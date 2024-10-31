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Kasım ayına girerken Meteoroloji'den kritik uyarı: 11 şehri etkileyecek 'çok kuvvetli sağanak' yağış geliyor
Kasım ayına girerken Meteoroloji'den kritik uyarı: 11 şehri etkileyecek 'çok kuvvetli sağanak' yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Ekim ayının son gününe girilirken, Kasım ayıyla birlikte ülke soğuk ve yağışlı havaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminlere göre... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T07:23+0300
2024-10-31T07:23+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim Perşembe günü için hava tahminlerini paylaştı. Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin kuzey ve güneydoğusunun parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis de etkisini gösterebilir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı son hava tahmin raporu ile 3 Kasım itibarıyla Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağış beklenildiğini aktardı. 11 şehi̇r etki̇lenecek Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de bulutlu bir hava beklenilirken, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve Yalova içinse şiddetli yağış uyarısı yapıldı.Gece ve sabah saatlerinde şehirlerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pusu görülebileceği aktarılırken, Marmara Bölgesi genelinde haftanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görülebileceği belirtildiSıcaklıklar 5-6 derece düşecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahmin haritalarında yer alan hava sıcaklığı düşüşü küresel tahmin sistemlerine de yansıdı. Global Forecast System'de yer alan son verilere göre İstanbul civarında 3 Kasım gününde hızlı sıcaklık düşüşü görüldü. Hava sıcaklıklarının yaklaşık 5-6 derece düşüş yaşaması bekleniyor.Hafta sonuna yaklaştıkça İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağışların etkili olması bekleniyor.Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Özellikle sabah saatlerinde kuzey ve iç bölgelerde yer yer sis ve pus görülebilir.Kasım ayının gelişiyle soğuk ve yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, vatandaşların hava koşullarına göre tedbir almaları önem taşıyor.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde sağanak yağış ve pus bekleniyor. İşte detaylı hava durumu tahminleri:MARMARAMarmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak, bazı şehirlerde sağanak yağış bekleniyor.EGEEge Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak, kuzey kesimlerde parçalı bulutlar bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.AKDENİZAkdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava beklenirken, doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava görülecek.İÇ ANADOLUİç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor, yer yer pus ve sis görülebilir.BATI KARADENİZBatı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZOrta ve Doğu Karadeniz bölgesinde parçalı bulutlu hava bekleniyor, bazı kesimlerde sağanak yağış görülecek.DOĞU ANADOLUDoğu Anadolu’da az bulutlu ve açık hava hâkim olacak, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.GÜNEYDOĞU ANADOLUGüneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak yağış görülebilir.DENİZLERDE HAVA DURUMUDenizlerde de fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.
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Kasım ayına girerken Meteoroloji'den kritik uyarı: 11 şehri etkileyecek 'çok kuvvetli sağanak' yağış geliyor

07:23 31.10.2024
© AP Photo / John Michael MagdasocFilipinler kasırga
Filipinler kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / John Michael Magdasoc
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Ekim ayının son gününe girilirken, Kasım ayıyla birlikte ülke soğuk ve yağışlı havaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminlere göre, özellikle hafta sonuna doğru İstanbul’da sıcaklıklar düşecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 31 Ekim 2024 hava durumu detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim Perşembe günü için hava tahminlerini paylaştı. Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin kuzey ve güneydoğusunun parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis de etkisini gösterebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı son hava tahmin raporu ile 3 Kasım itibarıyla Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağış beklenildiğini aktardı.

11 şehi̇r etki̇lenecek

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de bulutlu bir hava beklenilirken, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve Yalova içinse şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Gece ve sabah saatlerinde şehirlerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pusu görülebileceği aktarılırken, Marmara Bölgesi genelinde haftanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görülebileceği belirtildi

Sıcaklıklar 5-6 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahmin haritalarında yer alan hava sıcaklığı düşüşü küresel tahmin sistemlerine de yansıdı. Global Forecast System'de yer alan son verilere göre İstanbul civarında 3 Kasım gününde hızlı sıcaklık düşüşü görüldü. Hava sıcaklıklarının yaklaşık 5-6 derece düşüş yaşaması bekleniyor.
Hafta sonuna yaklaştıkça İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağışların etkili olması bekleniyor.

Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Özellikle sabah saatlerinde kuzey ve iç bölgelerde yer yer sis ve pus görülebilir.
Kasım ayının gelişiyle soğuk ve yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, vatandaşların hava koşullarına göre tedbir almaları önem taşıyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde sağanak yağış ve pus bekleniyor. İşte detaylı hava durumu tahminleri:

MARMARA

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak, bazı şehirlerde sağanak yağış bekleniyor.
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 24°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 19°C
Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 21°C
Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, 18°C
Sakarya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 17°C
Bilecik: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 16°C

EGE

Ege Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak, kuzey kesimlerde parçalı bulutlar bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 16°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 23°C
İzmir: Az bulutlu ve açık, 23°C
Manisa: Az bulutlu ve açık, 23°C
Kütahya: Az bulutlu ve açık, 15°C
Uşak: Az bulutlu ve açık, 16°C

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava beklenirken, doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava görülecek.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, 29°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, 28°C
Mersin: Az bulutlu ve açık, 28°C
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 25°C
Isparta: Az bulutlu ve açık, 18°C
Burdur: Az bulutlu ve açık, 17°C

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor, yer yer pus ve sis görülebilir.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Sivas: Parçalı ve az bulutlu, 14°C
Kayseri: Parçalı ve az bulutlu, 15°C

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 16°C
Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 18°C
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 16°C
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 20°C
Bartın: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 18°C
Karabük: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 17°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde parçalı bulutlu hava bekleniyor, bazı kesimlerde sağanak yağış görülecek.
Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Artvin: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 19°C
Trabzon: Parçalı bulutlu, 17°C
Giresun: Parçalı bulutlu, 18°C
Ordu: Parçalı bulutlu, 18°C

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu’da az bulutlu ve açık hava hâkim olacak, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Erzurum: Az bulutlu ve açık, 14°C
Kars: Az bulutlu ve açık, 13°C
Malatya: Az bulutlu ve açık, 20°C
Van: Az bulutlu ve açık, 14°C
Elazığ: Az bulutlu ve açık, 18°C
Ağrı: Az bulutlu ve açık, 13°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak yağış görülebilir.
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 22°C
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 22°C
Siirt: Parçalı ve az bulutlu, 21°C
Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu, 23°C
Kilis: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 22°C
Batman: Parçalı ve az bulutlu, 21°C

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Denizlerde de fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı sağanak yağışlı.
Marmara: Parçalı ve az bulutlu.
Ege: Az bulutlu ve açık, açıklarında fırtına bekleniyor.
Akdeniz: Az bulutlu ve açık.
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