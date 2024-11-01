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2025 yılında reform üstüne reform geliyor: Emeklilik yaşı ve esnek çalışma modeli dahil her şey değişecek
2025 yılında reform üstüne reform geliyor: Emeklilik yaşı ve esnek çalışma modeli dahil her şey değişecek
Sputnik Türkiye
2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. İçerisinde birçok düzenlemenin olduğu programda sosyal güvenlik alanındaki reform... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T08:40+0300
2024-11-01T08:40+0300
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Emeklilik sisteminde BES'e kadar birçok düzenlemeyi içinde barındıran 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda yapılacak düzenlemelere ayrıntılı bir şekilde yer veriliyor. Bir süredir konuşulan ama herhangi bir sonuç alınamayan sosyal güvenlik konuları ise 2025 yılında şekilleneceği yapılan program ile belli oldu.Otomati̇k katılım si̇stemi̇ i̇ki̇nci̇ emekli̇li̇k si̇stemi̇ olacakEkonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, BES'ten daha farklı olan; çalışanların otomatik olarak katıldığı işveren katkısı ile oluşturulan "Otomatik Katılım Sistemi" ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi program içerisinde yer edindi. Tedbirde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından oluşturulan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi modelinin, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Danışma Kurulu ile istişare edilerek model oluşturulacağı ve mevzuat çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi. Zorunlu ikinci basamak emekliliğin etkinleştirilmesi için fon çeşitliliğinin artırılması, BES kesintilerinin azaltılması, 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin BES’e katılımının teşviki de tedbirler arasında yer aldı.Esnek çalişma modeli̇ i̇çi̇n düzenleme geli̇yorPandemi ile beraber çalışma hayatı esnek çalışma modeline evrildi. Uzaktan çalışan kişiler için ise 2025 yılında hukuki altyapının geliştirilmesi programda bir kez daha yer buldu.Emekli̇li̇k yaşı deği̇şi̇yor mu?En dikkat çeken madde ise 'emeklilik yaşı' oldu. Yıllık Programın, 406.3 kodlu tedbirinde, “Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı. 2008 yılında yapılan düzenlemenin en çok eleştirilen unsurlarından olan ve insanların daha uzun süre çalışmama nedenleri arasında gösterilen aylık bağlama sisteminde de değişiklik tedbiri işareti verildi. Tedbirler arasında, çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik etmeye yönelik ilave bir maliyet oluşturmayacak şekilde tedbir alınması yönünde bir araştırma başlatılacağı, dünya uygulamaları incelenerek bir maliyet çalışması yapılacağı aktarıldı.Kurumlar arası çalışmalar yapılacakYine sosyal güvenlikte, aktüeryal dengenin güçlendirilmesi için reform alanları belirlenecek ve kurumlar arası bir ortak çalışma gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, istatistik kapasitesinin artırılması, düzenli izleme ve raporlama mekanizmasının oluşturulması da tedbirler arasında yer aldı.İsti̇hdama katılmaları i̇çi̇n mesleki̇ rehabi̇li̇tasyonPlanın içine yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için yeni bir sigorta kolu olarak 'bakım sigortası' oluşturulması da eklendi. Ayrıca, sürekli işgörmezlik veya maluliyet geliri alanların yeniden istihdama katılımı için mesleki rehabilitasyon uygulanması, prim borçları tahsilatının etkinleştirilmesi, denetimin güçlendirilmesi, veri analizi yoluyla kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele tedbirlerine de yer verildi.Kadın, genç ve engellilerin istihdama katılması için çalışmaların yapılacağı da planın içine dahil edildi. Ayrıca, işverenlerin SGK ile ilgili tüm işlemlerini kolaylaştırmak için altyapıyı geliştirmek, bürokrasinin daha da azaltılması ve tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaştırılması tedbirlerine de yer verildi.
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2025 yılı, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş farkı, kök maaş, işsizlik maaşı, yaş
2025 yılı, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş farkı, kök maaş, işsizlik maaşı, yaş

