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Aile hekimleri, yeni yönetmeliği protesto etmek için 5-6 ve 7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı
Aile hekimleri, yeni yönetmeliği protesto etmek için 5-6 ve 7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki büyüyor. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu 5-6 ve 7 Kasım'da iş bırakma kararı aldı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T14:26+0300
2024-11-01T14:26+0300
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sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile hekimleri ise yönetmeliğe tepki gösterdi. Aile Hekimleri Federasyonu yaptığı açıklamada, 5-6 ve 7 Kasım'da iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Yeni yönetmelikte neler var? Hangi kriterler aranacak? Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldıklarını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için davada açmıştı.Mobbing niteliğinde bu tasarıdan bir an önce vazgeçinAHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, yönetmeliğe ilişkin daha önce yaptığı açıklamada “Biz hastalarımıza bilimsel temellere dayalı özgürce sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Sayılarla, formüllerle değil. Sağlıkta şiddet her geçen gün artıyor. Bizler hem hastalarımızla hem de sistemin zorlukları ile boğuşurken fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Şiddet sadece bizlere değil, sağlık sisteminin tamamına zarar veriyor. Yönetmeliği kabul etmiyoruz. Mobbing niteliğindeki bu tasarıdan bir an önce vazgeçin. Mesleğimizin, halkımızın ve aile hekimliği geleceğimizin savunucusu olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Haklı mücadelemizden asla geri adım atmayacağız” demişti. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişikliklerle ilgili tepki gösteren doktorlara Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu doktorlara 'müsterih olun' diye seslenmişti. Yeni yönetmelikte neler var?Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi, nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi.Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.Buna göre, aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi. Kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı da kıstaslara eklendiYönetmelikte, kronik hastalık taramalarının artırılması, kronik hastalıkların en erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının özendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.Bu çerçevede, aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak kıstaslara, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı hekime müracaat sayısının azaltılması, aile hekimliği birimi memnuniyet oranının il oranının üzerinde olmasına ilişkin hususlar da eklendi.Düzenlemelerle, hekim başına düşen hasta sayısı azaltılarak kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerinin etkin yapılmasının teşviki, vatandaşlara aile hekimliklerince ayrılan sürenin artması ve daha nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/saglik-bakani-memisoglu-yeni-yonetmelige-tepkili-olan-aile-hekimlerine-seslendi-musterih-olun-1089920937.html
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Aile hekimleri, yeni yönetmeliği protesto etmek için 5-6 ve 7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı

14:26 01.11.2024
© AAdoktor, hekim
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki büyüyor. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu 5-6 ve 7 Kasım'da iş bırakma kararı aldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile hekimleri ise yönetmeliğe tepki gösterdi. Aile Hekimleri Federasyonu yaptığı açıklamada, 5-6 ve 7 Kasım'da iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Yeni yönetmelikte neler var? Hangi kriterler aranacak?
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldıklarını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için davada açmıştı.

Mobbing niteliğinde bu tasarıdan bir an önce vazgeçin

AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, yönetmeliğe ilişkin daha önce yaptığı açıklamada “Biz hastalarımıza bilimsel temellere dayalı özgürce sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Sayılarla, formüllerle değil. Sağlıkta şiddet her geçen gün artıyor. Bizler hem hastalarımızla hem de sistemin zorlukları ile boğuşurken fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Şiddet sadece bizlere değil, sağlık sisteminin tamamına zarar veriyor. Yönetmeliği kabul etmiyoruz. Mobbing niteliğindeki bu tasarıdan bir an önce vazgeçin. Mesleğimizin, halkımızın ve aile hekimliği geleceğimizin savunucusu olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Haklı mücadelemizden asla geri adım atmayacağız” demişti.
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişikliklerle ilgili tepki gösteren doktorlara Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu doktorlara 'müsterih olun' diye seslenmişti.

Yeni yönetmelikte neler var?

Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi, nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi.
Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.
Buna göre, aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi.

Kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı da kıstaslara eklendi

Yönetmelikte, kronik hastalık taramalarının artırılması, kronik hastalıkların en erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının özendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.
Bu çerçevede, aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak kıstaslara, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı hekime müracaat sayısının azaltılması, aile hekimliği birimi memnuniyet oranının il oranının üzerinde olmasına ilişkin hususlar da eklendi.
Düzenlemelerle, hekim başına düşen hasta sayısı azaltılarak kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerinin etkin yapılmasının teşviki, vatandaşlara aile hekimliklerince ayrılan sürenin artması ve daha nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amaçlanıyor.
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
SAĞLIK
Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni yönetmeliğe tepkili olan aile hekimlerine seslendi: 'Müsterih olun'
12:04
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