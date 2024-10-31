Kasım ayına girerken Meteoroloji'den kritik uyarı: 11 şehri etkileyecek 'çok kuvvetli sağanak' yağış geliyor
© AP Photo / John Michael MagdasocFilipinler kasırga
© AP Photo / John Michael Magdasoc
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Ekim ayının son gününe girilirken, Kasım ayıyla birlikte ülke soğuk ve yağışlı havaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminlere göre, özellikle hafta sonuna doğru İstanbul’da sıcaklıklar düşecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 31 Ekim 2024 hava durumu detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim Perşembe günü için hava tahminlerini paylaştı. Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin kuzey ve güneydoğusunun parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis de etkisini gösterebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı son hava tahmin raporu ile 3 Kasım itibarıyla Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağış beklenildiğini aktardı.
11 şehi̇r etki̇lenecek
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de bulutlu bir hava beklenilirken, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve Yalova içinse şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Gece ve sabah saatlerinde şehirlerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pusu görülebileceği aktarılırken, Marmara Bölgesi genelinde haftanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görülebileceği belirtildi
Gece ve sabah saatlerinde şehirlerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pusu görülebileceği aktarılırken, Marmara Bölgesi genelinde haftanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görülebileceği belirtildi
Sıcaklıklar 5-6 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahmin haritalarında yer alan hava sıcaklığı düşüşü küresel tahmin sistemlerine de yansıdı. Global Forecast System'de yer alan son verilere göre İstanbul civarında 3 Kasım gününde hızlı sıcaklık düşüşü görüldü. Hava sıcaklıklarının yaklaşık 5-6 derece düşüş yaşaması bekleniyor.
Hafta sonuna yaklaştıkça İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağışların etkili olması bekleniyor.
Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Özellikle sabah saatlerinde kuzey ve iç bölgelerde yer yer sis ve pus görülebilir.
Kasım ayının gelişiyle soğuk ve yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, vatandaşların hava koşullarına göre tedbir almaları önem taşıyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde sağanak yağış ve pus bekleniyor. İşte detaylı hava durumu tahminleri:
MARMARA
Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak, bazı şehirlerde sağanak yağış bekleniyor.
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 24°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 19°C
Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 21°C
Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, 18°C
Sakarya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 17°C
Bilecik: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 16°C
EGE
Ege Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak, kuzey kesimlerde parçalı bulutlar bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 16°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 23°C
İzmir: Az bulutlu ve açık, 23°C
Manisa: Az bulutlu ve açık, 23°C
Kütahya: Az bulutlu ve açık, 15°C
Uşak: Az bulutlu ve açık, 16°C
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava beklenirken, doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava görülecek.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, 29°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, 28°C
Mersin: Az bulutlu ve açık, 28°C
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 25°C
Isparta: Az bulutlu ve açık, 18°C
Burdur: Az bulutlu ve açık, 17°C
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor, yer yer pus ve sis görülebilir.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Sivas: Parçalı ve az bulutlu, 14°C
Kayseri: Parçalı ve az bulutlu, 15°C
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 16°C
Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 18°C
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 16°C
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 20°C
Bartın: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 18°C
Karabük: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 17°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde parçalı bulutlu hava bekleniyor, bazı kesimlerde sağanak yağış görülecek.
Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Artvin: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 19°C
Trabzon: Parçalı bulutlu, 17°C
Giresun: Parçalı bulutlu, 18°C
Ordu: Parçalı bulutlu, 18°C
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu’da az bulutlu ve açık hava hâkim olacak, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Erzurum: Az bulutlu ve açık, 14°C
Kars: Az bulutlu ve açık, 13°C
Malatya: Az bulutlu ve açık, 20°C
Van: Az bulutlu ve açık, 14°C
Elazığ: Az bulutlu ve açık, 18°C
Ağrı: Az bulutlu ve açık, 13°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak yağış görülebilir.
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 22°C
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 22°C
Siirt: Parçalı ve az bulutlu, 21°C
Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu, 23°C
Kilis: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 22°C
Batman: Parçalı ve az bulutlu, 21°C
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Denizlerde de fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı sağanak yağışlı.
Marmara: Parçalı ve az bulutlu.
Ege: Az bulutlu ve açık, açıklarında fırtına bekleniyor.
Akdeniz: Az bulutlu ve açık.