2025 yılında reform üstüne reform geliyor: Emeklilik yaşı ve esnek çalışma modeli dahil her şey değişecek

08:40 01.11.2024
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. İçerisinde birçok düzenlemenin olduğu programda sosyal güvenlik alanındaki reform hazırlıkları dikkat çekiyor. Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik yaşı gibi düzenlemeleri içeren programda esnek çalışma programları da göz önünde bulunduruldu.
Emeklilik sisteminde BES'e kadar birçok düzenlemeyi içinde barındıran 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda yapılacak düzenlemelere ayrıntılı bir şekilde yer veriliyor. Bir süredir konuşulan ama herhangi bir sonuç alınamayan sosyal güvenlik konuları ise 2025 yılında şekilleneceği yapılan program ile belli oldu.

Otomati̇k katılım si̇stemi̇ i̇ki̇nci̇ emekli̇li̇k si̇stemi̇ olacak

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, BES'ten daha farklı olan; çalışanların otomatik olarak katıldığı işveren katkısı ile oluşturulan "Otomatik Katılım Sistemi" ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi program içerisinde yer edindi. Tedbirde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından oluşturulan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi modelinin, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Danışma Kurulu ile istişare edilerek model oluşturulacağı ve mevzuat çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi. Zorunlu ikinci basamak emekliliğin etkinleştirilmesi için fon çeşitliliğinin artırılması, BES kesintilerinin azaltılması, 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin BES’e katılımının teşviki de tedbirler arasında yer aldı.

Esnek çalişma modeli̇ i̇çi̇n düzenleme geli̇yor

Pandemi ile beraber çalışma hayatı esnek çalışma modeline evrildi. Uzaktan çalışan kişiler için ise 2025 yılında hukuki altyapının geliştirilmesi programda bir kez daha yer buldu.

Emekli̇li̇k yaşı deği̇şi̇yor mu?

En dikkat çeken madde ise 'emeklilik yaşı' oldu. Yıllık Programın, 406.3 kodlu tedbirinde, “Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı. 2008 yılında yapılan düzenlemenin en çok eleştirilen unsurlarından olan ve insanların daha uzun süre çalışmama nedenleri arasında gösterilen aylık bağlama sisteminde de değişiklik tedbiri işareti verildi. Tedbirler arasında, çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik etmeye yönelik ilave bir maliyet oluşturmayacak şekilde tedbir alınması yönünde bir araştırma başlatılacağı, dünya uygulamaları incelenerek bir maliyet çalışması yapılacağı aktarıldı.

Kurumlar arası çalışmalar yapılacak

Yine sosyal güvenlikte, aktüeryal dengenin güçlendirilmesi için reform alanları belirlenecek ve kurumlar arası bir ortak çalışma gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, istatistik kapasitesinin artırılması, düzenli izleme ve raporlama mekanizmasının oluşturulması da tedbirler arasında yer aldı.

İsti̇hdama katılmaları i̇çi̇n mesleki̇ rehabi̇li̇tasyon

Planın içine yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için yeni bir sigorta kolu olarak 'bakım sigortası' oluşturulması da eklendi. Ayrıca, sürekli işgörmezlik veya maluliyet geliri alanların yeniden istihdama katılımı için mesleki rehabilitasyon uygulanması, prim borçları tahsilatının etkinleştirilmesi, denetimin güçlendirilmesi, veri analizi yoluyla kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele tedbirlerine de yer verildi.
Kadın, genç ve engellilerin istihdama katılması için çalışmaların yapılacağı da planın içine dahil edildi. Ayrıca, işverenlerin SGK ile ilgili tüm işlemlerini kolaylaştırmak için altyapıyı geliştirmek, bürokrasinin daha da azaltılması ve tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaştırılması tedbirlerine de yer verildi.
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