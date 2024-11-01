https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/arap-birliginden-israilin-unrwa-ile-ilgili-kararina-tepki-1089914084.html

Arap Birliği'nden İsrail'in UNRWA ile ilgili kararına tepki

Arap Birliği'nden İsrail'in UNRWA ile ilgili kararına tepki

Sputnik Türkiye

Arap Birliği daimi temsilcileri, Ürdün'ün talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezi'nde İsrail'in UNRWA'ya yönelik kararını... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T10:07+0300

2024-11-01T10:07+0300

2024-11-01T10:07+0300

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israil

israil-filistin

israil parlamentosu (knesset)

knesset

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

arap birliği

parlamentolararası birlik genel kurulu

israil ordusu

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İsrail parlamentosu Knesset'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Filistin'deki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin kararını görüşen Arap Birliği daimi temsilcileri, BM'de İsrail'in kararına karşı bir karar çıkarılması yönünde çağrı yaptı.UNRWA'nın BM Genel Kurulu'nda alınan kararla kurulduğunun altını çizen daimi temsilciler, BM'de özel bir oturum yapılmasını ve İsrail'in adımına karşı bir karar alınmasını istedi.Toplantı sonunda kabul edilen bildiride, Arap Parlamentosu'na, Arap ülkelerinin meclislerine ve Parlamentolararası Birlik'e kararın geri çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması ve İsrail'in Birlik'teki üyeliğinin dondurulmasına yönelik adım atılması talep edildi.Bildiride, Filistinli mülteciler sorunu çözülmeden, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmadan UNRWA'dan vazgeçilemeyeceğinin altı çizilirken Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki faaliyetlerine devam edebilmesi için UNRWA'ya gerekli siyasi ve mali desteğin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.İsrail'den Beyrut'a 2 saatte 15 saldırıLübnan basını, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye'nin Gubeyri, Kefaat, Seyyid Hadi Otoyolu, Mucteba, eski havalimanı yolu, Tehvita el-Gadir, Ruveys, Harik ve Muraycih bölgelerine saldırılar düzenlediğini belirtti.İsrail'in sabah saat 03:00'ten itibaren yaklaşık 2 saat içinde Beyrut'un kırsal kesimine 15 saldırı düzenlediği ifade edildi.

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