https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/emekli-maaslari-ve-asgari-ucret-icin-bakan-vedat-isikhandan-canli-yayinda-aciklama-sartlari-1089868826.html
Emekli maaşları ve asgari ücret için Bakan Vedat Işıkhan’dan canlı yayında açıklama: Şartları değişecek mi?
Emekli maaşları ve asgari ücret için Bakan Vedat Işıkhan’dan canlı yayında açıklama: Şartları değişecek mi?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merak edilen emeklilik şartları, emekli maaşı hesaplama ve asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T07:03+0300
2024-10-31T07:03+0300
2024-10-31T08:05+0300
ekonomi
emekli
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Beyaz TV’de yayımlanan “Akılda Kalsın” programında gündeme dair açıklamalar yapan Bakan Işıkhan, emeklilik sistemi ve maaş hesaplamalarına dair yeni bir düzenleme planlanmadığını belirtti.'Emeklilik sistemi gündemimizde yok'Işıkhan, emeklilik sisteminde veya emekli aylıklarının hesaplanmasında değişiklik yapılacağına dair bir gündemin bulunmadığını açıkladı. Ancak Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Orta Vadeli Plan çerçevesinde, gerekli iyileştirmelere açık olduklarını ekledi.Emeklilere bayram i̇kramiyesi 2025’te de devam edecek2018 yılında başlatılan emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının süreceğini belirten Bakan Işıkhan, “Bu geleneğimizi 2025 yılında da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Emeklilerimizin her zaman yanındayız,” dedi.Asgari Tespit Ücret Komisyonu Aralık’ta toplanıyorAsgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili bilgi veren Bakan Işıkhan, asgari ücretin tek taraflı belirlenmediğini, Aralık ayı başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını ifade etti. “Çalışma hayatımızın temel taşlarından biri olan asgari ücreti milyonlarca vatandaşımız için en iyi noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.Belediyelerin SGK borçlarına yönelik ödeme planıBakan Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçları hakkında da bilgi verdi. Son haftalarda 7,9 milyar TL nakit ödeme aldıklarını belirten Bakan, borçların taksitlendirildiğini ve belediyelerle sürekli iletişimde olduklarını ifade etti. “Borçların faizleriyle birlikte tahsil edileceğini, bu konuda taviz vermeyeceklerini” söyleyerek, belediyelerin ödeme sürecine uyum sağlamalarının önemini vurguladı.Yeni nesil çalışma modelleri üzerineBakan Işıkhan, Türkiye'nin üretim gücünü artırmak için yeni nesil çalışma modelleri geliştirdiklerini belirtti. Haftada bir gün izin hakkının iki güne çıkarılması gibi esnek çalışma düzenlemelerinin henüz gündemde olmadığını söyleyen Bakan, part-time, saat başı ve kısmi çalışma gibi esnek çalışma modellerinin istihdamı artırmada büyük önem taşıdığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/resmi-gazetede-yayinlandi-2025-yiliyla-birlikte-yeni-duzenlemeler-yolda-emeklilik-yasi-artiyor-mu--1089870839.html
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Emekli maaşları ve asgari ücret için Bakan Vedat Işıkhan’dan canlı yayında açıklama: Şartları değişecek mi?
07:03 31.10.2024 (güncellendi: 08:05 31.10.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merak edilen emeklilik şartları, emekli maaşı hesaplama ve asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?
Beyaz TV’de yayımlanan “Akılda Kalsın” programında gündeme dair açıklamalar yapan Bakan Işıkhan, emeklilik sistemi ve maaş hesaplamalarına dair yeni bir düzenleme planlanmadığını belirtti.
'Emeklilik sistemi gündemimizde yok'
Işıkhan, emeklilik sisteminde veya emekli aylıklarının hesaplanmasında değişiklik yapılacağına dair bir gündemin bulunmadığını açıkladı. Ancak Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Orta Vadeli Plan çerçevesinde, gerekli iyileştirmelere açık olduklarını ekledi.
Emeklilere bayram i̇kramiyesi 2025’te de devam edecek
2018 yılında başlatılan emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının süreceğini belirten Bakan Işıkhan, “Bu geleneğimizi 2025 yılında da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Emeklilerimizin her zaman yanındayız,” dedi.
Asgari Tespit Ücret Komisyonu Aralık’ta toplanıyor
Asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili bilgi veren Bakan Işıkhan, asgari ücretin tek taraflı belirlenmediğini, Aralık ayı başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını ifade etti. “Çalışma hayatımızın temel taşlarından biri olan asgari ücreti milyonlarca vatandaşımız için en iyi noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.
Belediyelerin SGK borçlarına yönelik ödeme planı
Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçları hakkında da bilgi verdi. Son haftalarda 7,9 milyar TL nakit ödeme aldıklarını belirten Bakan, borçların taksitlendirildiğini ve belediyelerle sürekli iletişimde olduklarını ifade etti. “Borçların faizleriyle birlikte tahsil edileceğini, bu konuda taviz vermeyeceklerini” söyleyerek, belediyelerin ödeme sürecine uyum sağlamalarının önemini vurguladı.
Yeni nesil çalışma modelleri üzerine
Bakan Işıkhan, Türkiye'nin üretim gücünü artırmak için yeni nesil çalışma modelleri geliştirdiklerini belirtti. Haftada bir gün izin hakkının iki güne çıkarılması gibi esnek çalışma düzenlemelerinin henüz gündemde olmadığını söyleyen Bakan, part-time, saat başı ve kısmi çalışma gibi esnek çalışma modellerinin istihdamı artırmada büyük önem taşıdığını vurguladı.