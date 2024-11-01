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Mahkemeden dikkat çeken karar: Borcu olmadığı halde 100 bin TL icra takibi başlatıldı
Mahkemeden dikkat çeken karar: Borcu olmadığı halde 100 bin TL icra takibi başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da ticaretle uğraşan bir kişi borcu olmadığı halde 100 bin TL icra takibi başlatıldığını hesaplarına haciz konulduğu sırada öğreniyor. 100 bin TL’lik... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T08:09+0300
2024-11-01T08:09+0300
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Borcu olmadığı halde adına 100 bin TL’lik icra takibi başlatılan kişi banka hesaplarına haciz konulunca durumu çok geç fark ediyor ve gecikmiş itiraz davası açıyor. Mahkemeden icra davasıyla ilgili önemli bir karar çıkıyor.Gerçekte yaşanmış dava örneğini milliyet.com.tr’ye anlatan Avukat Gizem Gonce şu ifadeleri kullandı: ‘Tebli̇gat eski̇ adrese gi̇di̇yor, i̇ti̇raz süresi̇ kaçiyor’‘Banka hesaplarina haci̇z sonrasi i̇crayi öğreni̇yor’Mahkeme geçi̇ci̇ olarak i̇cra taki̇bi̇ni̇ durdurdu‘Tebli̇gati alan ki̇şi̇ mutlaka bunu bi̇ldi̇rmeli̇’İcra taki̇bi̇yle i̇lgi̇li̇ di̇kkat çeken karar‘Geci̇kmi̇ş i̇ti̇raz davasi açilabi̇li̇r’
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Mahkemeden dikkat çeken karar: Borcu olmadığı halde 100 bin TL icra takibi başlatıldı

08:09 01.11.2024
© AAMahkeme
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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İstanbul’da ticaretle uğraşan bir kişi borcu olmadığı halde 100 bin TL icra takibi başlatıldığını hesaplarına haciz konulduğu sırada öğreniyor. 100 bin TL’lik borç için tebligat eski taşındığı eve gidiyor ve 7 günlük itiraz süresi kaçıyor. Kişi bunun akabinde mahkemeye itiraz davası açıyor ve mahkemeden dikkat çeken bir karar çıkıyor.
Borcu olmadığı halde adına 100 bin TL’lik icra takibi başlatılan kişi banka hesaplarına haciz konulunca durumu çok geç fark ediyor ve gecikmiş itiraz davası açıyor. Mahkemeden icra davasıyla ilgili önemli bir karar çıkıyor.
Gerçekte yaşanmış dava örneğini milliyet.com.tr’ye anlatan Avukat Gizem Gonce şu ifadeleri kullandı:
“Ticaretle uğraşan bir kişi İstanbul’da yaşıyor. Herhangi bir borcu olmamasına rağmen ticari iş yaptığı kişi kendisine 100 bin TL bedelli bir icra takibi başlatıyor. Bu icra takibi herhangi bir belgeye ve faturaya dayanmıyor."

‘Tebli̇gat eski̇ adrese gi̇di̇yor, i̇ti̇raz süresi̇ kaçiyor’

İcra takibinin tebligatı borçlu olduğu öne sürülen kişiye daha önce oturduğu İzmir’deki evine gidiyor. Ancak bu kişi evden yaklaşık 2 yıl önce taşındığı için gelen tebligattan haberdar olamıyor. Kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmadığı için 7 günlük itiraz süresini kaçırıyor.

‘Banka hesaplarina haci̇z sonrasi i̇crayi öğreni̇yor’

Alacaklı olan kişi icra takibinin kesinleşmesi talebinde bulunarak borcu olduğunu öne sürdüğü kişiye ait gayrimenkul, menkul, taşınmazlar ve banka hesaplarına haciz işlemi uyguluyor. Borçlu olduğu iddia edilen kişi bankadaki olağan hesaplarından para çekemediği noktada icra takibinden haberdar oluyor.

Mahkeme geçi̇ci̇ olarak i̇cra taki̇bi̇ni̇ durdurdu

Borcu olduğu öne sürülen kişi icra takibi ve usulüne uygun olmayan tebligata İstanbul 23’üncü İcra Hukuk Mahkemesinde gecikmiş itiraz davası açtı. Mahkemenin verdiği kararla geçici olarak tedbiren icra takibinin durdurulmasına karar verildi.

‘Tebli̇gati alan ki̇şi̇ mutlaka bunu bi̇ldi̇rmeli̇’

Herhangi bir kişi bir icra takibi yaptığında Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) adresine yapılan tebligat önemlidir, fakat tebligatı alan kişi mutlaka bu durumu tebligat sahibine bildirmelidir. Bildirilmiyorsa tekrar MERNİS adresine tebligatı çıkarması gerekmektedir. Böylece artık bu tebligat muhtara tebliğ olmaktadır. Muhtar da borçlu olan kişiye bildirimde bulunarak bu tebligatın kendisine geldiğini, yasal süreleri kaçırmaması gerektiğini hatırlatmalıdır.

İcra taki̇bi̇yle i̇lgi̇li̇ di̇kkat çeken karar

Yaşanmış dava örneğinde ise muhtara yapılan tebligat hatırlatılmadığı gibi hiçbir haber verilmediğinden dolayı yapılmış olan icra takibi haksız bulunmuştur. İcra Hukuk Mahkemesi alacaklı tarafından yapılan takibin tedbiren durdurulmasına karar vermiştir.

‘Geci̇kmi̇ş i̇ti̇raz davasi açilabi̇li̇r’

"Genelde kişiler yapılan tebligatlara e-Devlet'ten bakmadıkları için büyük mağduriyetler yaşayabiliyorlar. Bunun önüne geçebilmek için gecikmiş itiraz davası açılabilmesi mümkün, ancak gecikmiş itiraz davasının da ispatlanabilmesi çok önemlidir. Mutlaka gelen tebligatlar, muhtara bırakılan tebligatlar takip edilmelidir.”

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