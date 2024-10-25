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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/dunyada-ilk-kez-uzay-seyahati-icin-bilet-satisi-basladi-5-dakikalik-seyahat-210-bin-dolar-1089688772.html
Dünyada ilk kez uzay seyahati için bilet satışı başladı: 5 dakikalık seyahat 210 bin dolar
Dünyada ilk kez uzay seyahati için bilet satışı başladı: 5 dakikalık seyahat 210 bin dolar
Sputnik Türkiye
Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Deep Blue Aerospace isimli şirket uzay yolculuğu için bilet satışı yapan ülkedeki ilk firma oldu. 2027 yılında roketle yörünge... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Çin'in Ciangsu eyaletinde bulunan 'Deep Blue Aerospace' isimli şirket uzay turizmi için bilet satışı yapan ilk firma oldu.2027 yılında uzay seyahati planlayan 'Deep Blue Aerospace' adlı firma Çin Halk Cumhuriyeti'nde uzay yolculuğu için bilet satışı yapan ilk şirket oldu. Roketle yörünge altı seferi düzenlemeyi planlayan şirket 12 dakikalık yolculuk süresinin 5 dakikasını atmosfer dışında gerçekleştireceğini açıkladı. 24 Ekim Perşembe günü online bilet satışı yapan firma iki bileti 1.5 milyon yuan (210 bin dolar) fiyatından sattığı ifade edildi. Uzaya roketle çıkış yapılacağı sebebiyle test çalışmalarını hızlandıran şirket yeniden kullanılabilir roket sistemi üzerinde çalışıyor. Kasım ayında bilet satışlarını artıracağını açıklayan 'Deep Blue Aerospace' firması Çin'in uzay seyahatinde öncü olmayı amaçladığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211227/3-eski-spacex-muhendisi-pizza-satmaya-basladi-1052162144.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, uzay, seyahat, uzay yolculuğu, uzay yürüyüşü, bilet, bilet satışı, online bilet, tavan bilet fiyatı, dolar, yuan
çin, çin halk cumhuriyeti, uzay, seyahat, uzay yolculuğu, uzay yürüyüşü, bilet, bilet satışı, online bilet, tavan bilet fiyatı, dolar, yuan

Dünyada ilk kez uzay seyahati için bilet satışı başladı: 5 dakikalık seyahat 210 bin dolar

21:18 25.10.2024
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinAngara-A5 uzay aracı Vostoçnıy Uzay Üssünden fırlatıldı
Angara-A5 uzay aracı Vostoçnıy Uzay Üssünden fırlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Sergey Bobylev
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Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Deep Blue Aerospace isimli şirket uzay yolculuğu için bilet satışı yapan ülkedeki ilk firma oldu. 2027 yılında roketle yörünge altı seferi düzenlemeyi planlayan şirket 12 dakikalık yolculuk süresinin 5 dakikasını atmosfer dışında gerçekleştireceğini ifade etti. Satışa sunulan iki bilet 210 bin dolara alıcı buldu.
Çin'in Ciangsu eyaletinde bulunan 'Deep Blue Aerospace' isimli şirket uzay turizmi için bilet satışı yapan ilk firma oldu.
2027 yılında uzay seyahati planlayan 'Deep Blue Aerospace' adlı firma Çin Halk Cumhuriyeti'nde uzay yolculuğu için bilet satışı yapan ilk şirket oldu. Roketle yörünge altı seferi düzenlemeyi planlayan şirket 12 dakikalık yolculuk süresinin 5 dakikasını atmosfer dışında gerçekleştireceğini açıkladı. 24 Ekim Perşembe günü online bilet satışı yapan firma iki bileti 1.5 milyon yuan (210 bin dolar) fiyatından sattığı ifade edildi. Uzaya roketle çıkış yapılacağı sebebiyle test çalışmalarını hızlandıran şirket yeniden kullanılabilir roket sistemi üzerinde çalışıyor. Kasım ayında bilet satışlarını artıracağını açıklayan 'Deep Blue Aerospace' firması Çin'in uzay seyahatinde öncü olmayı amaçladığı ifade edildi.
3 eski SpaceX mühendisi pizza satmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
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