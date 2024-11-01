https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kuleba-bati-zelenskiyden-ozel-askeri-harekat-baslamadan-once-bir-vasiyetname-hazirlamasini-istedi-1089942170.html

Kuleba: Batı, Zelenskiy'den özel askeri harekat başlamadan önce bir ‘vasiyetname’ hazırlamasını istedi

Kuleba: Batı, Zelenskiy'den özel askeri harekat başlamadan önce bir ‘vasiyetname’ hazırlamasını istedi

Sputnik Türkiye

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev’in Batılı ortaklarının Zelenskiy'den özel askeri operasyon başlamadan önce görüntülü bir ‘veda konuşması’... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T19:46+0300

2024-11-01T19:46+0300

2024-11-01T19:45+0300

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Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna’da yayın yapan TSN televizyonunun YouTube'da yayınlanan belgesel filminde, Kiev’in Batılı ortaklarının Vladimir Zelenskiy'den özel askeri operasyon başlamadan önce görüntülü bir ‘vasiyetname’ hazırlamasını istediklerini söyledi.Batılı ortakların Şubat 2022'de, özel askeri operasyon başlamadan önce, kendisinin de Kiev'e dönmemesini önerdiklerini belirten Kuleba, “Ukrayna'nın büyük bir dostu olan bir kişi tarafından bana bir mesaj gönderildi ve Kiev’e geri döneceğimi söylediğimde bana ‘o halde Zelenskiy'in her ihtimale karşı görüntülü bir vasiyetname kayda almasına ihtiyaç var’ dedi” ifadelerini kullandı. Eski bakan, Ukrayna halkının 31 yıl boyunca Ukrayna'nın ABD için önemini gereğinden fazla abarttığı itirafında bulunarak, Kiev ve Washington arasındaki nispeten ciddi ilişkilerin Ukrayna'nın ‘yok olmadığı’ Mart 2022'nin ilk günlerinde başladığını vurguladı.Kuleba ayrıca, özel askeri operasyon başlamadan önce Batı'nın Ukrayna'nın kaybedeceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’da özel askeri harekat başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonun amacını “sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak” olarak tanımladı. Özel operasyonun zorunlu bir önlem olduğunu kaydeden Putin, “başka türlü davranma şansı bırakılmadığını, yaratılan güvenlik risklerinin başka yollarla tepki vermeyi imkansız kılacak düzeyde olduğunu” kaydetti.

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ukrayna, batı, vladimir zelenskiy, vasiyetname, veda konuşması, tsn, youtube, belgesel, abd, kiev, washington, rusya, özel askeri harekat, vladimir putin