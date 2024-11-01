https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/mahkemeden-dikkat-ceken-karar-borcu-olmadigi-halde-100-bin-tl-icra-takibi-baslatildi-1089910575.html

Mahkemeden dikkat çeken karar: Borcu olmadığı halde 100 bin TL icra takibi başlatıldı

Mahkemeden dikkat çeken karar: Borcu olmadığı halde 100 bin TL icra takibi başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da ticaretle uğraşan bir kişi borcu olmadığı halde 100 bin TL icra takibi başlatıldığını hesaplarına haciz konulduğu sırada öğreniyor. 100 bin TL’lik... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T08:09+0300

2024-11-01T08:09+0300

2024-11-01T08:09+0300

borç

ekonomi

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mahkeme kararı

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Borcu olmadığı halde adına 100 bin TL’lik icra takibi başlatılan kişi banka hesaplarına haciz konulunca durumu çok geç fark ediyor ve gecikmiş itiraz davası açıyor. Mahkemeden icra davasıyla ilgili önemli bir karar çıkıyor.Gerçekte yaşanmış dava örneğini milliyet.com.tr’ye anlatan Avukat Gizem Gonce şu ifadeleri kullandı: ‘Tebli̇gat eski̇ adrese gi̇di̇yor, i̇ti̇raz süresi̇ kaçiyor’‘Banka hesaplarina haci̇z sonrasi i̇crayi öğreni̇yor’Mahkeme geçi̇ci̇ olarak i̇cra taki̇bi̇ni̇ durdurdu‘Tebli̇gati alan ki̇şi̇ mutlaka bunu bi̇ldi̇rmeli̇’İcra taki̇bi̇yle i̇lgi̇li̇ di̇kkat çeken karar‘Geci̇kmi̇ş i̇ti̇raz davasi açilabi̇li̇r’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/resmi-gazetede-yayimlandi-mevduattan-alinan-stopaj-artirildi-1089910154.html

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