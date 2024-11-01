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Araştırma: Ozon tabakasının tamamen kapanacağı tarih belli oldu
Araştırma: Ozon tabakasının tamamen kapanacağı tarih belli oldu
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1984 yılında keşfedilen ozon tabakasındaki delik oluşumunun iklim anlaşmaları sayesinde giderek küçülmeye başladığı belirlendi. Gezegenin güneş ışınlarından... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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Bilim insanları tarafından toplanan verilere göre 1984 yılında keşfedilen ozon tabakasındaki deliğin kapanacağı tarih belli oldu.Dünyanın dış yüzeyini kaplayarak zararlı ışınları engelleyen ozon tabakası iklim araştırmacılarının elde ettiği verilere göre iyileşmeye başladı. Bilim insanları 1992 yılından beri 7 deliğin keşfedildiği ozon tabakasında en küçük deliğin ilk kez görüldüğünü ifade etti. Araştırmacılar 2024 yılında görülen deliğin 2000 yılından beri görülen en küçük delik olduğunu ve Antartika deliği olarak isimlendirildiğini açıkladı. NOAA bilim insanı Dr. Paul Newman ''Son 20 yılda uygulanan kimyasalların engellenmesi politikası ozon tabakasında iyileşmeyi sağladı. Ancak delik halen Amerika kıtası büyüklüğünde'' dedi. NOAA yetkilileri ozon tabakasının 2066 yılında tamamen iyileşeceğini, eski kalınlığına ise 40 yılda tamamen döneceğini ifade etti. 2024 Mart ayında en iyi seviyeye ulaştığı belirtilen ozon tabakasının güneş ışınlarından tamamen koruduğu açıklandı.
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ozon tabakası nedir, ozon tabakası deliği
ozon tabakası nedir, ozon tabakası deliği

Araştırma: Ozon tabakasının tamamen kapanacağı tarih belli oldu

01:02 01.11.2024 (güncellendi: 01:08 01.11.2024)
© Fotoğraf : TwitterOzon tabakası
Ozon tabakası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Fotoğraf : Twitter
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1984 yılında keşfedilen ozon tabakasındaki delik oluşumunun iklim anlaşmaları sayesinde giderek küçülmeye başladığı belirlendi. Gezegenin güneş ışınlarından korunmasında en önemli koruyucu olan tabakadaki delik 1992 yılından beri görülen en küçük seviyeye geldi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tabakanın 2066 yılında kapanacağını açıkladı.
Bilim insanları tarafından toplanan verilere göre 1984 yılında keşfedilen ozon tabakasındaki deliğin kapanacağı tarih belli oldu.
Dünyanın dış yüzeyini kaplayarak zararlı ışınları engelleyen ozon tabakası iklim araştırmacılarının elde ettiği verilere göre iyileşmeye başladı. Bilim insanları 1992 yılından beri 7 deliğin keşfedildiği ozon tabakasında en küçük deliğin ilk kez görüldüğünü ifade etti. Araştırmacılar 2024 yılında görülen deliğin 2000 yılından beri görülen en küçük delik olduğunu ve Antartika deliği olarak isimlendirildiğini açıkladı. NOAA bilim insanı Dr. Paul Newman ''Son 20 yılda uygulanan kimyasalların engellenmesi politikası ozon tabakasında iyileşmeyi sağladı. Ancak delik halen Amerika kıtası büyüklüğünde'' dedi. NOAA yetkilileri ozon tabakasının 2066 yılında tamamen iyileşeceğini, eski kalınlığına ise 40 yılda tamamen döneceğini ifade etti. 2024 Mart ayında en iyi seviyeye ulaştığı belirtilen ozon tabakasının güneş ışınlarından tamamen koruduğu açıklandı.
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