeki mahkumların da cezaevinde kaldıkları süre boyunca sözde ‘ortak kasaya’ para vermekle yükümlü olduklarını, ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine girdikten sonra ‘ödemenin’ aylık hale geldiğini ve ödemeyi reddedenlerin fiziksel şiddetle cezalandırıldıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:Ukraynalı esir ayrıca, haydutların cezaevi yönetimiyle anlaşmalı olduklarını,toplanan paraları kendi aralarında paylaştıklarını kaydetti.

