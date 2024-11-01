https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/saglik-bakani-memisoglu-yeni-yonetmelige-tepkili-olan-aile-hekimlerine-seslendi-musterih-olun-1089920937.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni yönetmeliğe tepkili olan aile hekimlerine seslendi: 'Müsterih olun'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni yönetmeliğe tepkili olan aile hekimlerine seslendi: 'Müsterih olun'

Sputnik Türkiye

Aile hekimleri, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde getirilen performans sistemi getirilmesi, hekim başına düşen sayısının azaltılması ve... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T12:04+0300

2024-11-01T12:04+0300

2024-11-01T12:04+0300

sağlik

aile hekimliği

aile hekimliği çalışanları sendikası

sağlık bakanlığı

kemal memişoğlu

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Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmeliği dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle ilgili tartışmalar ise gündemde. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından sözleşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Öyle görünüyor ki Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliğini gözden çıkardı" denilirken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu doktorlara 'müsterih olun' diye seslendi. Yönetmelikle birlikte aile hekimliğine düşen kişi sayısı 3 bin 500'e düşürülürken, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılacak. Ayrıca lohusa izlemleri de hamile, bebek, çocuk izlemlerinde olduğu gibi aile hekimlerinin yakın takip etmesi gereken kriterler arasına alındı. Yönetmeliği göre son altı ayda aile sağlığı merkezine gelmeyen hastalar için aile hekimlerine ödeme yapılmayacak. Aile hekimleri ise bu şartlara tepkili. Aile hekimlerine seslendiSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise 30 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğiyle getirilen uygulamalara ilişkin hekimlere ve topluma seslendiği videolu açıklamasını yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, alanlarında tecrübeli ve sahaya hakim bir ekiple, çok sayıda hekimle ve paydaşla görüşerek yönetmeliğin hazırlandığını, kamuoyu ve sağlık çalışanlarıyla paylaşıldığını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısını azaltarak vatandaşlarımıza aile hekimliklerince ayrılan süreyi artırıyoruz, kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerin etkin yapılmasını teşvik ediyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte her bir aile hekimimize kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500'e düşürdük. Bu sayede vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/aile-hekimleriyle-ilgili-yeni-duzenleme-1-kasimdan-itibaren-yururlukte-1089847537.html

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aile hekimliği, aile hekimi, yeni yönetmelik nedir, aile hekimi açık mı