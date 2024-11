https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-bir-barajin-kontrolunu-ele-gecirdi-1089918884.html

Rus ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki bir barajın kontrolünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rus ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki önemli tesisleri yeniden kontrole almayı sürdürürken Ukrayna ordusunda ise firar vakalarının ciddi boyutlara ulaştığı ortaya... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi'nde bulunan bir barajı yeniden kontrol altına aldığı belirtildi.Sputnik'e konuşan Zima lakaplı bir Rus kıdemli subay, 'Sever' (Kuzey) askeri grubuna bağlı Hava İndirme Birliği askerlerinin yerleşim birimini kontrol ettikten sonra baraja ilerleyerek düşmanı ittiğini ve barajın kontrolünü yeniden sağladığını anlattı.Bunun her şeyden önce operasyonel bir taktik başarı olduğunu kaydeden Zima, böylece taarruzun ilerletilmesi için yeni fırsatların doğacağını belirtti.Eski Ukraynalı general: Orduda kitlesel firarlar yaşanıyorUkraynalı emekli general Sergey Krivonos, kitlesel firar vakaları nedeniyle Ukrayna'da seferberliğe dahil edilen her 100 kişiden sadece 10'unun birliklerine teslim olduğunu anlattı.Krivonos, "Hükümet, Seferberlikle ilgili kanunun uygulanmasında tamamen başarısız olduğunu kabullenmek istemiyor. Bu, zafer kazandığımızın ve Yalta'da kahve içme vaktinin geldiğinin söylendiği 2022 yılından beri sürüyor. Her 100 kişiden sadece 10'u cepheye gidiyor. Ordumuzda halihazırda 100 bin kişi birliklerini terk etti. Hepsi birer firari" dedi.Krivonos, gereken eğitim verilemediği için Ukrayna ordusuna bu kadar kişinin seferber edilmesinin bir manası olmadığının da altını çizdi.Rusya semalarında 83 İHA imha edildiRusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'dan gönderilen 83 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Kursk Bölgesi'nde 36, Bryansk Bölgesi'nde 20, Kırım'da 12, Voronej Bölgesi'nde 8, Oryol Bölgesi'nde 4 ve Belgorod Bölgesi'nde 3 İHA hedefine ulaşamadan engellendi.Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, 1 İHA'nın Bryansk kentindeki bir binaya isabet ettiğini ve 1 kişinin yaralandığını bildirdi.Oryol Bölgesi'nde ise 2 ev hasar alırken yaralanan olmadı.

