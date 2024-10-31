https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kasim-ayina-girerken-meteorolojiden-kritik-uyari-11-sehri-etkileyecek-cok-kuvvetli-saganak-yagis-1089869287.html

Kasım ayına girerken Meteoroloji'den kritik uyarı: 11 şehri etkileyecek 'çok kuvvetli sağanak' yağış geliyor

Kasım ayına girerken Meteoroloji'den kritik uyarı: 11 şehri etkileyecek 'çok kuvvetli sağanak' yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Ekim ayının son gününe girilirken, Kasım ayıyla birlikte ülke soğuk ve yağışlı havaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminlere göre... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T07:23+0300

2024-10-31T07:23+0300

2024-10-31T07:23+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

izmir

ankara

düzce

kocaeli

bursa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089627466_0:299:3072:2026_1920x0_80_0_0_3215b65c649cc3b271a863ef5f45989f.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim Perşembe günü için hava tahminlerini paylaştı. Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin kuzey ve güneydoğusunun parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis de etkisini gösterebilir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı son hava tahmin raporu ile 3 Kasım itibarıyla Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağış beklenildiğini aktardı. 11 şehi̇r etki̇lenecek Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de bulutlu bir hava beklenilirken, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve Yalova içinse şiddetli yağış uyarısı yapıldı.Gece ve sabah saatlerinde şehirlerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pusu görülebileceği aktarılırken, Marmara Bölgesi genelinde haftanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görülebileceği belirtildiSıcaklıklar 5-6 derece düşecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahmin haritalarında yer alan hava sıcaklığı düşüşü küresel tahmin sistemlerine de yansıdı. Global Forecast System'de yer alan son verilere göre İstanbul civarında 3 Kasım gününde hızlı sıcaklık düşüşü görüldü. Hava sıcaklıklarının yaklaşık 5-6 derece düşüş yaşaması bekleniyor.Hafta sonuna yaklaştıkça İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağışların etkili olması bekleniyor.Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Özellikle sabah saatlerinde kuzey ve iç bölgelerde yer yer sis ve pus görülebilir.Kasım ayının gelişiyle soğuk ve yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, vatandaşların hava koşullarına göre tedbir almaları önem taşıyor.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde sağanak yağış ve pus bekleniyor. İşte detaylı hava durumu tahminleri:MARMARAMarmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak, bazı şehirlerde sağanak yağış bekleniyor.EGEEge Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak, kuzey kesimlerde parçalı bulutlar bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.AKDENİZAkdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava beklenirken, doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava görülecek.İÇ ANADOLUİç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor, yer yer pus ve sis görülebilir.BATI KARADENİZBatı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZOrta ve Doğu Karadeniz bölgesinde parçalı bulutlu hava bekleniyor, bazı kesimlerde sağanak yağış görülecek.DOĞU ANADOLUDoğu Anadolu’da az bulutlu ve açık hava hâkim olacak, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.GÜNEYDOĞU ANADOLUGüneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak yağış görülebilir.DENİZLERDE HAVA DURUMUDenizlerde de fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/emekli-maaslari-ve-asgari-ucret-icin-bakan-vedat-isikhandan-canli-yayinda-aciklama-sartlari-1089868826.html

izmir

ankara

düzce

kocaeli

bursa

muş

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 32 ekim hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık