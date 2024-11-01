Arap Birliği'nden İsrail'in UNRWA ile ilgili kararına tepki
© AP Photo / Abdel Kareem HanaKuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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Arap Birliği daimi temsilcileri, Ürdün'ün talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezi'nde İsrail'in UNRWA'ya yönelik kararını görüşmek üzere olağanüstü toplantıda bir araya geldi.
İsrail parlamentosu Knesset'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Filistin'deki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin kararını görüşen Arap Birliği daimi temsilcileri, BM'de İsrail'in kararına karşı bir karar çıkarılması yönünde çağrı yaptı.
UNRWA'nın BM Genel Kurulu'nda alınan kararla kurulduğunun altını çizen daimi temsilciler, BM'de özel bir oturum yapılmasını ve İsrail'in adımına karşı bir karar alınmasını istedi.
Toplantı sonunda kabul edilen bildiride, Arap Parlamentosu'na, Arap ülkelerinin meclislerine ve Parlamentolararası Birlik'e kararın geri çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması ve İsrail'in Birlik'teki üyeliğinin dondurulmasına yönelik adım atılması talep edildi.
Bildiride, Filistinli mülteciler sorunu çözülmeden, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmadan UNRWA'dan vazgeçilemeyeceğinin altı çizilirken Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki faaliyetlerine devam edebilmesi için UNRWA'ya gerekli siyasi ve mali desteğin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
UNRWA'nın BM Genel Kurulu'nda alınan kararla kurulduğunun altını çizen daimi temsilciler, BM'de özel bir oturum yapılmasını ve İsrail'in adımına karşı bir karar alınmasını istedi.
Toplantı sonunda kabul edilen bildiride, Arap Parlamentosu'na, Arap ülkelerinin meclislerine ve Parlamentolararası Birlik'e kararın geri çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması ve İsrail'in Birlik'teki üyeliğinin dondurulmasına yönelik adım atılması talep edildi.
Bildiride, Filistinli mülteciler sorunu çözülmeden, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmadan UNRWA'dan vazgeçilemeyeceğinin altı çizilirken Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki faaliyetlerine devam edebilmesi için UNRWA'ya gerekli siyasi ve mali desteğin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
İsrail'den Beyrut'a 2 saatte 15 saldırı
Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye'nin Gubeyri, Kefaat, Seyyid Hadi Otoyolu, Mucteba, eski havalimanı yolu, Tehvita el-Gadir, Ruveys, Harik ve Muraycih bölgelerine saldırılar düzenlediğini belirtti.
İsrail'in sabah saat 03:00'ten itibaren yaklaşık 2 saat içinde Beyrut'un kırsal kesimine 15 saldırı düzenlediği ifade edildi.
İsrail'in sabah saat 03:00'ten itibaren yaklaşık 2 saat içinde Beyrut'un kırsal kesimine 15 saldırı düzenlediği ifade edildi.