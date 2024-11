https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/aile-hekimleri-yeni-yonetmeligi-protesto-etmek-icin-5-6-ve-7-kasim-tarihlerinde-is-birakma-karari-1089929341.html

Aile hekimleri, yeni yönetmeliği protesto etmek için 5-6 ve 7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı

Aile hekimleri, yeni yönetmeliği protesto etmek için 5-6 ve 7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki büyüyor. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu 5-6 ve 7 Kasım'da iş bırakma kararı aldı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T14:26+0300

2024-11-01T14:26+0300

2024-11-01T14:26+0300

sağlik

hekim

aile hekimliği

aile hekimleri dernekleri federasyonu

iş bırakma

iş bırakma eylemi

sağlık bakanlığı

protesto

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile hekimleri ise yönetmeliğe tepki gösterdi. Aile Hekimleri Federasyonu yaptığı açıklamada, 5-6 ve 7 Kasım'da iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Yeni yönetmelikte neler var? Hangi kriterler aranacak? Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldıklarını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için davada açmıştı.Mobbing niteliğinde bu tasarıdan bir an önce vazgeçinAHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, yönetmeliğe ilişkin daha önce yaptığı açıklamada “Biz hastalarımıza bilimsel temellere dayalı özgürce sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Sayılarla, formüllerle değil. Sağlıkta şiddet her geçen gün artıyor. Bizler hem hastalarımızla hem de sistemin zorlukları ile boğuşurken fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Şiddet sadece bizlere değil, sağlık sisteminin tamamına zarar veriyor. Yönetmeliği kabul etmiyoruz. Mobbing niteliğindeki bu tasarıdan bir an önce vazgeçin. Mesleğimizin, halkımızın ve aile hekimliği geleceğimizin savunucusu olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Haklı mücadelemizden asla geri adım atmayacağız” demişti. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişikliklerle ilgili tepki gösteren doktorlara Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu doktorlara 'müsterih olun' diye seslenmişti. Yeni yönetmelikte neler var?Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi, nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi.Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.Buna göre, aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi. Kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı da kıstaslara eklendiYönetmelikte, kronik hastalık taramalarının artırılması, kronik hastalıkların en erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının özendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.Bu çerçevede, aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak kıstaslara, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı hekime müracaat sayısının azaltılması, aile hekimliği birimi memnuniyet oranının il oranının üzerinde olmasına ilişkin hususlar da eklendi.Düzenlemelerle, hekim başına düşen hasta sayısı azaltılarak kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerinin etkin yapılmasının teşviki, vatandaşlara aile hekimliklerince ayrılan sürenin artması ve daha nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/saglik-bakani-memisoglu-yeni-yonetmelige-tepkili-olan-aile-hekimlerine-seslendi-musterih-olun-1089920937.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile hekimi, iş bırakma, aile hekimi iş bırakma eylemi, aile hekimi iş bırakma eylemi kasım, aile hekimi iş bırakma eylemi 2024,