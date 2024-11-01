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Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni yönetmeliğe tepkili olan aile hekimlerine seslendi: 'Müsterih olun'
Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni yönetmeliğe tepkili olan aile hekimlerine seslendi: 'Müsterih olun'
Sputnik Türkiye
Aile hekimleri, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde getirilen performans sistemi getirilmesi, hekim başına düşen sayısının azaltılması ve... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T12:04+0300
2024-11-01T12:04+0300
sağlik
aile hekimliği
aile hekimliği çalışanları sendikası
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
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Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmeliği dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle ilgili tartışmalar ise gündemde. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından sözleşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Öyle görünüyor ki Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliğini gözden çıkardı" denilirken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu doktorlara 'müsterih olun' diye seslendi. Yönetmelikle birlikte aile hekimliğine düşen kişi sayısı 3 bin 500'e düşürülürken, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılacak. Ayrıca lohusa izlemleri de hamile, bebek, çocuk izlemlerinde olduğu gibi aile hekimlerinin yakın takip etmesi gereken kriterler arasına alındı. Yönetmeliği göre son altı ayda aile sağlığı merkezine gelmeyen hastalar için aile hekimlerine ödeme yapılmayacak. Aile hekimleri ise bu şartlara tepkili. Aile hekimlerine seslendiSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise 30 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğiyle getirilen uygulamalara ilişkin hekimlere ve topluma seslendiği videolu açıklamasını yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, alanlarında tecrübeli ve sahaya hakim bir ekiple, çok sayıda hekimle ve paydaşla görüşerek yönetmeliğin hazırlandığını, kamuoyu ve sağlık çalışanlarıyla paylaşıldığını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısını azaltarak vatandaşlarımıza aile hekimliklerince ayrılan süreyi artırıyoruz, kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerin etkin yapılmasını teşvik ediyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte her bir aile hekimimize kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500'e düşürdük. Bu sayede vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/aile-hekimleriyle-ilgili-yeni-duzenleme-1-kasimdan-itibaren-yururlukte-1089847537.html
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aile hekimliği, aile hekimi, yeni yönetmelik nedir, aile hekimi açık mı
aile hekimliği, aile hekimi, yeni yönetmelik nedir, aile hekimi açık mı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni yönetmeliğe tepkili olan aile hekimlerine seslendi: 'Müsterih olun'

12:04 01.11.2024
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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Aile hekimleri, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde getirilen performans sistemi getirilmesi, hekim başına düşen sayısının azaltılması ve ücretler konusundaki düzenlemelere tepkili. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise hekimlere 'müsterih olun' diye seslenirken, yeni düzenlemeyi anlattı.
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmeliği dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle ilgili tartışmalar ise gündemde. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından sözleşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Öyle görünüyor ki Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliğini gözden çıkardı" denilirken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu doktorlara 'müsterih olun' diye seslendi.
Yönetmelikle birlikte aile hekimliğine düşen kişi sayısı 3 bin 500'e düşürülürken, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılacak. Ayrıca lohusa izlemleri de hamile, bebek, çocuk izlemlerinde olduğu gibi aile hekimlerinin yakın takip etmesi gereken kriterler arasına alındı. Yönetmeliği göre son altı ayda aile sağlığı merkezine gelmeyen hastalar için aile hekimlerine ödeme yapılmayacak. Aile hekimleri ise bu şartlara tepkili.

Aile hekimlerine seslendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise 30 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğiyle getirilen uygulamalara ilişkin hekimlere ve topluma seslendiği videolu açıklamasını yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, alanlarında tecrübeli ve sahaya hakim bir ekiple, çok sayıda hekimle ve paydaşla görüşerek yönetmeliğin hazırlandığını, kamuoyu ve sağlık çalışanlarıyla paylaşıldığını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Kuşkusuz temel sağlık hizmetleri noktasında aile hekimliği, birinci basamakta çok mühim bir yer tutuyor. Aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamakla entegrasyonu, sağlık hizmeti sunumunda kritik önem arz ediyor. Hekim-hasta ilişkisinin mahremiyeti ve manevi boyutunu önemseyen bir hekim ve Bakan olarak aile hekimliğini, hekim-hasta ilişkisinde güvenin tesis edildiği çok önemli bir zemin olarak görüyorum. Sağlık Bakanlığı olarak da en temelde vatandaşımızın sağlık hizmetine temas ettiği ilk noktanın 'aile hekimi' olmasını istiyoruz. Önceliğimiz, hastalanmadan vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmektir."
Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısını azaltarak vatandaşlarımıza aile hekimliklerince ayrılan süreyi artırıyoruz, kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerin etkin yapılmasını teşvik ediyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte her bir aile hekimimize kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500'e düşürdük. Bu sayede vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz."
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
TÜRKİYE
Aile hekimleriyle ilgili yeni düzenleme: 1 Kasım'dan itibaren yürürlükte
30 Ekim, 15:05
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