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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bakan-kurum-izmir-korfezindeki-kirlilik-icin-acil-diyerek-duyurdu-bazi-bolgelerde-hic-yasam-1087678394.html
Bakan Kurum İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için 'Acil' diyerek duyurdu: 'Bazı bölgelerde hiç yaşam kalmamış'
Bakan Kurum İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için 'Acil' diyerek duyurdu: 'Bazı bölgelerde hiç yaşam kalmamış'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Kurum, “Körfezimizin bazı... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T12:43+0300
2024-09-05T12:43+0300
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TÜBİTAK Gemisi ile Körfez’de incelemelerde bulunan Bakan Kurum, İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılarak, Körfez’deki kirliliğin boyutlarına dair önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum, Körfez’in bazı bölgelerinde oksijen seviyesinin kritik seviyelerin altına düştüğünü belirterek, “Oksijen seviyesi 6 mg/litre olması gerekirken 1.8’e, hatta bazı yerlerde 0’a kadar inmiştir” dedi.Kurum, Körfez’de deniz suyunda yapılan ölçümlerde atıksu kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat fazla olduğunu ifade ederek, bu durumun koku problemlerine ve insan sağlığına ciddi tehditler oluşturduğunu vurguladı.İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne uyarı: Ceza kesildiBakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni defalarca uyardıklarını belirterek, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin verimli işletilememesi nedeniyle belediyeye 6 milyon liradan fazla ceza kesildiğini açıkladı. Kurum, “Arıtma tesisindeki katı madde değeri olması gerekenin 4 katına çıkmış durumda. İzmir Körfezi’ne gelen fazla atıksu arıtılmadan doğrudan dökülüyor, bu da körfezdeki dip çamurunu artırarak canlı yaşamını olumsuz etkiliyor” dedi.'İzmir Körfezi ölüyor'Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nin ekosisteminin tamamen çökme noktasına geldiğini belirterek, "Bu güzelim denizin bu hale gelmesinin sorumluları, görevdeyken Körfez için tek bir adım atmayanlardır" ifadelerini kullandı. Kurum, kirliliğin sorumlusu olarak belediyeleri işaret ederek, "Yağmursuyu ve kanalizasyon kanallarını bile birbirinden ayıramayan, kurulu atıksu tesislerini bile çalıştıramayan belediyelerdir" dedi.İzmir Körfezi i̇çin acil eylem planıKurum, İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilemeyeceğini ve bakanlık olarak gerekli denetimleri ve çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Kurum, İzmir için bir bilim kurulu oluşturduklarını ve yerel yönetimlere kirlilikle mücadeleye dair yol haritaları çıkaracaklarını belirtti.'Körfez kaderine terk edilemez'İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve korunması için tüm adımların atılacağını vurgulayan Bakan Kurum, "İzmir Körfezi'nde yapılan her şeyin takipçisi olacağız. Körfez, kaderine terk edilemez, görmezden gelinemez, yok sayılamaz" diye konuştu.Bakan Kurum, Körfez için mücadele eden herkese teşekkür ederek, bu sorunun çözümü için tüm kurumların işbirliği içinde çalışması gerektiğini söyledi.
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izmir körfezi kirliliği, izmir körfezi koordinasyon kurulu, izmir körfezi nasıl yazılır, izmir körfezi haritası, izmir körfezi en derin yeri, körfez balık ölümleri, izmir kirlilik
izmir körfezi kirliliği, izmir körfezi koordinasyon kurulu, izmir körfezi nasıl yazılır, izmir körfezi haritası, izmir körfezi en derin yeri, körfez balık ölümleri, izmir kirlilik

Bakan Kurum İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için 'Acil' diyerek duyurdu: 'Bazı bölgelerde hiç yaşam kalmamış'

12:43 05.09.2024
© ALİCAN GÜMÜŞ-Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© ALİCAN GÜMÜŞ-
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Kurum, “Körfezimizin bazı bölgelerinde yaşam kalmamıştır. Balıklarımız, oksijensiz kaldıkları için ölmüştür” diyerek, bölgedeki çevre felaketine dikkat çekti.
TÜBİTAK Gemisi ile Körfez’de incelemelerde bulunan Bakan Kurum, İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılarak, Körfez’deki kirliliğin boyutlarına dair önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum, Körfez’in bazı bölgelerinde oksijen seviyesinin kritik seviyelerin altına düştüğünü belirterek, “Oksijen seviyesi 6 mg/litre olması gerekirken 1.8’e, hatta bazı yerlerde 0’a kadar inmiştir” dedi.
Kurum, Körfez’de deniz suyunda yapılan ölçümlerde atıksu kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat fazla olduğunu ifade ederek, bu durumun koku problemlerine ve insan sağlığına ciddi tehditler oluşturduğunu vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne uyarı: Ceza kesildi

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni defalarca uyardıklarını belirterek, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin verimli işletilememesi nedeniyle belediyeye 6 milyon liradan fazla ceza kesildiğini açıkladı. Kurum, “Arıtma tesisindeki katı madde değeri olması gerekenin 4 katına çıkmış durumda. İzmir Körfezi’ne gelen fazla atıksu arıtılmadan doğrudan dökülüyor, bu da körfezdeki dip çamurunu artırarak canlı yaşamını olumsuz etkiliyor” dedi.

'İzmir Körfezi ölüyor'

Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nin ekosisteminin tamamen çökme noktasına geldiğini belirterek, "Bu güzelim denizin bu hale gelmesinin sorumluları, görevdeyken Körfez için tek bir adım atmayanlardır" ifadelerini kullandı.
Kurum, kirliliğin sorumlusu olarak belediyeleri işaret ederek, "Yağmursuyu ve kanalizasyon kanallarını bile birbirinden ayıramayan, kurulu atıksu tesislerini bile çalıştıramayan belediyelerdir" dedi.

İzmir Körfezi i̇çin acil eylem planı

Kurum, İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilemeyeceğini ve bakanlık olarak gerekli denetimleri ve çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Kurum, İzmir için bir bilim kurulu oluşturduklarını ve yerel yönetimlere kirlilikle mücadeleye dair yol haritaları çıkaracaklarını belirtti.

'Körfez kaderine terk edilemez'

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve korunması için tüm adımların atılacağını vurgulayan Bakan Kurum, "İzmir Körfezi'nde yapılan her şeyin takipçisi olacağız. Körfez, kaderine terk edilemez, görmezden gelinemez, yok sayılamaz" diye konuştu.
Bakan Kurum, Körfez için mücadele eden herkese teşekkür ederek, bu sorunun çözümü için tüm kurumların işbirliği içinde çalışması gerektiğini söyledi.
İzmir Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2024
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İzmir Körfezi'ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu
24 Ağustos, 11:33
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