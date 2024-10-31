https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/izmirde-deniz-neden-kotu-kokuyor-izmir-denizindeki-kirlilik-azaldi-mi-bugune-kadar-hangi-hangi-1089755687.html

İzmir'de deniz neden kötü kokuyor? İzmir denizindeki kirlilik azaldı mı? Bugüne kadar hangi hangi adımlar atıldı?

İzmir'de deniz neden kötü kokuyor? İzmir denizindeki kirlilik azaldı mı? Bugüne kadar hangi hangi adımlar atıldı?

Sputnik Türkiye

İzmir'de denizin kötü kokusu özellikle yaz sonu dayanılmaz seviyelere ulaşınca hem belediye hem de Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı hızla harekete geçti... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T11:13+0300

2024-10-31T11:13+0300

2024-10-31T11:13+0300

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İzmir'de denizdeki kirlilik ve koku bu yaz sonu hat safhaya ulaştı. Deniz kahverengi ve kırmızıya döndü, kokusundan deniz kenarında yürünmez oldu. Son olarak da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.'25 senedir kokuyor ama bu yıl en fazla koktuğu sene oldu'50 yılı aşkındır İzmir'de yaşayan Şennur Uludağ, kokunun ilk kez bu yıl bu seviyede hissedildiğini söyledi:İzmir Körfezi neden kirli? İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ilk ne zaman başladı?Sputnik Türkiye, senelerdir İzmir Körfezi ile anılan kötü koku ve deniz kirliliğinin neden bu yıl bu seviyelere ulaştığını Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'ne sordu.İzmir'deki deniz kirliliğinin sebebi ne?Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, kirliliğin temel sebebinin nüfus artışı olduğunu belirtti.Neden ilk kez bu seviyelere çıktı?Deniz kirliliği senelerin sorunu ancak bu sene en yüksek seviyelerine ulaştı. İzmir'de deniz neden bu sene bu kadar kirlendi?İzmir'de deniz neden kokuyor?Peki kötü kokuya sebep olan şey ne?Kirlilik ne zaman azalır?İzmir'de deniz neden bozuk yumurta kokuyor?İzmir'de deniz kirliliğinin giderilmesi için hangi adımlar atıldı?İzmir'de deniz kirliliği için Acil Eylem Planıİzmir'de körfez temizliği nasıl olacak?İzmir Denizi'nde kirlilikle mücadele için ne yapılacak?Kısa Vadeli Eylem Planı maddeleri arasında ise şu maddeler var:İzmir halkı deniz kirliliğine karşı nasıl önlem almalı?Deniz kirliliğine ilişkin belediye ve bakanlığın çalışmalarına ek olarak İzmirlilere de büyük sorumluluk düşüyor. İzmirliler deniz kirliliğine karşı bireysel olarak ne yapabilir?1. Halk olarak sınırlı suya sahip olduğumuz için daha az su kullanırsak daha az atık su oluşumu ile denizlerimizi ve temiz suyu koruyabiliriz.2. Kirleticileri azaltılması açısından toksik olmayan kimyasalları seçerek özellikle deterjan gibi temizlik maddeleri, herbisitleri, pestisitleri temizlik ürünlerini daha az ve uygun şekilde kullanmalıyız.3. Daha az plastik satın alıp alışverişte yeniden kullanılabilir özellikle bez çantalar seçebiliriz. Çöp atıklarımızı azaltmalıyız.4. Yakıt tasarruflu araçlar kullanarak ortak araç kullanılabilir bunun yanında bisiklet kullanımı artırılabilir.5. İzmir gibi çepeçevre denizle çevrili bir şehirde deniz kıyısı alanları, kordonları, rekreasyon alanlarını, sahilleri ve kumsalları daha çok sorumluluk bilinci ile temiz ve dikkatli kullanmalıyız.10. Temiz bir deniz için her zaman, Her yerde gönüllü olarak sahil ve deniz temizlik çalışmalarına katkıda bulunmalıyız.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/izmir-korfezinde-kirlilik-nedeniyle-balik-tutulmamasi-icin-uyarici-afisler-asildi-1087331905.html

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izmir körfezi

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